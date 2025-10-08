Neposlechla mě ruka! Majitele klubu NFL zradil prostředníček, zaplatí miliony

Pokutou 250 000 dolarů (5,2 milionu korun) potrestalo vedení zámořské ligy amerického fotbalu NFL majitele Dallas Cowboys Jerryho Jonese za obscénní gesto k fanouškům. Dvaaosmdesátiletý miliardář na diváky během nedělního utkání s New York Jets z balkonu ukázal vztyčený prostředníček.

Jerry Jones, majitel Dallas Cowboys, míří na trénink svého týmu. | foto: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY SportsReuters

Jones později uvedl, že šlo o neúmyslné gesto, které navíc bylo určené fanouškům Cowboys, nikoli Jets. Chtěl prý zdviženým palcem ocenit jejich oslavy vítězství. Dallas vyhrál 37:22.

„Bylo to nešťastné. Šlo o takovou komunikaci s našimi fanoušky. Byli tam fandové Cowboys - ne Jets. Celý stadion byl v euforii,“ uvedl Jones v úterý v rozhlasovém pořadu.

„Nechtěl jsem nic takového ukázat. Bylo to hned po našem posledním touchdownu a všichni jsme z toho byli nadšení. Nebylo v tom nic nepřátelského. Jen mě neposlechla ruka. Nebylo to úmyslně. Nedělám si srandu. Pokud to chcete nazývat náhodou, můžete tomu tak říkat,“ řekl.

Podle mluvčího ligy Jones zvažuje, že se proti pokutě odvolá.

