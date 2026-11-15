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Jílek v hromadném závodě v Pekingu spadl, přesto zabojoval a byl devátý

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  16:29
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Metoděj Jílek na Světovém poháru v Pekingu. | foto: Profimedia.cz

Rychlobruslař Metoděj Jílek zakončil Světový pohár v Pekingu devátým místem v závodě s hromadným startem. O lepší výsledek připravil zlatého a stříbrného medailistu z olympijských her v Miláně pád, po kterém se sice opět zapojil do závodu, ale o tři kola později byl po dalším drobném zaváhání vyřazen. Premiérový triumf v seriálu si připsal Nizozemec Jorian ten Cate.

Závěrečný den SP v čínské metropoli poznamenaly problémy s kvalitou dráhy, kvůli kterým závody s hromadným startem mužů i žen odstartovaly o dvě hodiny později. Jílek, jenž byl v Pekingu nejrychlejší na trati 5000 metrů a třetí na patnáctistovce, se v úvodu držel v popředí startovního pole, z něhož byli každá dvě kola vyřazeni dva nejhorší rychlobruslaři.

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Dvacetiletý český reprezentant v sedmém kole upadl, poté se stihl dotáhnout k soupeřům, ale „přežil“ jen jednu eliminaci. V cíli desátého kola byl poslední a vyřazen. O dvě kola později byl závod po pádu tří rychlobruslařů zastaven a následně restartován. Finiš nakonec zvládl nejlépe Ten Cate. Jílek byl původně klasifikovaný jako desátý, po diskvalifikaci Nizozemce Harma Vissera se o pozici posunul.

V divizi B se dařilo Kateřině Kainové, která porazila v závěrečném sprintu o čtyři setiny sekundy hvězdnou Norku Ragne Wiklundovou a příští týden se představí mezi elitou.

Světový pohár v rychlobruslení v Pekingu

Muži:
500 m: 1. Kao Tching-jü 34,61, 2. Lien C’-wen (oba Čína) 34,77, 3. Kuracubo (Jap.) 34,85
Průběžné pořadí SP (po 2 z 9 závodů): 1. Lien C’-wen 114, 2. Kao Tching-jü 108, 3. Westenbroek (Niz.) 94
Závod s hromadným startem: 1. Ten Cate (Niz.), 2. Wenger (Švýc.), 3. Cepuran (USA), ...9. Jílek (ČR)
Stíhací závod týmů: 1. Itálie (D. Ghiotto, Malfatti, Lorello) 3:40,36, 2. Japonsko 3:46,15, 3. USA 3:47,07

Ženy:
500 m: 1. Dalemanová 37,60, 2. Koková 37,67, 3. Schultingová (všechny Niz.) 37,85
Průběžné pořadí SP (po 2 z 9 závodů): 1. Dalemanová 120, 2. Koková 108, 3. Schultingová 96
Závod s hromadným startem: 1. Groenewoudová, 2. Conijnová (obě Niz.) 3. Maltaisová (Kan.), ...divize B: 1. Kainová, ...8. Korvasová (obě ČR)
Stíhací závod týmů: 1. Nizozemsko (Beuneová, Conijnová, Groenewoudová) 2:57,37, 2. Čína 3:00,58, 3. Kanada 3:03,17

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Liberec vs. LitvínovHokej - 19. kolo - 15. 11. 2026:Liberec vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
Živě5:1
  • -
  • 300.00
  • 800.00
Kladno vs. TřinecHokej - 19. kolo - 15. 11. 2026:Kladno vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 300.00
  • 130.00
  • -
Sparta vs. Hradec Kr.Hokej - 19. kolo - 15. 11. 2026:Sparta vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 6.40
  • 3.20
  • 1.70
Vítkovice vs. OlomoucHokej - 19. kolo - 15. 11. 2026:Vítkovice vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.33
  • 5.00
  • 8.50
Č. Budějovice vs. PardubiceHokej - 19. kolo - 15. 11. 2026:Č. Budějovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 7.80
  • 5.00
  • 1.37
Plzeň vs. Ml. BoleslavHokej - 19. kolo - 15. 11. 2026:Plzeň vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.40
  • 3.90
  • 2.60
Program a výsledky
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Výsledky

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