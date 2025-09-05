Jičínští tím vstoupí do další extraligové sezony. Už poněkolikáté s jasným cílem: probojovat se v základní části mezi osm nejlepších a tím i do play off o titul.
„Chceme být konkurenceschopní a pokud možno v tabulce se posunout výše. Nechceme slibovat konkrétní umístění, ale aby na nás bylo vidět, že jdeme správným směrem,“ charakterizoval hlavní úsilí týmu pro nadcházející měsíce Ondřej Horyna, jeden z dvojice trenérů,
Jičín dlouhodobě spoléhám v extraligovém týmu na vlastní odchovance. Z toho vychází i fakt, že trenéři sázejí na mladé hráče. Letošní sezona toho bude toho jasným důkazem. Na soupisce je 14 borců s ročníkem narození 2000 a mladších, těch s rokem narození začínajícím jedničkou je jen deset.
Hlavní letní změny? Kariéru v jičínském dresu definitivně uzavřel brankář Filip Veverka, jenž odehrál v barvách extraligového týmu úctyhodných dvacet sezon.
Do Zubří přestoupil talentovaný křídelník Filip Matouš, pokračovat v barvách Jičína nebudou ani Jan Škalda a Jan Bolehovský, jenž v tu hostoval z pražské Dukly. Působit v prvoligové rezervě se rozhodl Martin Knittl.
Naopak z brněnských Maloměřic přestoupil do Jičína gólman Vojtěch Douda a do branky se po vážném zranění kolena vrátí David Machalický (nejlepší brankář výše zmíněného turnaje ve Frýdku-Místku). Konkurenci zvýší zkušený Daniel Rangl a odchovanec jičínské házené Jan Mičke.
Po několikaletém působení v německých soutěžích do Jičína přestoupil Vojtěch Kozubík, levoruký hráč, který již v jeho dresu působil v dorosteneckých kategoriích. Na post pravého křídla se vrací zkušený David Krahulec, od návratu pivota Jiřího Drbohlava si jičínští kormidelníci jistě slibují především hlavně vyztužení defenzívy.
Na levé křídlo přichází na hostování z pražské Dukly Kryštof Khek. O šanci prosadit se v extraligovém týmu se poperou odchovanci Štěpán Pour, Adam Tůma a Jakub Morávek, tedy hráči, kteří věkem stále patří do staršího dorostu.
Jičín v posledních sezonách střídá úspěch v podobě postupu do play off s účastí ve skupině o záchranu. V ní skončil i letos na jaře, ale s přehledem ji zvládl. Přijde letos čas na play off?