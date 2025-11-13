Jde do tuhého: Jílek chce jet o pódium, Sáblíková myslí na šestou olympiádu

První velký závod olympijské sezony je tady. Světový pohár v rychlobruslení začíná v pátek na rychlém vysokohorském ledě v americkém Salt Lake City, kde pravidelně padají rekordy. Martina Sáblíková i Metoděj Jílek hlásí formu před soutěžním blokem, který je zároveň soubojem o vstupenky na hry do Milána.
Čerstvý světový rekordman na 3000 metrů Metoděj Jílek dorazil do dějiště už před pěti týdny a pochvaluje si dobrou kondici: „Trénoval jsem celé léto, zdravotně jsem v pořádku a všechno jde zatím podle plánu.“

Nejlepší čas na nemistrovské trati 3000 metrů plánoval vylepšit právě při přípravných závodech v hlavním městě Utahu.

„Led je tady rychlejší a už na předsezonních závodech v nizozemském Heerenveenu jsem cítil, že na to mám – podařilo se mi zajet i neoficiální světový rekord. Takže se teď jen potvrdila forma, kterou jsem natrénoval v přípravě. Hodně mě to povzbudilo, že můžu očekávat super výsledky i ve Světových pohárech,“ řekl devatenáctiletý pokořitel 20 let starého rekordu Nora Eskila Ervika.

Jílek pokořil letitý světový rekord na trati 3000 metrů, zlepšil ho téměř o pět vteřin

„Chtěl bych z prvního svěťáku pódium na 5000 metrů i v závodě s hromadným startem. Na patnáctistovce je pak cíl probojovat se do divize A,“ doplnil.

V týmovém závodě navrch nastoupí s Tadeášem Procházkou a Jakubem Kočím. „Zatím jsme měli společně jen jeden trénink, tak uvidíme, co dokážeme.“

Salt Lake City je pro rychlobruslaře hodně osobitým místem. Díky nadmořské výšce 1425 metrů a s tím spojenému nízkému odporu vzduchu byla na dráze překonána řada nejlepších časů historie. Jen na olympijských hrách v roce 2002 jich padlo devět. „Aklimatizace při trénincích byla ze začátku hodně náročná, ale každým týdnem se to zlepšuje, takže si myslím, že už jsem skoro ve stoprocentní kondici. Byla to nicméně správná volba pro Světový pohár, můžou se tak zajet dobré výsledky,“ přiblížil Jílek.

Metoděj Jílek pózuje s bronzovou medailí z mistrovství světa. Pro české rychlobruslení to je první cenný kov v mužské kategorii.

To potvrzuje i trojnásobná olympijská šampionka Martina Sáblíková: „Dají se očekávat rychlé časy. Zatím to ukazují všechny tréninky. Týmoví kolegové, kteří tady jeli závody minulý víkend, předvedli daleko rychlejší časy než v Evropě, což naznačuje, že led je tady opravdu dobrý.“

Na rozdíl od Jílka musela Sáblíková řešit před začátkem sezony zdravotní problémy, ale zranění stihla doléčit. „Kotník už mám v naprostém pořádku, tejpovali jsme ho první dva dny, pak už to šlo v pohodě. Všechno jde zatím správným směrem.“

I přes lehké nachlazení se na trénincích cítí dobře, přesto si netroufá odhadovat svůj výsledek. „Sama jsem zvědavá, na co to nakonec bude stačit. Soustředím se hlavě na sebe. Je nás tady sice opravdu hodně, ale ostatní úplně nepozoruju,“ popsala.

Poslední sezona v kariéře? Hrozně mě to mrzí, bojuju s tím, přiznává Sáblíková

Cílem pro ni zůstává zajistit si pošesté účast na olympijských hrách. „Byla bych spokojená, kdybych věděla, že první jízda, kterou tady pojedu, bude stačit na kvalifikaci. To by mě hodně uklidnilo. Ale je tady samozřejmě více závodnic usilujících o místo na olympiádě. Myslím, že v pátek budu trochu nervózní. Bude to hodně těžké, ale těším se. “

Podobně jako Jílek pojede i týmovou stíhačku. „Minulý rok jsme ji zkusily jen jednou v Milwaukee, ale letos ji máme v programu od úvodního závodu. Sice jsme ji moc netrénovaly, ale je to dobrý trénink pro další závody.“

Kromě nich se na ledě objeví i v minulé sezoně výborná Nikola Zdráhalová, a také Lucie Kovarsová, Zuzana Kuršová, Veronika Antošová a Prokop Stodola. Závodit se bude od pátku do neděle 16. listopadu.

