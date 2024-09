Chci si zasloužit místo v týmu, říká plzeňský futsalista Zápotocký

„Byli tady zkušenější hráči a já od začátku věděl, do čeho jdu a že moc příležitostí nedostanu. Chtěl jsem ale trénovat s těmi nejlepšími a posouvat se dál,“ říká devatenáctiletý Jaroslav.

„Hostování v Ústí bylo z hlediska herního vytížení dobrou variantou,“ doplňuje. V Rapidu patřil spolu s bratrem ke klíčovým postavám týmu, měl skvělé statistiky a tak po odchodu některých hráčů Plzně následoval přesun zpět do kádru mistra ligy. V pondělí jej čeká v plzeňském dresu pikantní souboj s Chrudimí, finalistou minulého ročníku. Utkání startuje v hale Lokomotivy od 19 hodin.

Hned v úvodním kole s Helasem jste dvakrát skóroval, byla to ideální premiéra?

Jsem rád, že mi trenér dal důvěru, i když z části to asi bylo vynucené, protože do zápasu nemohli naskočit zranění Kaká s Mikušem. Kdyby byli k dispozici, zřejmě bych od začátku nehrál. Góly jsou příjemné, důležitější však je vítězství týmu. Chtěli jsme odevzdat lepší výkon než při generálce s Bohemkou a to se myslím povedlo.

V nabitém kádru bude asi těžké se natrvalo prosadit do sestavy?

Samozřejmě jsou tady hráči, kteří mají něco odehráno. Obrovská konkurence, velká kvalita i široký kádr. Já musím jít krůček po krůčku a místo si zasloužit. Ale do Plzně jsem šel s cílem prosadit se do týmu a pravidelně hrát.

V minulé sezoně se vám dařilo v Ústí, počítal jste s návratem na západ Čech?

Bylo štěstí, že se mnou a bráchou zůstal Tomáš Vobořil. S ním jsme si rozuměli na hřišti i mimo něj. Dostávali jsme hodně prostoru a asi i proto z toho byla pro mě zatím bodově nejúspěšnější sezona. Ke konci sezony už byly nějaké signály, že se vracíme s bráchou do Plzně.

Jak zvládáte dojíždění?

Od klubu máme oba pronajatý byt, ten jsme už využívali i minulou sezonu. Pár dnů jsme vždy byli v Plzni kvůli tréninkům. Teď už jej využíváme víc a domů jezdíme, jen když máme nějaké volno.

S jakým cílem vstupujete do letošního ročníku?

Každoročně jsem se snažil mít bodově lepší sezonu než tu předchozí. V Ústí se mi nad očekávání dařilo, to bych těžko překonával a tak pro letošní ročník dávám tuhle metu na vedlejší kolej a cílem bude mistrovský titul.

Ve druhém kole vyzvete na domácí palubovce největšího konkurenta v boji o titul Chrudim. Co očekáváte od utkání?

Nikdy jsem s Chrudimí nevyhrál a rád bych to konečně změnil (úsměv). Zatím ani nevím, jestli dostanu příležitost nastoupit do zápasu. O sestavě trenér rozhodne těsně před utkáním, záleží i na zdravotním stavu ostatních hráčů.

Můžeme se ještě vrátit k červnovému Akademickému mistrovství světa v Šanghaji, kde jste skóroval proti Brazílii?

Týden před odletem do Číny jsem dělal maturitní zkoušky, všechno bylo hektické a neměl jsem na přípravu tolik času, kolik bych si představoval. Měl jsem v hlavě, že kdybych u maturity neuspěl, tak nemohu s týmem odletět. Naštěstí se povedlo, ale samotný turnaj pak pro nás nedopadl dobře. Branka s Brazílií je pěknou vzpomínkou, ale celkově převládá zklamání z osmého místa.

Od mala nastupujete s dvojčetem Jiřím. Dovedete si představit, že se vaše cesty jednou rozdělí?

Už jsme se o tom doma bavili, že jednou ta situace může nastat a my se s tím budeme muset vyrovnat. Ale oba doufáme, že společné působení nám ještě nějaký čas vydrží. Zatím je pro mne nepředstavitelné, že bych hrál jinde než Jirka. A brácha to má určitě stejně (smích).