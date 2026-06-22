Kiel odvolal trenéra Jíchu. Klubová ikona odnesla neúspěchy z poslední doby

Házenkáři Kielu se v minulé sezoně potřetí za sebou nekvalifikovali do Ligy mistrů a dokonce budou po 33 letech chybět v evropských pohárech. V bundesligové tabulce obsadil severoněmecký klub šesté místo.
„Mým úkolem je jednat na základě získaných poznatků. Přál jsem si, abychom se mohli podle plánu pustit do nového startu našeho nově vytvořeného týmu společně s Filipem, ale zátěž v podobě sportovních výsledků z posledních pár měsíců je příliš velká,“ uvedl šéf Kielu Viktor Szilagyi.
|
Každý v Zubří zkusil házenou. Klubová Síň slávy má šest nových členů
Bývalý dlouholetý úspěšný hráč Kielu Jícha převzal „Zebry“ jako hlavní trenér v roce 2019. Pod jeho vedením vyhrál THW Ligu mistrů (2020), třikrát bundesligu (2020, 2021 a 2023) a dvakrát národní pohár (2022 a 2025).
„Nebyl to jen trenér klubu. Od prvního dne podřizoval vše jeho zájmům. Proto zůstane navždy jednou z jeho nejdůležitějších postav. Může opustit THW Kiel s hlavou vztyčenou,“ řekl Szilagyi, jenž den vzhledem k odvolání klubové legendy oznámil za „emotivní den“.
Jako hráč působil čtyřiačtyřicetiletý Jícha v Kielu v letech 2007–2015. Vyhrál s ním vše, co se vyhrát dalo, včetně sedmi titulů v německé lize a dvou prvenství v Lize mistrů. V roce 2010 byl plzeňský rodák vyhlášen nejlepším házenkářem světa.