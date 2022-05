Američan sází, prodává matrace a bohatne. Vyhraju? Vracím miliony

Představte si situaci, při které by během probíhajícího hokejového šampionátu vyhlásil kupříkladu jeden z řetězců obchodů s nábytkem následující nabídku: Stanou se Češi mistry světa? Pak máte všechno zadarmo!

V překladu by to znamenalo, že u všeho nakoupeného do určitého data byste měli naději, že vám za to prodejce vrátí peníze. Jen by záleželo na výsledku určité sportovní události.

Lákavé, že?

Vlastně nemáte co ztratit. Že si produkt koupíte, vás přijde maximálně na cenu, která je standardní. Zato prodejci se budou lesknout oči nadšením, jakmile uvidí, že se sklady prázdní.

Jimu McIngvaleovi, přezdívanému Mattress Mack, se podobný obrázek naskytl už mnohokrát. Sám jde do rizika, jenže svým způsobem kontrolovaného a z dlouhodobého hlediska evidentně výdělečného.

Obecně platí, že vkládat peníze na výsledky nejsledovanějších sportovních událostí se kvůli marži sázkových kanceláří prostě nevyplácí. Pokud budete sázet třeba na vítěze Super Bowlu v americkém fotbale, máte jistotu, že na přesněji vypsané kurzy v kontrastu s reálnými šancemi narazit nemůžete.

Jenže toho právě McIngvale využívá. Sázkovky dobře ví, že čím vyšší finanční náběr na podobnou událost budou mít, tím více - právě díky neporazitelné marži - ve výsledku zinkasují, ať už utkání dopadne jakkoliv.

Nemají proto problém přijmout i sázku v řádech milionů. V zámoří ani v případě, že se jedná o miliony dolarů.

Největší výhra v historii?

Proces už je pak celkem jednoduchý. McIngvale vymyslí sázku převážně na tým z Houstonu, kde má svůj obchod, a vypíše nabídku. Většinou sází vyšší kurzy tak, aby byla větší šance, že mu tiket nevyjde.

Zní to bláznivě, ale skutečně to dává smysl.

Když si rozkliknete webové stránky jeho obchodu s matracemi, připadáte si jako v cirkuse. Nebo v kasinu. Všechno svítí, bliká, láká dolarovým symbolem a vysokými částkami.

„Jestli Astros v roce 2022 vyhrají MLB, dostanete dvojnásobek!“ vyskočí na vás oranžový nápis na modrém poli, tedy v barvách zmíněného baseballového klubu z Houstonu.

br_betting @br_betting MATTRESS MACK IS BACK Mack just dropped three MILLION on the Astros (+1000) to win the World Series @CaesarsSports https://t.co/2mOi8OXbEa oblíbit odpovědět

Před několika dny vsadil McIngvale celkem čtyři miliony dolarů na celkové vítězství Astros v nejprestižnější baseballové soutěži. Milionový vklad mu přijala kancelář WynnBET (kurz 12:1), tři miliony zase podal u Caesars Sportsbook (10:1). Pokud by skutečně vyhrál, 30 milionů by byla nejvyšší výhra vyplacená na jednom tiketu v historii kurzového sázení ve Spojených státech.

Své sázky také pořádně zpropagoval díky svému obchodu s matracemi, což je vlastně na celém příběhu to hlavní. McIngvale totiž není šílený gambler, který by nevěděl co s penězi.

Každému, kdo si nyní v jeho obchodě s matracemi a nábytkem nakoupí zboží v ceně minimálně tří tisíc dolarů, totiž slíbil dvojnásobné peníze v případě triumfu Astros.

Koupíte gauč za deset tisíc, Houston vyhraje Světovou sérii, vy si svůj nákup necháte a jako bonus vám na účtě přistane dvacetitisícová pozornost.

McIngvale má celý proces perfektně propočítaný. Díky sázkám na vysoké kurzy má dostatek prostředků na vyplacení zákazníků, pokud by se u tiketu náhodou objevila zelená fajfka značící úspěch. A když prohraje, nemusí se trápit. Nákupy jsou totiž tak enormní, že vklad pokryjí.

Pro obchodníka win win situace.

Na domácí scéně jen s limitem

V českých podmínkách by bylo něco podobného ve skutečnosti nereálné, minimálně v takové výši. Podle tuzemských zákonů totiž nesmíte sázet u zahraničních kanceláří, ty domácí zase mají nastavené poměrně přísné limity.

Kupříkladu sázkové kanceláře Tipsport, Chance a Fortuna povolují maximální čistou výhru na jednom tiketu do 10 milionů korun.

Pokud byste si tedy chtěli „zagemblit“ a hrát o ještě vyšší částky, musíte vklad rozdělit k několika poskytovatelům, případně doufat, že vás bookmaker nechá tiket s maximální výhrou vsadit opakovaně.

Amerika je v tomto ohledu jiný svět, a tak může McIngvale dovádět, jak se mu jen zlíbí. Ne vždy byl však se svým byznysovým plánem úspěšný, ostatně pro krytí výhodných nabídek se rozhodl až později.

Nejprve v roce 1990 získal svoji zmíněnou přezdívku Mattress Mack, to když v jedné televizní reklamě hopsal v kostýmu růžové matrace. Když o více než dvacet let později vypsal speciální nabídku pro zákazníky, pokud Seattle porazí ve finále Super Bowlu mužstvo Denveru, utrpěl pořádnou ztrátu.

Na zápas se nemohl dívat. Večer poté volal manželce s očekáváním, jestli se Denveru podařilo zvítězit. „Vyhrál Seattle, ty moulo,“ opáčila mu nespokojená žena.

Jediný zápas jej vyšel na sedm milionů dolarů... „Můj účetní si trhá vlasy, ale zákazníci jsou šťastní, to je přeci nejdůležitější,“ hlásil tehdy McIngvale.

Radost hráčů Los Angeles Rams. Právě zdolali tým Cincinnati Bengals a získali Super Bowl.

Posledních pět let už jistí každou svou sázku. Nejprve vložil důvěru právě v baseballisty Astros, v letošním Super Bowlu zase „věřil“ outsiderovi ze Cincinnati, který podlehl Los Angeles Rams.

Jenže každá výhra, byť jednou za čas, McIngvaleovi stačí, aby ze své strategie profitoval. Navíc dělá svému podniku pořádnou reklamu.

„Žena mi ale říká, že mám s hazardem trochu problém...,“ usmívá se Mattress Mack.