Stresíky z Ligy mistrů už Bendu přešly: Za sezonu mám ty nejlepší zážitky

Jiří Seidl
  8:52
Čtyři roky byl věrný mužstvu Black Volley Beskydy, dva roky odolával různým nabídkám, ale až před touto sezonou vyměnil ostravské mužstvo za pražské. Reprezentační smečař Jiří Benda se upsal Lvům Praha. S nimi vyletěl do výšin. Rovnou do Ligy mistrů a do bojů o obhajobu mistrovského titulu. Nerozklepal se z toho, vždyť už loni zažil s národním týmem senzační tažení světovým šampionátem volejbalistů až ke čtvrtému místu...

Pablo Crer a Jiří Benda (zleva) ze Lvů Praha blokují smeč Kamila Semeniuka z Perugie. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Začátky v Praze byly trošku složitější, zpočátku nám to úplně neklapalo, jak bychom si představovali,“ připustil dvaadvacetiletý Benda. „Ale bylo to tím, že se tým oproti předchozí sezoně hodně změnil, takže jsme si museli zvykat. Už jsme na dobré cestě, výkony jsou stabilnější a předvádíme to, co bychom měli.“

Benda, který se hned usadil v základní sestavě argentinského trenéra Juana Barriala, lituje, že se více neprosadili v Lize mistrů, již zakončili včera domácí prohrou se španělským celkem Las Palmas 2:3. Ve skupině C skončili bez výhry poslední.

Mezi minulými dvěma zápasy nejprestižnější evropské klubové soutěže se Benda na skok objevil doma v Ostravě. V sobotu se Lvy ve 21. kole extraligy vyhrál ve třebovické hale Beskyd 3:0.

Jaké to bylo, být poprvé v hale Beskyd jako soupeř, byť vás trenér Juan Barrial šetřil a nepostavil?
No... V Beskydech jsem toho prožil docela dost, takže to bylo takové zvláštní, i když jsem se na hřiště nedostal.

Co říkáte tomu, že se Beskydští v této sezoně propadli na poslední místo extraligy?
Ten tým je hodně mladý, ještě mladší, než jsme měli v minulé sezoně, pokud se nepletu, takže z toho plyne, že nejsou výše. Kluci získávají první zkušenosti v extralize, tím to bude.

Navíc je citelně poznamenaly odchody opor. Kromě vás dalšího reprezentanta blokaře Antonína Klimeše do Karlovarska a zkušeného Michala Kriška do Liberce, že?
Ano, i to může mít vliv. Opravdu není snadné poskládat mužstvo, v němž převažují hodně mladí hráči. Potřebují čas a prostor, aby se vyhráli, aby získali nějakou jistotu.

Byl pro vás velký skok jít z Beskyd do Lvů Praha, kteří mají mnohem vyšší rozpočet a nejvyšší ambice?
Určitě to je něco úplně jiného, ale jak jsem byl v létě v národním týmu a byli jsme na mistrovství světa, tak na tu vyšší volejbalovou úroveň jsem už byl docela zvyklý. Takže ani pokud jde o výkonnost, tak to pro mě nebyl takový šok.

Pomohlo vám, že jste se s nahrávačem Jakubem Janouchem znal z reprezentace?
Ano, pomohlo mi, že jsme se už znali, že jsme spolu už několikrát dříve hráli. Je hezké vidět známou tvář v pro mě novém týmu.

Navíc jste oba z Ostravy.
Je to tak, takže někdy spolu jedeme i domů. Zrovna teď, než jsme v sobotu hráli s Beskydami, nás trenér pustil, takže jsme vyjeli o den dříve. Když to jde, tak toho využíváme, vyšlo nám to i o Vánocích. Je to fajn.

Smečař Jiří Benda v reprezentačním dresu

Hned jste naskočil i do Ligy mistrů. Odehrál jste sice nějaké zápasy za národní tým, ale přece jen narazit na italskou Perugii, na nejlepší klubový celek světa, asi není jen tak.
Pro mě to byla první zkušenost s takovou vysokou klubovou evropskou soutěží. Bylo to skvělé, všechny zápasy jsem si moc užil. Minulý týden jsme hráli s Perugií (0:3) doma, ale hned to první utkání Ligy mistrů bylo u nich (1:3), takže zpočátku jsem měl stresíky. Byl to takový křest ohněm. A mohu říct, že za tuto sezonu mám z toho ty nejlepší zážitky.

Teď už zbývá dotáhnout sezonu k titulu?
Už na jejím začátku jsem říkal, že můj cíl tady je vyhrát titul. Nechci říct, že cokoliv menšího by byl neúspěch, ale cítil bych to tak...

