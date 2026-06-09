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Jílek dostal Cenu Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější výkon roku 2025

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  16:52
Rychlobruslař Metoděj Jílek získal Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista z únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů Českého olympijského týmu.
Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026)

Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů (19. února 2026) | foto: Reuters

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.
Rychlobruslař Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů na MS ve víceboji.
Rychlobruslař Metoděj Jílek reaguje po dojezdu závodu na 1500 metrů na...
Metoděj Jílek na pětikilometrové trati během mistrovství světa ve víceboji
15 fotografií

Loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbrnou medaili na trati 10 000 metrů a připsal si premiérové dílčí triumfy ve Světovém poháru,

Jílek, který ve čtvrtek oslaví 20. narozeniny, v sezoně 2024/25 vstoupil mezi rychlobruslařskou elitu. Loni v prosinci ovládl svěřenec novozélandského trenéra Kalona Dobbina v Heerenveenu závod na 10 000 metrů a následně byl nejrychlejší i na poloviční trati v Hamaru. Oba výsledky ale již patřily do sezony 2025/26, ve které triumfoval v celkovém hodnocení SP na dlouhých tratích.

Pražský rodák je druhým zástupcem rychlobruslení, který cenu pojmenovanou po zakládajícím členovi národního i Mezinárodního olympijského výboru získal. Před Jílkem byla dvakrát oceněna trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která letos v 39 letech ukončila aktivní kariéru.

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Cena Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského vznikla v roce 1933, jako první ji o rok později převzal vzpěrač Václav Pšenička. V poválečné době ji jako poslední získal v roce 1948 běžec Emil Zátopek. ČOV tradici obnovil v roce 1994. Od roku 2014 vítěze volí sportovci. Laureáti dostávají plastiku bohyně vítězství Niké, která váží 29 kilogramů. Loni ji převzal tým českých šermířů, bronzových medailistů z olympijských her v Paříži.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Bartůňková vs. VandewinkelováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 9. 6. 2026:Bartůňková vs. Vandewinkelová //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 5:5
  • 1.24
  • -
  • 3.85
Lajović vs. ForejtekTenis - - 9. 6. 2026:Lajović vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.16
  • -
  • 5.00
Bouzková vs. KuděrmetovováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 9. 6. 2026:Bouzková vs. Kuděrmetovová //www.idnes.cz/sport
9. 6. 17:30
  • 1.41
  • -
  • 2.85
DR Kongo vs. ChileFotbal - - 9. 6. 2026:DR Kongo vs. Chile //www.idnes.cz/sport
9. 6. 18:00
  • 2.34
  • 2.98
  • 3.28
Maďarsko vs. KazachstánFotbal - - 9. 6. 2026:Maďarsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
9. 6. 19:00
  • 1.26
  • 5.65
  • 10.40
Program a výsledky
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