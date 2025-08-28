Hvězda vodního slalomu Foxová vynechá zbytek SP. Zotavuje se po operaci nádoru

Autor: ,
  9:33
Australanka Jessica Foxová, hvězda vodního slalomu, podstoupila operaci nádoru na ledvině a přijde o zbývající dva závody Světového poháru. Trojnásobná olympijská vítězka o tom informovala na instagramu.
Jessica Foxová v akci (30. července 2024)

Jessica Foxová v akci (30. července 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Australská kajakářka Jessica Foxová kanále v Troji
Australanka Jessica Foxová během kvalifikace kajakářek na Světovém poháru v...
Usměvavá Jessica Foxová se svým druhým olympijským zlatem.
Australanka Jessica Foxová se raduje ze zlaté medaile ve slalomu.
8 fotografií

„Poslední týdny byly docela divoké, ale jsem v pořádku. Mám jen pár jizev navíc a o něco menší ledvinu,“ uvedla australská reprezentantka. „Už se těším, až mě pustí domů a budu moci začít pracovat na návratu na vodu,“ dodala.

Jednatřicetiletá kajakářka i kanoistka Foxová kromě tří zlatých medailí získala na olympijských hrách také jednu stříbrnou a dvě bronzové. Na kontě má i 14 titulů z mistrovství světa, kde přidala ještě pět druhých a tři třetí místa.

Sedmkrát také ovládla Světový pohár kanoistek. Na prvním místě je Foxová i v aktuální sezoně, před zbývajícími závody v Tacenu a Augsburgu má v čele průběžného pořadí náskok šesti bodů před Miren Lazkanovou ze Španělska.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nosková vs. LysováTenis - Dvouhra žen - 2. kolo - 28. 8. 2025:Nosková vs. Lysová //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:00
  • 1.43
  • -
  • 2.90
Třinec vs. Banská BystricaHokej - - 28. 8. 2025:Třinec vs. Banská Bystrica //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:00
  • 1.33
  • 5.52
  • 6.25
Kuopio vs. MidtjyllandFotbal - Play-off - 28. 8. 2025:Kuopio vs. Midtjylland //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:00
  • 4.25
  • 4.09
  • 1.72
Vítkovice vs. ZlínHokej - - 28. 8. 2025:Vítkovice vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 1.35
  • 5.56
  • 6.37
Litvínov vs. Mladá BoleslavHokej - - 28. 8. 2025:Litvínov vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
28. 8. 17:30
  • 2.24
  • 4.21
  • 2.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Hvězda vodního slalomu Foxová vynechá zbytek SP. Zotavuje se po operaci nádoru

Australanka Jessica Foxová, hvězda vodního slalomu, podstoupila operaci nádoru na ledvině a přijde o zbývající dva závody Světového poháru. Trojnásobná olympijská vítězka o tom informovala na...

28. srpna 2025  9:33

Ostrá hádka tenistek po zápase. Řekla mi, že jsem nevzdělaná, čílila se Američanka

Jen co si u sítě podaly ruce, pustily se do vášnivé debaty. A z výrazů a gest šlo poznat, že to rozhodně nebylo příjemné povídání. Americká tenistka Taylor Townsendová a Lotyška Jelena Ostapenková po...

28. srpna 2025  9:23

Ustáli jsme to v hlavě. Na jaře bychom to asi nezvládli, řekl kapitán Haraslín

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku V chodbě u kabin se objal se soupeřovým trenérem a krajanem Adriánem Guľou, pak si kapitán sparťanských fotbalistů Lukáš Haraslín oddechl. „Přijeli jsme pro postup, ten máme. Jen jsme z toho nemuseli...

28. srpna 2025  9:05

Messi se vrátil po krátké pauze a pomohl Miami dvěma góly do finále poháru

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se po dvouzápasové pauze kvůli zranění vrátil do sestavy Miami a v semifinále Leagues Cupu pomohl k domácí výhře 3:1 nad Orlandem. V nedělním finále Inter...

28. srpna 2025  8:52

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Mobilizace pokračuje. Fanoušci hokejových chemiků se před sezonou potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v areálu Loučky. Uvidí i stejnojmenné dojemné video od scénáristy a režiséra...

28. srpna 2025  8:34

Rozbil raketu, hádal se a dostal pokutu. Medveděv platí za extempore na US Open

Ruský tenista Daniil Medveděv dostal za své emoční výlevy při prohře v prvním kole US Open finanční pokutu. Vítěz newyorského grandslamu z roku 2021 musí zaplatit celkem 42 500 dolarů. Informovali o...

28. srpna 2025  8:07

Aktivisté ohrožovali cyklisty. Pokolikáté už? Máme právo závodit, hájí se tým

Nepočítali s tím, že pojedou o vítězství, přesto byla ta situace nadmíru nepříjemná. Cyklisté stáje Israel-PremierTech absolvovali 24 kilometrů týmové časovky v páté etapě Vuelty, když jim na silnici...

28. srpna 2025  7:30

Menšík na US Open selhal proti outsiderovi, ve třetím kole jsou čtyři Češi

Tenisový grandslam US Open si ve středu odškrtl první porci zápasů druhého kola. Z českých zástupců si postup do další fáze zajistili Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Markéta...

28. srpna 2025  1:13,  aktualizováno  7:03

Upřímný Peterka: S 50 body se vyhrát nedá. Když teď sklopíme hlavy, končíme

Dvojicí úspěšných tříbodových střel v poslední čtvrtině ještě udržoval české naděje. Avšak s ubývajícím časem bylo i Martinu Peterkovi jasné, že se žádný obrat proti Portugalsku neuskuteční. „Ani...

28. srpna 2025

Litevci na EuroBasketu překonali rekord, Němci i Srbové jasně vyhráli

Srbští basketbalisté na úvod mistrovství Evropy deklasovali Estonsko 98:64 a potvrdili roli jednoho z hlavních adeptů na titul. V zápase „české“ skupiny A v Rize vedli až o 44 bodů. Trojnásobný...

27. srpna 2025  18:11,  aktualizováno  28.8 1:25

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Blamáž Manchesteru. United vypadli s týmem ze čtvrté ligy, opět chyboval Onana

Fotbalisté Manchesteru United vypadli v Ligovém poháru už ve druhém kole s týmem Grimsby Town ze čtvrté ligy. Po nerozhodném výsledku 2:2 prohráli dlouhý penaltový rozstřel 11:12. Svěřenci trenéra...

28. srpna 2025

Potupa Rangers. Přemožitel Plzně schytal v odvetě předkola Ligy mistrů půltucet gólů

Fotbalisté Glasgow Rangers utrpěli v odvetě 4. předkola Ligy mistrů v Bruggách debakl 0:6. Přemožitel Viktorie Plzeň hrál od osmé minuty v deseti a už do přestávky dostal pět branek. Po osmi letech...

27. srpna 2025  23:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.