A co pak? Neláká vás zahraniční angažmá?
Určitě i na to pomýšlím, ale příští sezonu ještě zůstanu v Praze.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Tausonová vs. PegulaováTenis - - 19. 2. 2026:Tausonová vs. Pegulaová //www.idnes.cz/sport
19. 2. 11:00
  • 3.41
  • -
  • 1.33
Zbrojovka Brno vs. HorsensFotbal - - 19. 2. 2026:Zbrojovka Brno vs. Horsens //www.idnes.cz/sport
19. 2. 12:00
  • 2.21
  • 3.53
  • 2.69
Andrejevová vs. AnisimovováTenis - - 19. 2. 2026:Andrejevová vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
19. 2. 12:30
  • 2.04
  • -
  • 1.82
Lehečka vs. FilsTenis - - 19. 2. 2026:Lehečka vs. Fils //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:30
  • 1.69
  • -
  • 2.22
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - O 3. místo - 19. 2. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
19. 2. 14:40
  • 1.75
  • 4.01
  • 3.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Stresíky z Ligy mistrů už Bendu přešly: Za sezonu mám ty nejlepší zážitky

Pablo Crer a Jiří Benda (zleva) ze Lvů Praha blokují smeč Kamila Semeniuka z...

Čtyři roky byl věrný mužstvu Black Volley Beskydy, dva roky odolával různým nabídkám, ale až před touto sezonou vyměnil ostravské mužstvo za pražské. Reprezentační smečař Jiří Benda se upsal Lvům...

19. února 2026  8:52

Rozlučka se ctí, nejlepší výkon na turnaji. Čtenáři hokejisty po Kanadě ocenili

Česká radost z gólu proti Kanadě.

Rozloučili se se vztyčenými hlavami. Favoritovi z Kanady ve čtvrtfinále vzdorovali, od postupu je dělilo tři a půl minuty. Čeští hokejisté i přes porážku se zámořským gigantem 3:4 po prodloužení...

19. února 2026  8:34

Konec herní pauzy. Liberečtí hokejisté doma vyzvou Drážďany

Hokejisté Liberce se radují z gólu Karlovým Varům.

Poslední extraligové utkání sehráli Bílí Tygři před téměř třemi týdny v Karlových Varech. Ve čtvrtek od 18 hodin je čeká atraktivní mezinárodní konfrontace, v domovské aréně vyzvou německý celek...

19. února 2026  8:28

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 pádí do finiše. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

16. února 2026  23:35,  aktualizováno  19. 2. 8:19

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

19. února 2026,  aktualizováno  8:15

13. den ZOH 2026 ONLINE: Týmová soutěž sdruženářů, Jílek pojede 1500 metrů

Sledujeme online
Rychlobruslař Metoděj Jílek během vítězného závodu na 10 000 metrů (13. února)

V programu třináctého dne olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představí dvojnásobný medailista Metoděj Jílek. Devatenáctiletého rychlobruslaře čeká závod na 1500 metrů. Čeští curleři...

19. února 2026,  aktualizováno  8:12

Faul? Nevím, co tu pan rozhodčí dělá, vyjel Nečas. Se Šimkem ho děsí nevyužité šance

Roman Červenka sedí na mantinelu po prohře s Kanadou, na střídačce hledí do...

Od našich zpravodajů v Itálii Než Mitch Marner ukončil parádní akcí středeční čtvrtfinálovou bitvu, čelila Kanada krátce předtím dvěma českým tutovkám. Jenže ani Martin Nečas, ani Radim Šimek neuspěli. A hokejisté museli...

19. února 2026  8:10

Skvělé tiramisu, kamenné vafle. Američan boduje s hodnocením olympijské kuchyně

Ben Richardson reprezentuje USA v curlingu na ZOH Milán-Cortina 2026.

Ben Richardson reprezentuje na olympijských hrách USA v curlingu. Když zrovna není se svým týmem na ledě, přepíná do úplně jiné disciplíny. Stává se z něj hodnotitel jídel. V olympijské vesnici...

19. února 2026

USA - Švédsko 2:1P. Američané slaví, těsný duel v prodloužení rozhodl Quinn Hughes

Hokejisté USA se radují z gólu proti Švédsku.

Olympijský turnaj v Miláně zná i posledního semifinalistu. Ve vyrovnaném večerním čtvrtfinále zdolaly Spojené státy Švédsko 2:1 po prodloužení, o vítězství rozhodl v čase 63:27 přesnou ranou obránce...

19. února 2026  1:03

Pavouk hokeje na ZOH 2026: jaké jsou semifinálové dvojice a kdy se hraje

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinále. Které týmy si to rozdají o postup do velké bitvy o zlato? Na jaké souboje a kdy se ještě mohou fanoušci na ZOH 2026 těšit?

19. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

POHLED: Pozdní vzkříšení v hokejovém chrámu svaté Julie. Češi měli zabrat dřív

Premium
Čeští hokejisté končí na olympiádě po prohře 3:4 v prodloužení proti Kanadě ve...

Věčná škoda! Hokejová reprezentace se na olympiádě v Miláně probudila bohužel AŽ ve čtvrtfinále. Kdyby s podobnou vervou bojovala od začátku turnaje, nejspíš by se v příštích dnech prala o vzácné...

19. února 2026

12. den ZOH 2026: Hokejisté padli s Kanadou v prodloužení, biatlonistky páté

Lucie Charvátová (7) během ženské štafety 4 x 6 km v biatlonu. (18. února 2026)

Ve dvanáctý den zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo se představili i čeští hokejisté. V boji o semifinále předvedli proti Kanadě nejlepší výkon na turnaji, po dramatické bitvě...

18. února 2026  23:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.