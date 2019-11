Springsteenová se těší na pražskou show: Byl to pro mě neuvěřitelný rok

Springsteenová je skvělou jezdkyní. Během své kariéry vyhrála nespočet pětihvězdičkových Grand Prix a pyšní se bohatou sbírkou jezdeckých úspěchů. Do pražského finále nastupuje se skvěle připravenými koňmi, odhodlána vydat ze sebe to nejlepší.

Povede se jí stát se druhou ženou v řadě, která zvítězí v Super Grand Prix?

Jaké jsou vaše vzpomínky na Prague Playoffs 2018? Co bylo pro Vás největším překvapením?

Loňský ročník byl opravdu jedinečnou akcí - od nového konceptu se od začátku hodně čekalo, ale událost veškerá očekávání předčila. Všechny nás ohromila skvělou podívanou a neuvěřitelnou atmosférou. Myslím, že to každého motivovalo v boji o účast na letošním Playoffs.

Jak se vám líbí spojení prvotřídního světového parkuru s doprovodnou show? Je formát atraktivní i pro vás jako jezdkyni?

Rozhodně – znamená to, že náš sport se dostane mezi více lidí a každý si přijde na své, i když není čistě fanouškem parkurového skákání. To a události ve velkých městech, jako je Praha, New York, Řím nebo Paříž, pomáhají našemu sportu se rozvíjet.

Jak hodnotíte sezonu 2019?

Pro mě to byl neuvěřitelný rok, speciální dík patří mým úžasným koním a týmu kolem mě. To oni pomohli, aby se toto stalo skutečností. Nejdůležitějším momentem sezony byla samozřejmě výhra v Saint Tropez. Je to něco, na co do konce života nezapomenu.

Kvalifikovala jste se do Super Grand Prix – hodnotíte to prozatím jako největší úspěch v kariéře?

Je to jeden z největších úspěchů mé dosavadní kariéry a těším se, až svou hranici posunu opět dál.

Jak se chystáte na největší událost v roce?

Myslím si, že u mnoha jezdců je Prague Playoffs vrcholem sezony, takže přípravou na něj trávíme značné množství času. Plánujeme, které koně bychom chtěli přivézt, a pracujeme na programu tak, abychom je na tuto událost měli v co nejlepší kondici. My jako jezdci spolupracujeme s týmem na nejlepším plánu, který by nám pomohl zajistit víkend v Praze.

Chystáte se před pražským finále na nějaké halové závody? Je pro vás a vaše koně důležité účastnit se halových soutěží před začátkem Prague Playoffs?

Přesně tak, a to je také součástí pečlivého programu, který jsme sestavili. Soutěžila jsem v Lyonu se Zecile, abych se připravila, skákala krásně. Myslím, že je důležité soutěžit na jedné nebo více halových show těsně před závodem.

Jaká je aktuální forma vašich koní?

Jsou ve skvělé formě! Pracovali jsme na ni v průběhu celé sezony a jsem moc spokojená s tím, jaké dělají pokroky a jak se rozvíjejí. Pro mě, dokud budou moji koně šťastní a v pohodě, tak vím, že budou schopni chopit se velkých příležitostí. Letos měli opravdu dobře sestavený program a tato událost zakončí jejich sezonu.

Co je nejdůležitější na vztahu koně s jezdcem? Jak důležitý je pro vás vztah s vašimi koňmi? Poznáte na první pohled, jak se cítí – jestli to bude dobrý, nebo špatný den?

Je mi vším a věřím, že mít silné pouto s koněm je základ. To je důvod, proč mnoho profesionálních jezdců dělá tento sport - protože milujeme naše koně a od prvního momentu, kdy jsme sedli na poníka, do dnešního dne, kdy závodíme v nejvyšší soutěži, ta láska nepominula. Rozhodně poznám, zda můj kůň má dobrý, nebo špatný den. Když trávíte doslova každý den se svými koňmi, stanou se součástí vaší rodiny a chápete se navzájem. To je to, co dělá rozdíly v našem sportu.

Jsou nějaké výhody pro ženy v parkurovém skákání? Je to výzva být druhou ženskou vítězkou SGP - po loňském vítězství Edwiny?

Náš sport má rovné podmínky pro muže i ženy, kteří spolu vzájemně soutěží. Myslím si, že uznání má kdokoli, kdo vyhraje cenu Super Grand Prix LGCT, a výhra je samozřejmě výzvou pro všechny jezdce naší úrovně. Loňská soutěž byla vzrušující a Edwinina výhra byla neuvěřitelná. Opravdu se těším na účast v letošním roce.

Jak moc se znáte s českou jezdkyní Annou Kelnerovou?

Znám Annu ze soutěží Longines Global Champions Tour a GCL – je to úžasná jezdkyně a někdo, kdo doopravdy miluje své koně. Je velmi milá a pro Českou republiku je fantastické mít takový vzor parkurového ježdění.

Vrátíme se zpět k dětství – pamatujete si první moment, kdy jste se rozhodla pro parkur?

Rozhodně! Vždycky to pro mě byli poníci. Měla jsem štěstí, že mě máma přivedla ke koním. Od toho, co jsem se poprvé posadila na poníka, zamilovala jsem se a už to nikdy nechtěla změnit.

Byly nějaké momenty ve vaší kariéře, kdy jste byla zklamaná tak, že jste chtěla skončit s ježděním?

Myslím, že jsou chvíle u každé sportovní kariéry a v životě obecně, kdy jste na dně a položíte si několik těžkých otázek. Věděla jsem ale, že koně budou vždy mým životem a moje láska k nim a tento sport by překonaly jakékoli zklamání.

Co je pro Vás největší výzvou v parkurovém sportu? Olympiáda? Super Grand Prix? Nebo něco jiného?

Samozřejmě, olympijské hry jsou pro mě nejvyšší metou, jako snad pro každého profesionálního jezdce. Reprezentovat svou zemi na šampionátu byl vždycky můj sen a cíl. V Praze se budu soustředit na to, podat svůj nejlepší výkon a pomoci našemu týmu k pódiovému umístění, dále mě čeká Super Grand Prix s Zecile. Myslím, že máme opravdu silný tým, minulý rok jsme měli trochu smůlu a já se těším na to, že letos se nám finiš doufejme konečně vydaří.

Měla jste minulý rok čas udělat si výlet po Praze? Líbila se vám?

Měla! Sice jen krátce, ale je to kouzelné město, zejména kolem Vánoc, takže se opravdu těším na návrat.