London Knights vítězi GCL v Cascais. Prague Lions obsadili šesté místo

Global Champions League Cascais 1. London Knights, 2. Valkenswaard United, 3. Paris Panthers, 4. Monaco Aces, 5. Madrid in Motion, 6. Prague Lions, 7. St Tropez Pirates, 8. Cannes Stars, 9. Miami Celtics, 10. Berlin Eagles, 11. Scandinavian Vikings, 12. Shanghai Swans, 13. Chantilly Pegasus, 14. New York Empire, 15. Hamburg Giants, 16. Doha Falcons. Průběžné pořadí po 9. závodě GCL: 1. London Knights 172, 2. Shanghai Swans 170, 3. Madrid in Motion 162, 4. Miami Celtics 161, 5. St Tropez Pirates 157, 6. Monaco Aces 150, 7. Berlin Eagles 143, 8. Paris Panthers 127, 9. Prague Lions 120, 10. Valkenswaard United 119, 11. Scandinavian Vikings 118, 12. Hamburg Giants 112, 13. New York Empire 103, 14. Cannes Stars 102, 15. Chantilly Pegasus 87, 16. Doha Falcons 69.