Jedinečný talent i rodinná pohoda. V čem jsou Fuksa s Dostálem výjimeční

Martin Fuksa slaví titul na kilometrové trati na mistrovství světa v Miláně | foto: Barbora Reichová, kanoe.cz

Michal Koubek
  12:00
Když na začátku minulého týdne odlétali na mistrovství světa do Milána, působili každý odlišně. Kanoista Martin Fuksa byl nažhavený, dalo se lehce poznat, jak moc chce do sbírky další titul. I kajakář Josef Dostál samozřejmě povídal, že by medaili tuze rád, jenže poté, co se jim s Anežkou Paloudovou narodil první potomek Jonatán, jako by se jeho myšlenky stále vracely k rodině.

V ruce držel látkovou knížku, kterou si od synka půjčil na památku, a vykládal: „Motivace je samozřejmě úplně jiná, než když stál můj svět na tom, jestli se mi podaří získat olympijskou medaili.“

Ale získal ji i na letošním vrcholu.

Stejně jako Fuksa.

Oba se domů vracejí jako světoví šampioni!

Oba rovněž razí, že síla v pažích je bez psychické pohody k ničemu. Jejich týmy jsou takřka rodinné. Kvůli klidu například loni v Paříži ruch společné vesnice vyměnili za vlastní apartmány v blízkosti kanálu.

Vstoupit do diskuse
Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Vzduchem létaly nadávky a hlavně pěsti. Fanoušci se do sebe nechutně pustili za brankou, řezali se hlava nehlava, dokonce i po pádu na zem. Rvačka mezi ligovými chuligány? Kdepak, skandální události...

25. srpna 2025  11:02

Frťala o strádání teplických útočníků. Nemají servis, chybí odvaha i dravost

Bez gólů to nepůjde. I když fotbalové Teplice přes léto posilovaly hlavně ofenzivu, na výsledcích to zatím vidět není. Z útočníků od začátku sezony jednou skóroval pouze Matěj Pulkrab, ostatní...

25. srpna 2025  10:53

Chaos na US Open. Mečbol narušil fotograf, Medveděv zuřil a pak bitvu málem otočil

Takový scénář se na tenisovém grandslamu jen tak nevidí. Benjamin Bonzi v prvním kole US Open vedl nad Daniilem Medveděvem 6:3, 7:5 a 5:4 a zrovna si při svém podání hýčkal mečbol. Jenže na kurt v tu...

25. srpna 2025  10:25

Srdce a důraz Zábranský, ofenziva Král. Našli v Kometě ideální dvojici?

Když na jaře hráči hokejové Komety zvedali nad hlavy pohár pro mistry extraligy, experti viděli v týmu houževnatost, nadšení, ofenzivní sílu a totální obětavost, ztělesněnou zejména vítězem indexu...

25. srpna 2025  10:21

Sáňkařka zmeškala dopingové kontroly, teď přijde o ZOH. Kariéra v troskách, říká

Elitní rakouská sáňkařka Madeleine Egleová dostala za zameškané dopingové kontroly trest na 20 měsíců a přijde o účast na olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. O postihu za prohřešek,...

25. srpna 2025  10:20

NEJ Z LIGY: Rakušan přerušil bídnou sérii Dukly, specialista Tanko a strach o Spáčila

Dlouhých čtyřiatřicet let se na Spartě neprosadil žádný hráč Dukly. Prolomil to až dvaadvacetiletý talent z Rakouska. Domácí však zaváhání nedovolili a po obratu na 3:2 se udrželi v čele tabulky....

25. srpna 2025  10:04

Stříbro po 15 letech. Štafeta čtvrtkařek převzala medaile z HMS v Dauhá 2010

V katarském Dauhá tehdy doběhly čtvrté, ale už od roku 2011 mají doma bronz po dopingu jedné z Jamajčanek. Před šesti lety se rozhodlo o dalším posunu vzhůru po trestu za doping Rusky Taťjany...

25. srpna 2025  9:57

Čeští mladíci nepolevují. Na volejbalovém MS do 21 let zaútočí na triumf ve skupině

Čeští volejbalisté do 21 let vyhráli na mistrovství světa v Číně i čtvrtý zápas v základní skupině. Bulharsko porazili 3:0 a do osmifinále postoupí nejhůře z druhého místa. O první místo v tabulce se...

25. srpna 2025  9:40

