Horácká aréna v Jihlavě bude tři dny plná volejbalu, bavit bude i rodák Jindra

Nejprve se Češi postaví v Jihlavě v pátek od 18.00 Bosně a Hercegovině a v neděli v 16 hodin změří síly s Dány. Za sebou už přitom mají z prvního miniturnaje v maďarském Kecskemétu výhry s domácím týmem (3:0) a Norskem (3:1). Seveřany porazili čeští reprezentanti i přesto, že úvodní set se jim zrovna nepovedl.
„Věděli jsme od začátku, že nás v Evropské lize budou čekat těžké chvíle, a jednu takovou jsme prožili i v tomhle utkání. Nicméně jsme se zvedli a to je to hlavní. Jsem spokojený,“ nechal se slyšet kouč českého výběru Jiří Novák.
A spokojený by byl rád právě i po vystoupení svého týmu ve dvou dalších duelech v Jihlavě. Cílem národního týmu je totiž prosadit se mezi čtyři nejlepší mančafty soutěže a zajistit si tak nejen postup do vyřazovací fáze, ale také účast na mistrovství Evropy, které bude v roce 2028 hostit Černá Hora.
„My se proto budeme snažit vytvořit našim volejbalistům v Jihlavě co nejlepší domácí zázemí i atmosféru, aby si odnesli do tabulky plný počet bodů a udělali tak jasný krok k postupu mezi top týmy celé soutěže,“ komentoval cíl organizátorů předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.
Pomoc budou hledat i v hledišti
Horácká aréna se zatím při všech sportovních akcích s českou účastí vždy zaplnila na maximum. A zdá se, že příliš volných míst nezůstane v hledišti nového jihlavského stánku ani tentokrát.
Pro místní bude navíc volejbalový program o to lákavější, že v nominaci českých trenérů nechybí ani osmadvacetiletý rodák z krajského města Vysočiny Patrik Indra.
„Budeme vás potřebovat, abyste nás tlačili k vítězství,“ vzkázal fanouškům právě Indra.
Jeho volejbalový příběh je na první poslech hodně netradiční. Dost dlouho se totiž Patrik věnoval v rodném městě hokeji. S volejbalem začal až krátce před šestnáctými narozeninami poté, co ze zdravotních důvodů musel na kariéru profihokejisty zapomenout.
„Do té doby jsem neznal žádného volejbalistu. Opravdu nikoho. Až ve své první sezoně jsem začal sledovat českou nejvyšší soutěž,“ svěřil se před časem.
A ačkoliv ve volejbalu zpočátku příliš nezářil, vytrval a nakonec se mu v něm podařilo prosadit natolik, že se stal jednou z opor české reprezentace.