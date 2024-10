Virtuoska s axelem. Krasobruslení jí znechutili, světem proletěla s klavírem

„Posílali nás jen do soc-dem států,“ vypráví mezinárodní rozhodčí Olga Žáková, její vrstevnice. Jen výjimečně směli reprezentanti odcestovat na evropský a světový šampionát na Západ. „A vždy pod dohledem tajných, kteří nás hlídali.“

Na olympiádě v Cortině 1956 byla patnáctiletá Kramperová nejmladší účastnicí. Na další hry do Squaw Valley ji už komunisté nepustili. Údajně kvůli politicky nevhodným názorům rodičů. Tatínek byl zubař, maminka učitelka. Navíc v té době dobře bruslila i Jana Mrázková, která měla kvůli svému proletářskému původu výhodu.

Přesto se Kramperová později po světě nacestovala dost a dost. Jen zásluhou úplně jiného oboru. Coby klavírní virtuoska.

Její život byl podivuhodný.

V neděli, necelý měsíc po 84. narozeninách, skončil.

Nepolévejte nám ty kurty

„Jindra byla úžasně milý a upřímný člověk. Se svou těžkou nemocí bojovala statečně a dlouho, podobně jako kdysi Věrka Čáslavská. Předminulý týden jsem ji ještě chtěla navštívit v nemocnici. Ale do telefonu mi říkala, ať už radši nechodím. Hlas měla velmi velmi unavený,“ líčí Žáková a neskrývá dojetí.

Ty dvě se staly kamarádkami, když jim bylo šest a sedm let. Kramperová byla poválečným podvyživeným dítětem, kvůli čemuž ji v šesti napoprvé ani nevzali do školy. Táta Kramper tedy rozhodl: „Musíš zesílit. Budeš sportovat na čerstvém vzduchu.“ Krasobruslení tehdy rozhodně nebylo halovým sportem, zastřešení štvanického kluziště se teprve chystalo. Malé Jindře obul táta hnědé brusle s noži, které jí seřízl, aby nebyly až tak dlouhé – a ukaž, holka, co dokážeš.

Mladičké adeptky skoků a piruet mívaly tréninky, kde se právě dalo, třeba i na zamrzlé Vltavě. „Led byl pod Kampou hrubý, ale pan Josef Rousek si vyžebral sud z pivovaru, naplnil ho horkou vodou, dal na sáňky, za ty sáňky připevnil pytlovinu, odhrabal kus ledu, polil ho – led byl najednou jako máslo,“ popisuje Žáková. „Navrch jsme bruslily na tenisových kurtech. Ale ty nám pak tenisté zakázali polévat vodou, že se tím ničí antuka.“

Slečna Kramperová vstávala před čtvrtou ranní, od pěti bruslila, pak pospíchala do školy. A když zima odešla, jezdili reprezentanti i do Dobšinské ledové jeskyně na Slovensku. Led platil na jaře a v létě za úzkoprofilové zboží, ale v jeskyni stále byl.

V tréninkové skupině se s Žákovou potkaly i s Pavlem Romanem, jenž se po boku sestry Evy stane v 60. letech čtyřikrát mistrem světa v tancích na ledě: „A Pavel, to byl jako kluk veliký rošťák!“

Ve volných jízdách platila teenagerka Kramperová za světovou extratřídu.

Bohužel pro ni i v tomto ohledu závodila v nesprávné době.

Ve dvanácti vyšvihla jako první v republice dvojitý axel. „Což tehdy něco znamenalo! Jenže povinné cviky ji moc nebavily. Přitom tehdy zásadně určovaly pořadí,“ vysvětluje Žáková. „Kvůli tomu, že dny dělila mezi brusle, školu a hudbu, měla při jejich nácviku naježděno i mnohem méně kilometrů než ty nejlepší.“

Zázračné dítě za klavírem

Rovněž na hudební scéně byla Kramperová už coby školačka výjimečná. Ve třinácti vystupovala se Symfonickým orchestrem FOK v Obecním domě, kde na klavíru oslnila sólovým partem Mozartova Korunovačního koncertu. Další zázračné dítě, tradovalo se vzápětí.

Že má stranou a vládou coby krasobruslařka cestu na výsluní zasekanou? Nevadí, hudba se stala jejím plánem B. A brzy i plánem A.

Coby majitelka maturitního vysvědčení nastoupila na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Po jejím absolvování ještě dva roky studovala postgraduálně v Moskvě u profesorky Jemeljanovové. „Tam bydlela a spřátelila se s budoucí světově proslulou gruzínskou klavíristkou Lenou Leonskou,“ říká Žáková.

Přes Sovětský svaz se tak mladá žena z rodiny s „nevhodnými politickými názory“ paradoxně přece jen probila na kapitalistický Západ. Zvali ji do USA, Kanady, Japonska, Španělska, řady dalších zemí. Vystupovala i s Českou filharmonií nebo s prestižními komorními soubory, například s Dvořákovým či Stamicovým kvartetem, měla vlastní recitály.

„Jakmile se ocitla pod Pragokoncertem (a její vystoupení tudíž přinášela valuty do státní kasy), komunisté jí už potom výjezdy nezakazovali,“ vypráví její kamarádka.

Setkání olympioniků v Brně. Krasobruslařky Kateřina Mrázová (vlevo) a Jindra Kramperová.

Sama Kramperová srovnávala: „Koncertní činnost je vlastně podobná sportovnímu výkonu. Vyžaduje od vás pevné nervy a výdrž duševní a fyzickou, která je na úrovni práce horníků a dřevorubců. Pomáhal mi i fakt, že jsem ze sportu byla zvyklá na velké publikum. Neměla jsem u klavíru pocit trémy.“

Její láskou a manželem byl dirigent Vít Micka, narozený v roce 1935. „Letos v březnu mi říkal: Už žiju jen pro Jindru,“ povídá Žáková. „Děti neměli, lékaři jí těhotenství nedoporučili. Žili tedy pro hudbu, pro sebe a pro jiné děti. Jindra se starala o synovce a byla i vynikající pedagožkou na AMU.“

Na krasobruslení Jindra Kramperová nezanevřela, sledovala všechny přenosy. „Pak se mnou rozebírala závody i mé výkony v roli spolukomentátorky,“ říká Žáková. „Jeden novinář nám v Olomouci tvrdil: Už jsem přišel na to, proč pořád tak dobře vypadáte, vy jste u toho ledu zmražené. Jindra měla obrovskou radost, když jsem jí sdělila, že jsme do Prahy dostali mistrovství světa na rok 2026. Věřila, že se tam s Evou Romanovou i dalšími kamarádkami sejdeme. Bohužel, už se ho nedožije.“