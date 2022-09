VIDEO: Trpišovský závidí hokejovým koučům. Proč už Varaďa nekope do míče?

„Na fotbal se ale hrozně rád dívám, jenže mám pětkrát přetržený a opravený křížový vaz,“ pokračuje před kamerou iDNES.cz Varaďa. „Když jsem mohl hrávat, bavila mě pozice defenzivního záložníka, který může putovat kdekoli po hřišti a zároveň má zodpovědnost za obrannou i útočnou hru.“

„Když mě vytáhli kluci z týmu na hokej, vždycky je moje místo v brance. Mám problémy s bruslením,“ pokračuje Trpišovský. „Pomůžu týmu spíš tím, že něco chytím, než vytvořím.“

Domácí trenérské kapacity z odlišných odvětví se nedávno potkali v pražském Edenu. Ojedinělého setkání se zúčastnili i reportéři iDNES.cz.

Kromě reportáže a velkého dvojrozhovoru o strastech a živobytí špičkového kouče připravili i unikátní miniseriál Mistři trenéři. V jednotlivých kapitolách Trpišovský s Varaďou rozebírají rozmanité trenérské vychytávky, jejich možný přesun k národním týmům nebo úlohu brankářů. Dohromady rozvádějí, zda někdejší úspěšní hráči mají umetenější cestu k trenérské profesi.

Před kamerou zodpověděli i pár dalších dotazů. Například jaký další sport by si jako trenéři rádi vyzkoušeli?

„Určitě by to byl hokej,“ vypálí kouč fotbalové Slavie. „Hodně závidím hokejovým trenérům. Hráči vždycky za vámi přijedou na střídačku, nemusíte na ně řvát přes celé hřiště. Můžete reagovat na průběh utkání. Je krásné, že pět minut před koncem vedete 3:0, ale pořád nemáte jisté, jestli vyhrajete.“

A koho nebo co by rád trénoval Varaďa? „Jsem na kolektivní sporty,“ uvažuje. „Jsem rád, že k našemu setkání došlo a že Jindřich souhlasil s mou účastí a nahlédnutím do jeho práce.“

„I mně bylo nesmírnou ctí,“ vrátil poklonu Trpišovský.

Od víkendu do vzájemné debaty a trenérských názorů budou moci nahlédnout i čtenáři iDNES Premium.