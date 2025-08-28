Hvězda vodního slalomu Foxová vynechá zbytek SP. Zotavuje se po operaci nádoru

„Poslední týdny byly docela divoké, ale jsem v pořádku. Mám jen pár jizev navíc a o něco menší ledvinu,“ uvedla australská reprezentantka. „Už se těším, až mě pustí domů a budu moci začít pracovat na návratu na vodu,“ dodala.
Jednatřicetiletá kajakářka i kanoistka Foxová kromě tří zlatých medailí získala na olympijských hrách také jednu stříbrnou a dvě bronzové. Na kontě má i 14 titulů z mistrovství světa, kde přidala ještě pět druhých a tři třetí místa.
Sedmkrát také ovládla Světový pohár kanoistek. Na prvním místě je Foxová i v aktuální sezoně, před zbývajícími závody v Tacenu a Augsburgu má v čele průběžného pořadí náskok šesti bodů před Miren Lazkanovou ze Španělska.