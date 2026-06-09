Jílek dostal Cenu Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější výkon roku 2025

Loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbrnou medaili na trati 10 000 metrů a připsal si premiérové dílčí triumfy ve Světovém poháru,
Jílek, který ve čtvrtek oslaví 20. narozeniny, v sezoně 2024/25 vstoupil mezi rychlobruslařskou elitu. Loni v prosinci ovládl svěřenec novozélandského trenéra Kalona Dobbina v Heerenveenu závod na 10 000 metrů a následně byl nejrychlejší i na poloviční trati v Hamaru. Oba výsledky ale již patřily do sezony 2025/26, ve které triumfoval v celkovém hodnocení SP na dlouhých tratích.
Pražský rodák je druhým zástupcem rychlobruslení, který cenu pojmenovanou po zakládajícím členovi národního i Mezinárodního olympijského výboru získal. Před Jílkem byla dvakrát oceněna trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková, která letos v 39 letech ukončila aktivní kariéru.
Cena Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského vznikla v roce 1933, jako první ji o rok později převzal vzpěrač Václav Pšenička. V poválečné době ji jako poslední získal v roce 1948 běžec Emil Zátopek. ČOV tradici obnovil v roce 1994. Od roku 2014 vítěze volí sportovci. Laureáti dostávají plastiku bohyně vítězství Niké, která váží 29 kilogramů. Loni ji převzal tým českých šermířů, bronzových medailistů z olympijských her v Paříži.