„Myslím, že když to všechno sečteme, s odstupem času budeme brá druhé místo jako úspěch. I když zlato bylo hodně blízko,“ mínil pětadvacetiletý Dokoupil, který do extraligy nakoukl už v osmnácti letech v dresu Zubří.

Kvůli zranění vynechal čtvrté finálové utkání v Plzni, v němž měli domácí mečbol. Ale Karviná dokázala sérii vrátit do domácí haly a i přes ztrátu v prvním poločase (12:16) triumfovala.

„Během výsledků v celé sezoně byla Karviná před finále pasovaná do role velkého favorita, bylo to vidět i na kursech sázkovek. Cením si, že jsme udělali velký kus práce, sérii zdramatizovali. Měli jsme šanci doma i slavit titul, ale v tom utkání zase Karviná ukázala, proč ty prognózy byly takové.“

Finále si rodák z Ivančic zahrál poprvé v kariéře. A s premiérovou sezonou na západě Čech může být spokojený. Připsal si 125 branek, zařadil se do elitní dvacítky kanonýrů celé soutěže, rychle zapadl do herního systému, při absenci zraněného Jakuba Šindeláře strávil na hřišti prakticky celý podzim.

„Když jdete do nového týmu, je to vždy komplikované, potřebujete se do něj zařadit. Myslím, že se mi to povedlo velice rychle, hlavně díky trenérům a spoluhráčům. Dokázali mi vysvětlit, co se po mně chce, předali informace. Vzhledem ke zranění Kuby Šindeláře jsem do toho naskočil hned naplno, měl na hřišti významnější roli. Děkuji za to všem klukům, kteří mi pomohli. Moje motto je být hlavně užitečný pro celý tým a to jsem snad byl,“ bilancoval Dokoupil.

Po pátém finále v Karviné ocenil i fanoušky Baníku, kteří plzeňskému týmu při přebírání stříbrných medailí aplaudovali.

„Myslím, že pro všechny byl ten zápas hodně atraktivní. Když Karviná záhy po přestávce smazala čtyřbrankové manko a vrátila se zpátky, mohlo se zdát, že se zlomíme. Ale i my jsme se vrátili a bylo to drama až do konce. Myslím, že i proto nám jejich fanoušci tleskali. A dorazilo jich spoustu i z Plzně, hnali nás, moc jim děkujeme. Navíc finále neztratilo sportovní charakter, k čemuž jsou občas tendence. Bylo to hlavně o házenkářské kvalitě, co víc si přát pro celý ten produkt jako takový.“