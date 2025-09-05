Jasný cíl jičínských házenkářů: posunout se v tabulce výš a mířit do play off

Autor:
  10:02
Před dvěma týdny svého sobotního soupeře na jeho palubovce porazili. Šlo ale „pouze“ o turnaj, v němž se obě družstva připravovala na novou extraligovou sezonu. Házenkáři Jičína, o jejichž vítězství nad domácím týmem ve finálovém duelu turnaje ve Frýdku-Místku je řeč, do ní vstoupí reprízou tohoto souboje (začátek v 18 hodin). S tím rozdílem, že se bude hrát v Jičíně a hlavně že půjde o první extraligové body.

Plzeňský gólman Daniel Grabemann čelí jičínské sedmičce. | foto: Petr EretMAFRA

Jičínští tím vstoupí do další extraligové sezony. Už poněkolikáté s jasným cílem: probojovat se v základní části mezi osm nejlepších a tím i do play off o titul.

„Chceme být konkurenceschopní a pokud možno v tabulce se posunout výše. Nechceme slibovat konkrétní umístění, ale aby na nás bylo vidět, že jdeme správným směrem,“ charakterizoval hlavní úsilí týmu pro nadcházející měsíce Ondřej Horyna, jeden z dvojice trenérů,

Jičín dlouhodobě spoléhám v extraligovém týmu na vlastní odchovance. Z toho vychází i fakt, že trenéři sázejí na mladé hráče. Letošní sezona toho bude toho jasným důkazem. Na soupisce je 14 borců s ročníkem narození 2000 a mladších, těch s rokem narození začínajícím jedničkou je jen deset.

Hlavní letní změny? Kariéru v jičínském dresu definitivně uzavřel brankář Filip Veverka, jenž odehrál v barvách extraligového týmu úctyhodných dvacet sezon.

Do Zubří přestoupil talentovaný křídelník Filip Matouš, pokračovat v barvách Jičína nebudou ani Jan Škalda a Jan Bolehovský, jenž v tu hostoval z pražské Dukly. Působit v prvoligové rezervě se rozhodl Martin Knittl.

Naopak z brněnských Maloměřic přestoupil do Jičína gólman Vojtěch Douda a do branky se po vážném zranění kolena vrátí David Machalický (nejlepší brankář výše zmíněného turnaje ve Frýdku-Místku). Konkurenci zvýší zkušený Daniel Rangl a odchovanec jičínské házené Jan Mičke.

Po několikaletém působení v německých soutěžích do Jičína přestoupil Vojtěch Kozubík, levoruký hráč, který již v jeho dresu působil v dorosteneckých kategoriích. Na post pravého křídla se vrací zkušený David Krahulec, od návratu pivota Jiřího Drbohlava si jičínští kormidelníci jistě slibují především hlavně vyztužení defenzívy.

Daniel Bláha z Plzně pálí přes jičínskou defenzivu.

Na levé křídlo přichází na hostování z pražské Dukly Kryštof Khek. O šanci prosadit se v extraligovém týmu se poperou odchovanci Štěpán Pour, Adam Tůma a Jakub Morávek, tedy hráči, kteří věkem stále patří do staršího dorostu.

Jičín v posledních sezonách střídá úspěch v podobě postupu do play off s účastí ve skupině o záchranu. V ní skončil i letos na jaře, ale s přehledem ji zvládl. Přijde letos čas na play off?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kladno vs. Táborsko akademieFotbal - 5. kolo - 5. 9. 2025:Kladno vs. Táborsko akademie //www.idnes.cz/sport
5. 9. 17:00
  • 1.38
  • 4.17
  • 4.99
Motor ČB vs. StraubingHokej - - 5. 9. 2025:Motor ČB vs. Straubing //www.idnes.cz/sport
5. 9. 17:30
  • 2.05
  • 4.12
  • 2.89
Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, RoutliffeováTenis - Čtyřhra žen - finále - 5. 9. 2025:Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Routliffeová //www.idnes.cz/sport
5. 9. 18:00
  • 1.33
  • -
  • 3.23
Lausanne vs. Belfast GiantsHokej - 3. kolo - 5. 9. 2025:Lausanne vs. Belfast Giants //www.idnes.cz/sport
5. 9. 18:00
  • 1.24
  • 7.04
  • 9.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Záchrana jako ultimátní cíl. O play off v házenkářských Strakonicích sní

Desáté místo z minulé sezony pro ně bylo historickým úspěchem. Navázat na něj, umístění třeba ještě vylepšit, ale hlavně se co nejdříve zbavit záchranářských starostí. To jsou hlavní cíle...

