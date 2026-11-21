S Fanshawe Falcons hrál univerzitní soutěž OCAA (Ontario Colleges Athletics Association) a nyní bojuje s Beskydami mezi českou elitou. A hned je v základní sestavě, přičemž v premiéře proti Dukle Liberec (3:2) si připsal devět bodů. Celkem nasbíral zatím 48 bodů v sedmi utkáních – z toho 17 blokem, 28 útokem a tři podáním.
Statistiky si bude moci vylepšit v sobotním utkání 8. kola, v němž Beskydští od 18.00 hostí Kladno. „Jayden to zatím zvládá, ale bude ještě lepší,“ je přesvědčený beskydský trenér Tomáš Široký, někdejší reprezentační blokař, který má s VK Ostrava titul z roku 2013.
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Šéf beskydského klubu Michal Provazník nevidí problém v tom, že Crowther hraje volejbal na nejvyšší úrovni krátce.
„V Kanadě mají vypracovaný systém, od mládí mají komplexní přípravu a postupně se profilují k nějakému sportu. Někteří se na daný sport specializují třeba až na vysoké škole. Je to podobné jako v Norsku. Když si vezmete Erlinga Haalanda,“ zmínil Provazník fotbalistu Manchesteru City, „tak do čtrnácti let se také nevěnoval fotbalu naplno.“
Jak Beskydští objevili Crowthera? „Posíláme do zámoří poptávku na hráče dané pozice a od agentů dostáváme nabídky,“ odpověděl Provazník. „Jedna z nich byl Jayden a náš trenér si ho vybral. Samozřejmě vždy se výběr nemusí podařit, ale u nás je výhoda, že Tomáš Široký je blokař, takže je dokáže odhadnout.“
A jak Provazník podotkl, tým potřebují pravidelně doplnit převážně o blokaře. „S ostatními posty si poradíme z vlastních řad, odchovanci, ale najít u nás vysoké kluky, kteří jsou potřeba na blok, neumíme, to nám zatím moc nejde,“ usmál se Michal Provazník.
Dodal, že pokaždé se snaží brát hráče, kteří mají perspektivu a prostor ještě se výkonnostně posunout. „Tak jsme třeba naštvaní, že nám po minulé sezoně utekl blokař D’Aaron McCraney do Zlína, protože pod naším trenérem udělal velký pokrok,“ uvedl Provazník. „V případě Jaydena jsme to smluvně vyřešili jinak, aby nám zase třeba po roce nezmizel.“
Kanaďan Crowther: Hrát profesionálně byl můj sen
Po pěti sezonách v univerzitní lize kanadský blokař Jayden Crowther vyrazil do Evropy. Tým Fanshawe Falcons z Western University v Londonu vyměnil za ostravský celek Black Volley Beskydy. „Je to pro mě nová zkušenost, hodně se učím, ale je to fajn,“ řekl.
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