Jedinečný talent i rodinná pohoda. V čem jsou Fuksa s Dostálem výjimeční

V ruce držel látkovou knížku, kterou si od synka půjčil na památku, a vykládal: „Motivace je samozřejmě úplně jiná, než když stál můj svět na tom, jestli se mi podaří získat olympijskou medaili.“
Ale získal ji i na letošním vrcholu.
Stejně jako Fuksa.
Oba se domů vracejí jako světoví šampioni!
Oba rovněž razí, že síla v pažích je bez psychické pohody k ničemu. Jejich týmy jsou takřka rodinné. Kvůli klidu například loni v Paříži ruch společné vesnice vyměnili za vlastní apartmány v blízkosti kanálu.