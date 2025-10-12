Jeden z nejtěžších závodů, říkal irský vítěz o Velké pardubické. Na Taxisu měl potíže

Odpovídal s typickým irským přízvukem a ve stručných větách, ale šlo poznat, že má velkou radost. Keith Donoghue v sedle Stumptowna zařídil, že slavný dostih Velká pardubická po dlouhých třiceti letech vyhrál zahraniční kůň. „Má skvělou výdrž,“ chválil žokej osmiletého hnědáka.
Irský žokej Keith Donoghue s vlajkou slaví vítězství se Stumptownem na Velké...

Irský žokej Keith Donoghue s vlajkou slaví vítězství se Stumptownem na Velké pardubické. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Irský žokej Keith Donoghue v sedle Stumptowna si jede pro vítězství ve Velké...
Stumptown, vítězný kůň Velké pardubické
Drama na Taxisu: nejtěžší překážku nezvládli Klarc Kent s žokejem Ondřejem...
Žokej Ondřej Velek padá z Klarka Kenta po Taxisově příkopu.
Pro klání oblékl zelenou bundu s velkými žlutými hvězdami. A předvedl báječný finiš – konkurenta Jana Faltejska s High In The Sky předčil až v cílové rovince.

„Vím, že Velká pardubická je velmi ikonický závod a jeden z nejtěžších na světě. Irský kůň ho ještě nikdy nevyhrál, takže vítězství pro mě znamená všechno,“ říkal 35letý žokej na tiskové konferenci.

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Po většinu závodu jste se pohyboval vzadu, zatímco v popředí bojovali jiní koně. Byl to váš plán?
Ne, chtěl jsem být někde okolo pozice, na jaké jsem byl před Taxisem. Ale po něm jsem se propadl a až potom jsem se zase dostal zpátky. Důležité bylo, že jsem závěrečný útok správně načasoval.

Jak jste právě Taxisův příkop, nejslavnější překážku dostihu, vnímal?
Je to velký skok, takže jsem byl rád, že jsem ho zvládl. Kůň přede mnou ujížděl trochu doleva a při doskoku jsme měli menší kolizi, takže jsem byl rád, že jsem se udržel v sedle.

A kdybyste měl Taxis porovnat s překážkami v Cheltenhamu, kde jste letos se Stumptownem ovládl kros?
Je určitě větší a širší.

Irský žokej Keith Donoghue v sedle Stumptowna uhání do cíle Velké pardubické před Janem Faltejskem s koňem High In The Sky.

I když se pro vás závod dlouho nevyvíjel příznivě, věřil jste, že stále můžete zvítězit?
Ano, protože koně znám opravdu dobře a vím, že je skvělý. Má skvělou výdrž, takže jsem věřil, že to může dokázat.

Velkou pardubickou jste si otestoval už loni, pomohly vám tyto zkušenosti?
Neřekl bych, že hrály nějakou velkou roli, ale je samozřejmě lepší znát skoky a trať. Před rokem jsem jel v sedle Coko Beach a Stumptown je určitě lepší.

