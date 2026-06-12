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Horácká aréna v Jihlavě bude tři dny plná volejbalu, bavit bude i rodák Jindra

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  8:50
Krajské město Vysočiny bude po ledním hokeji, basketbalu a tenisu hostit také reprezentační akci českých volejbalistů. Od pátku do neděle se v jihlavské Horácké aréně představí národní tým v rámci CEV Evropské volejbalové ligy mužů.

Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa. | foto: FIVB

Nejprve se Češi postaví v Jihlavě v pátek od 18.00 Bosně a Hercegovině a v neděli v 16 hodin změří síly s Dány. Za sebou už přitom mají z prvního miniturnaje v maďarském Kecskemétu výhry s domácím týmem (3:0) a Norskem (3:1). Seveřany porazili čeští reprezentanti i přesto, že úvodní set se jim zrovna nepovedl.

„Věděli jsme od začátku, že nás v Evropské lize budou čekat těžké chvíle, a jednu takovou jsme prožili i v tomhle utkání. Nicméně jsme se zvedli a to je to hlavní. Jsem spokojený,“ nechal se slyšet kouč českého výběru Jiří Novák.

A spokojený by byl rád právě i po vystoupení svého týmu ve dvou dalších duelech v Jihlavě. Cílem národního týmu je totiž prosadit se mezi čtyři nejlepší mančafty soutěže a zajistit si tak nejen postup do vyřazovací fáze, ale také účast na mistrovství Evropy, které bude v roce 2028 hostit Černá Hora.

„My se proto budeme snažit vytvořit našim volejbalistům v Jihlavě co nejlepší domácí zázemí i atmosféru, aby si odnesli do tabulky plný počet bodů a udělali tak jasný krok k postupu mezi top týmy celé soutěže,“ komentoval cíl organizátorů předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Pomoc budou hledat i v hledišti

Horácká aréna se zatím při všech sportovních akcích s českou účastí vždy zaplnila na maximum. A zdá se, že příliš volných míst nezůstane v hledišti nového jihlavského stánku ani tentokrát.

Pro místní bude navíc volejbalový program o to lákavější, že v nominaci českých trenérů nechybí ani osmadvacetiletý rodák z krajského města Vysočiny Patrik Indra.

„Budeme vás potřebovat, abyste nás tlačili k vítězství,“ vzkázal fanouškům právě Indra.

Jeho volejbalový příběh je na první poslech hodně netradiční. Dost dlouho se totiž Patrik věnoval v rodném městě hokeji. S volejbalem začal až krátce před šestnáctými narozeninami poté, co ze zdravotních důvodů musel na kariéru profihokejisty zapomenout.

Patrik Indra útočí proti Aleksandaru Nikolovovi v semifinále mistrovství světa.

„Do té doby jsem neznal žádného volejbalistu. Opravdu nikoho. Až ve své první sezoně jsem začal sledovat českou nejvyšší soutěž,“ svěřil se před časem.

A ačkoliv ve volejbalu zpočátku příliš nezářil, vytrval a nakonec se mu v něm podařilo prosadit natolik, že se stal jednou z opor české reprezentace.

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