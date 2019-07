Jihlavští Gladiátoři hlásí změnu, koučem bude Langford

„Reggie je opravdu výjimečný člověk. Je vzorem, který chceme, aby naši hráči následovali a napodobovali. Nově tedy bude od další sezony hrajícím head coachem,“ vysvětloval změnu dosavadní hlavní trenér Ondřej Paulus.

On sám ale u týmu nekončí. „Dohodli jsme se na tom, že budu Reggiemu dělat asistenta. V podstatě půjde o to, abych se staral o hráče a připravil je tak, aby on s nimi potom mohl pracovat fotbalově,“ prozradil.