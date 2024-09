Zájem o šerm? Enormní. Dám lidem kord a oni se mění, zjistil bronzový Beran

Zájem o jeho sport totiž enormně vzrostl.

„Většina klubů po prvním tréninku řekla, že už nemají místa, protože jsou plné. Někde dokonce museli dělat výběr, vzali deset dětí a zbytek se nevešel,“ říká Beran pro iDNES.cz. Že společně s Jakubem Jurkou, Martinem Rubešem a Michalem Čuprem inspirovali děti, aby vzaly do ruky kord, ho těší.

„Náš úspěch ještě pořád žije naplno,“ všímá si i téměř dva měsíce poté, co v Paříži s kolegy bronz vybojoval. I sám Beran na největší vítězství své kariéry rád vzpomíná.

„Vždy, když vidím nějaká videa nebo fotky, mám husí kůži, vybaví se mi všechny zážitky.“ Možná si vzpomenete, jak výhru svého syna a jeho kolegů prožíval jakožto televizní komentátor Jiří Beran starší. Jeho ikonické „Ty brďo!“ bavilo internet a stalo se jedním ze silných momentů olympijské Paříže.

„Kamarád dělal za každé „Ty brďo!“ čárky, měl jich osmnáct. Když jsem vlezl na internet, byl jsem hodně překvapený. Všude na mě vyskakovalo, co jsem říkal,“ líčil Beranův tatínek v létě pro iDNES Premium. „V televizi jsem si to pak pouštěl ještě jednou, byl to hodně emotivní zážitek,“ vzpomíná Beran.

„Teď kolikrát přemýšlím, co všechno tomu předcházelo, protože pro mě to byl konec kariéry. Kolik proher jsem musel podstoupit, abych se dostal tady k té medaili, jsou to krásné vzpomínky,“ pokračuje.

Čeští šermíři po zisku bronzových medailí. V sestavě Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr. (2. srpna 2024)

Kord coby vrcholový sportovec Beran už odložil, šerm ale dál zůstává jeho životní vášní. „Kamarád si ze mě dělá legraci, že teď šermuju ještě víc než předtím,“ prozrazuje. „Věnuju se besedám, představuju šerm lidem, kteří o něm moc nevědí, ale žijí náš příběh s námi. Šermuju s dětmi, kamarády, neumím říct ne. Ale na tréninku se šermíři jsem po olympiádě ještě nebyl.“

Dlouhodobě se Beran věnuje i mladým talentům. „Máme klub v Praze, který zakládal táta, takže tam pomáhám. Pak mám šermířský obchod, který mě baví, neumím si představit, že by sport z mého života zmizel.“

Navíc sám cítí, že díky úspěchu v Paříži bude zkušený trenér a rádce potřeba. „Přišlo hodně nových šermířů. A málokdy se stává, že by se zapsali do klubů a pak by skončili, většinou je to chytne,“ všímá si.

Zájem o šerm ale nemají jen mladí sportovci, kteří by se mu jednou rádi věnovali profesionálně. „Nejvíc mě baví besedy s dětmi a studenty, rád předávám zkušenosti lidem mimo šerm,“ libuje si Beran.

„Děláme i teambuildingy pro lidi, které zajímá náš příběh a chtějí si šerm vyzkoušet. Je úžasné, jak se lidé přemění, když dostanou kord do ruky, masku na hlavu a mají někoho zasáhnout.“

A možná se některé mladé naděje přemění s kordem v ruce v budoucí olympijské medailisty.