Doufám, že zapneme o level výš, říká před sérií se Zubřím plzeňský pivot Dokoupil

„Podobnou situaci jsem zažil hned sezonu poté, co jsem ze Zubří odešel na Duklu. Tehdy nás vyřadili 3:1 na zápasy, pro mě to bylo obrovské zklamání. Nechci to zažít znovu, to je moje motivace navíc,“ hlásí pětadvacetiletý Dokoupil, který do Plzně přišel loni v létě.

Před Vánoci Zubří dokázalo v Plzni vyhrát. Je to pro vás před čtvrtfinále velké varování?

Svým způsobem nám to může pomoci. Je to varovný signál, že doma nemáme nic jisté. Vím, že Zubří v play off umí přepnout ještě na další rychlostní stupeň, musíme se koncentrovat na každou minutu.

Máte signály, že si na vás Zubří věří?

Teď před play off jsem se s kluky nebavil, to spíš po tom utkání před Vánoci. Ale myslím si, že jestli tam někdo z mladších hráčů má takový pocit, ti starší je rychle stáhnou zpátky a usměrní. Zubří dobře ví, že jde na hodně silný mančaft. Já to k nim cítím stejně, vzájemný respekt tam musí být.

Mohl jste nějak trenérům pomoci v přípravě díky tomu, že prostředí soupeře dokonale znáte?

Moje historické poznatky už neplatí, herní styl se od té doby změnil. Tým vede nový trenér Ondra Mika, který dává hráčům trošku větší volnost. Hodně preferují hru jeden na jednoho, spoléhají na sílu spojek Kyryljuka, Pšenici či Paláta. Když jsem tam působil, bylo to víc svázané kombinacemi. Teď má kouč víc kreativních hráčů, kteří mu na hřišti důvěru splácejí.

Těšíte se na tu sérii?

Těším. Nejvíc na zápas v Zubří, ten pro mě bude vždycky specifický. Ale zároveň i na atmosféru v Plzni, kam určitě dorazí i fanoušci ze Zubří. Bude to bouřlivé.

Zapne i Plzeň o level výš?

V to doufám. Já to tak mám. Play off je nejzábavnější část sezony. Začne chodit víc lidí, zápasy jsou vyhrocenější, nechybí emoce. To mám rád, z emocí na hřišti hodně žiji, můj díky nim stoupá.

Vybavíte si i série play off, které jste proti Plzni hrál ještě jako pivot Zubří?

Jistě, byly dvě. Nejprve hned první rok, co jsem byl v mužích jako dorostenec. To byl v Zubří i ještě i Kuba Douda a tehdy v Plzni zářil. I proto si ho asi pak vyhlédla. A pak to byla semifinálová série v mé poslední sezoně před odchodem na Duklu. Rohodující zápas šel do sedmiček, rozhodla je dokonce až další série, kdy to šlo vabank. Byli jsme jednu proměněnou sedmičku od postupu do finále, jenže Vápno (Tomáš Mičkal) ji neproměnil a nakonec šla dál Plzeň. Já věděl, že na sedmičku nepůjdu, seděl jsem s dresem přes hlavu jen čekal, zda uslyším radost fanoušků. Doufám, že tentokrát se s těmi plzeňskými budu po sérii radovat i já.