Jediná žena na startu. Neprašovou učil sám Faltejsek, na koni musí mít zatížené sedlo

V roce 2024 totiž její premiéra trvala jen do čtvrté překážky, než ji zastavil obávaný Taxisův příkop. „Začalo se hodně brzdit, a když to můj kůň uviděl, udělal to samé. Takže jsem Taxis skákala z kroku, to se nedá,“ popisuje Neprašová v rozhovoru pro iDNES Premium.
Loni si opět po roce zlomila klíční kost, jenže tentokrát až na začátku září, a navíc neměla na Velkou pardubickou dohodnutého žádného koně. „Zpětně jsem ale ráda, že to tak dopadlo, nebyla jsem ještě připravená.“
Tím parádnější byl však její návrat.
U žokejů přitom platí, že čím lehčí, tím lepší. V případě Neprašové je to ale naopak. Váží jen 53 kilo, a tak aby byly dostihy spravedlivé, musí mít speciální sedlo s olověnou kostrou a přidanými destičkami.