5. září 2025  10:12

Jasný cíl jičínských házenkářů: posunout se v tabulce výš a mířit do play off

Před dvěma týdny svého sobotního soupeře na jeho palubovce porazili. Šlo ale „pouze“ o turnaj, v němž se obě družstva připravovala na novou extraligovou sezonu. Házenkáři Jičína, o jejichž vítězství...

5. září 2025  10:02

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Zorvan podepsal v Jablonci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

5. září 2025  9:43

Zapomenutelná sezona. Hvězdnou Clarkovou už zranění na hřiště nepustí

Caitlin Clarková už se v této sezoně WNBA neobjeví. Třiadvacetiletou basketbalistku z Indiana Fever vyřadilo na dlouhou dobu ze hry zranění třísla. Oznámila to v prohlášení. Na palubovce se Clarková...

5. září 2025  9:09

Hašek o Černé Hoře i Nedvědovi: Nebylo by správně, kdybychom si jen přikyvovali

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Na začátku tiskovky se lehce zadrhával, protože ho rušil horlivý překladatel, který jeho slova současně tlumočil domácím novinářům do černohorštiny. Ivan Hašek, trenér fotbalové reprezentace, pak...

5. září 2025  8:53

Uruguay, Kolumbie a Paraguay míří na MS. Messi se loučil s Argentinou gólově

Fotbalisté Uruguaye, Kolumbie a Paraguaye si v předposledním kole jihoamerické kvalifikace zajistili start na mistrovství světa. Na šampionát doprovodí už dříve kvalifikované Argentinu, Brazílii a...

5. září 2025  8:40

Střeštík o Jablonci: Peltovi to nejdu jen na tři roky přikrýt, na byznys nahlížíme stejně

Miroslava Peltu čeká nástup do vězení, a proto dlouholetý majitel fotbalového Jablonce finišuje s jeho prodejem. Už jen dny, maximálně dva týdny zbývají k tomu, aby se novým vlastníkem severočeského...

5. září 2025  7:36

Sabalenková je na US Open krok od obhajoby, ve finále ji vyzve Anisimovová

Aryna Sabalenková postoupila potřetí za sebou do finále tenisového US Open a už jen jedna výhra ji dělí od obhajoby titulu. Světová jednička porazila na newyorském betonu domácí Jessicu Pegulaovou...

5. září 2025  6:56,  aktualizováno  7:13

Léčba Nedvědem. Muž s aurou vylezl zpoza opony, hraje se v Černé Hoře i o trenéra?

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Jak může fotbalovou reprezentaci spravit slavný chlap, který už dávno nekope do míče? Jak vykurýruje mužstvo, které pokašlává a lehce sípe? Má tak zázračné schopnosti, že okamžitě zakouzlí? Ne, Pavel...

5. září 2025  6:01

Copak chcete vidět krev? Jsme lidi, ne zvířata. Příběh pekla jménem Angliru

Premium

Angliru. Není ani nejdelší, ani nejstrmější. Přesto o něm jezdci tvrdí, že ze všech stoupání na závodech Grand Tour je právě tohle nejtěžší. Ďábelské, zrádné, likvidační. V pátek se na něj peloton...

5. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Borg přiznal boj s rakovinou, operaci už má za sebou. Cítím se velmi dobře, říká

Legendární tenista Björn Borg agentuře AP řekl, že se v roce 2024 podrobil operaci rakoviny prostaty a nyní je bez příznaků. O diagnóze píše nyní devětašedesátiletý Švéd v poslední kapitole své...

4. září 2025  21:05,  aktualizováno  23:47

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

4. září 2025  20:36,  aktualizováno  23:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.