Sebejistý Američan žádá titul. Vyzval elitního Slováka a rýpl si do Vémoly

Stejně jako v listopadu v Praze, tak i v sobotu v Ostravě slyšel bučení lidí. Američan Kimball nastupoval do odvety s miláčkem publika Milošem Petráškem.

A nutno říct, že bývalý zápasník organizace UFC předvedl velice kvalitní výkon.

V prvním kole přepral Petráška na zemi, ve druhém a třetím rozdával rány v postoji. Ačkoliv na to Kimball nevypadá, v kleci byl velice hbitý, mířil přesně, neunavil se. Měl českého vyzyvatele přečteného.

Naopak Petrášek zažil zklamání. Nevěděl, jak soupeře dostat do nevýhodné pozice, nemohl ho poslat k zemi, v postoji byl slabší.

Zaslouženě na body prohrál. „Je lepší zápasník než já. Jsem s tím smířený a nemám problém to přiznat,“ hodnotil zpětně Petrášek. Alespoň navenek se snažil držet pozitivní náladu. Na tiskové konferenci dokonce seděl hned vedle Kimballa a žertoval s ním.



Pochopitelně i 28letý Američan byl v dobrém rozmaru. Ještě v kleci si vzal mikrofon a prohlásil, že takovou dálku neletěl pro nic za nic. Že chce pás šampiona a vyzývá na souboj o něj Slováka Attilu Végha.

Slovenská hvězda s odpovědí dlouho nečekala, zašla za Kimballem do klece a podle očekávání mu řekla: „Pojďme do toho, pomstím Petráška.“

Co možná Kimballa překvapilo, byla reakce publika. Když odcházel, už na něj celá hala nebučela. Naopak mu velká část publika tleskala. Kimball donutil fanoušky ke změně názoru.

Už to není jen „nějaký Američan“. Už je to Jeremy Kimball, který slibuje velkou podívanou. „Můžete mě vinit, že pás chci? Vypadá sladce. Jsem připravený, chlape, bude to sranda. Lidi se budou bavit,“ usmíval se na tiskovce.

Jeremy Kimball má ruce nahoře. Porazil MMA zápasníka Miloše Petráška (vlevo).

Tím trochu nevinně spustil slovní přestřelku s Karlosem Vémolou. Promotér orgnaizace Oktagon MMA Ondřej Novotný totiž osvětlil, jak k výzvě vlastně došlo: „Jeremy v pátek přišel a řekl, že chce pás. A že chce vyzvat Karlose Vémolu. Tak jsem ho ujistil, že míří špatným směrem, že jestli chce pás, musí vyzvat Attilu.“



„Cože, chtěl mě?“ divil se Vémola. „No, když porazíš Attilu, proč ne.“



„Proč neporazíš nejdřív Attilu ty a nepůjdeš pak se mnou?“ otázal se Kimball.



„Protože Attila na mě není připravený. Ani ty nejsi připravený,“ odpověděl český zápasník.



„A sakra,“ glosoval ironicky Kimball. „Co to povídáš, tak pojď. Já byl na větších pódiích než ty. Byl jsem v UFC, taky v Bellatoru. Kolik že tys měl zápasů v UFC?“

„Šest, poraž Attilu, pak můžeš jít se mnou,“ vypočítal Vémola (Kimball měl v UFC zápasy čtyři, vyhrál jediný, Vémola vyhrál dva ze šesti).



„Tady se někdo Attily bojí...“ rýpl si Kimball.

Nicméně zápas mezi ním a Vémolou není pro organizaci prioritou. 8. června v Bratislavě plánují postavit Kimballa do zápasu s Véghem o titul v polotěžké váze. Jenže dojde vůbec k duelu? Vyskytla se komplikace... „Mám v tom termínu totiž dovolenou s rodinou, na které nemůžu chybět,“ překvapil Kimball.