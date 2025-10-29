Náročná příprava nese výsledky. Sehráli jsme se velmi dobře, radují se v Jihostroji

„Je to fajn. Ne že by byla přímo povinnost nad Benátkami vyhrát, ale doma mít jiné cíle nemůžeme. Ve Varech to bylo s otazníkem, je začátek sezony, takže formy jednotlivých mužstev ještě tolik neznáme,“ míní asistent trenéra Vojtěch Zach. „Trochu nás překvapilo, jak se náš výkon hned na úvod sešel a jak jsme se stabilně sehráli. Určitě máme na čem stavět, což je pozitivní,“ doplňuje.
I když v klubu začátek sezony nepřeceňují, věří že v letní přípravě zvolili dobře. Povedenému extraligovému rozjezdu mohou v Jihostroji vděčit i kvalitním soupeřům ze zahraničí, proti nimž se sehrávali.
„Myslím si, že to je naše výhoda, že jsme měli v přípravě takové soupeře. Na turnaji na Kanárských ostrovech jsme za deset dní sehráli šest zápasů, bylo to náročné. Měli jsme mladé nahrávače a ukázali se v dobrém světle. Od tamního nejlepšího týmu, kde hraje i Miguel de Amo (bývalý nahrávač Jihostroje) jsme dostali slušnou lekci. Za prvé v tom, že jsme si ukázali, že když jsme koncentrovaní, tak s nimi jde hrát. A za druhé, že když takový tým pak hraje naplno, mají se mladí ještě co učit. Byla to však po všech směrech dobrá zkušenost,“ chválí si španělský trip asistent Zdeňka Šmejkala.
Na řadě herních věcí musí v Jihostroji ještě dál pracovat, ale zatím to vypadá, že se obměněný kádr sehrál. Důležité bylo, jak si s novou útočnou osou týmu poradí reprezentační nahrávač Luboš Bartůněk. Ten totiž díky úspěšné účasti na mistrovství světa v téměř celé přípravě Jihostroji chyběl.
„Luboš ale má nezpochybnitelnou kvalitu, pro něj to nebyl takový problém, aby se přizpůsobil. Navíc má výhodu v tom, že v Nizozemsku hrál s naším univerzálem Samulim Kaislasalem, takže jsou sehraní a je to extrémně znát,“ přemítá Zach. „U zbylých dvou nových smečařů může souhra ještě trošku váznout, ale Luboš se velice rychle zadaptuje, jejich souhra bude lepší a lepší. A blokaře máme stejné, tam problém není.“
Domácí nejvyšší volejbalová soutěž se rozjela v rychlém tempu. A v tom také pokračuje, hracími dny jsou čtvrtek a sobota.
Ve třetím kole Jihostroj doma vyzve ve čtvrtek od 18 hodin Brno, které po dvou výhrách dokonce vede tabulku, Budějovice jsou druhé.
„Toto rychlé rozlosování je složité zejména v tom, že není tolik času na přípravu na druhé sobotní utkání. Takže my po čtvrtku hodně ponocujeme, rychle se musíme přepnout na dalšího soupeře, udělat videa a statistiky. Pak to probíráme s klukama. Pro ně je to zase náročné, že mají upozaděný tréninkový režim, spíše se připravujeme jen na další zápas. Do toho musíme doplňovat posilovnu, čas na regeneraci a podobně. Ještě to takto musíme vydržet tři týdny,“ zmiňuje Zach.
Ve středu 12. listopadu už začne Jihostroji i cesta evropským Pohárem CEV. Svého prvního soupeře však Jihočeši ještě neznají.