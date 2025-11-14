Musíš to mlátit, upozorňoval trenér budějovického univerzála Brichtu

Jihočeši si tak přenesli do Poháru CEV výbornou formu z extraligy. V prvních dvou setech bylo na hřišti prakticky jen jedno mužstvo. Do třetího setu domácí trenér Zdeněk Šmejkal dal šanci mladým hráčům z lavičky a drtivá převaha se trochu zastavila.
Před závěrečným mečbolem si vzal kouč Zdeněk Šmejkal oddechový čas, aby nabudil svého klíčového muže a nejlepšího hráče zápasu. Tomáši Brichtovi vštěpoval důležitou věc.
„Nezalívej, vysoké balony musíš mlátit,“ zdůrazňoval 19letému univerzálovi. Ten v celém utkání uhrál 14 bodů a nestřídal. Jeho finský parťák Samuli Kaislasalo ani nebyl připravený na střídačce.
„Podle výsledku by se mohlo zdát, že to nebyl těžký zápas. Ale já bych to netvrdil. Pro nás bylo důležité nic nepodcenit. Byl to zápas jen a jen o naší koncentraci,“ zmínil Tomáš Brichta.
Ve třetí sadě dostal šanci například druhý nahrávač Matěj Emmer či druhé libero Ondřej Tomáš. Zahráli si také smečaři Vojtěch Pitner a Josef Leština. Mladíkům se začala Strumica ve skóre přibližovat. „Ve třetím setu se nám moc nevedlo, tam jsme trochu polevili. Jsem rád, že jsme se nakonec zase vrátili na styl naší hry. Byl to pro nás důležitý zápas, první v CEV Cupu. Za tři nula jsme rádi, v této soutěži se počítá každý set,“ potěšilo budějovického univerzála.
Strumica nepatřila k týmům, které by Jihostroj měly nějak zásadně prověřit. V domácí nejvyšší soutěži by se pohybovala v dolních patrech tabulky.
Odveta v Severní Makedonii se bude hrát ve středu. Jihočechům stačí k postupu do další fáze Poháru CEV vyhrát dva sety. „Bude to jiný zápas, v jiném prostředí a budeme na to sami, bez našich fanoušků a jejich podpory. Opět musíme udržet koncentraci, soustředit se na sebe, nedělat hloupé chyby. Pokud toto zvládneme, máme vysokou šanci postoupit,“ podotkl Brichta.
Potom by však přišel na řadu už daleko těžší soupeř – italská Piacenza.