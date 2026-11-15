Závěrečný den SP v čínské metropoli poznamenaly problémy s kvalitou dráhy, kvůli kterým závody s hromadným startem mužů i žen odstartovaly o dvě hodiny později. Jílek, jenž byl v Pekingu nejrychlejší na trati 5000 metrů a třetí na patnáctistovce, se v úvodu držel v popředí startovního pole, z něhož byli každá dvě kola vyřazeni dva nejhorší rychlobruslaři.
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Dvacetiletý český reprezentant v sedmém kole upadl, poté se stihl dotáhnout k soupeřům, ale „přežil“ jen jednu eliminaci. V cíli desátého kola byl poslední a vyřazen. O dvě kola později byl závod po pádu tří rychlobruslařů zastaven a následně restartován. Finiš nakonec zvládl nejlépe Ten Cate. Jílek byl původně klasifikovaný jako desátý, po diskvalifikaci Nizozemce Harma Vissera se o pozici posunul.
V divizi B se dařilo Kateřině Kainové, která porazila v závěrečném sprintu o čtyři setiny sekundy hvězdnou Norku Ragne Wiklundovou a příští týden se představí mezi elitou.
Světový pohár v rychlobruslení v Pekingu
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