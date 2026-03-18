Šok, reprezentant Trkovský končí v 24 letech s házenou. Zradilo ho zdraví

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  10:54
Česká házená v šoku. Konec kariéry ohlásil jeden z největších talentů, lovosický kanonýr a účastník evropského šampionátu 2024 Jaroslav Trkovský. Zradilo ho zdraví, sbohem dává v pouhých 24 letech. Ještě dohraje letošní extraligovou sezonu a pak se z vrcholové scény vypaří.
Český házenkář Jaroslav Trkovský se raduje z úspěšné akce v zápase s Řeckem. | foto: Reuters

Lovosice slaví výhru, v popředí Jaroslav Trkovský.
Lovosický házenkář Jaroslav Trkovský střílí na branku Dukly.
Jaroslav Trkovský zakončuje.
Jaroslav Trkovský pálí, zasahuje Karel Šmíd.
„Poslední dobou jsem bojoval víc se zraněními než se soupeři na hřišti a házená mi tak bohužel nepřinášela takovou radost, jakou by měla,“ vysvětlil rodák z Loun na sociálních sítích lovosických Lovců.

Trápila ho opakovaná zranění kotníku a kolena a hlavně vyhřezlá plotýnka, to vše za poslední dva ročníky. „Své rozhodnutí jsem nějakou dobu promýšlel. Není to ze dne na den. Od doby, když jsem se poněkolikáté zranil, jsem to v hlavě měl,“ přiznal. „Pak se k tomu přidaly nějaké věci okolo, to mě v tom utvrdilo. Od ledna jsem byl na sto procent rozhodnutý, že budu končit.“

Posila pro Lovce

Od nové sezony Lovosice posílí Daniel Doškář, třiadvacetiletá spojka z Jičína. Téměř dvoumetrový střelec v lize nasázel už přes tři stovky gólů.

Už v září 2018 debutoval za lovosické áčko jako šestnáctiletý, v dalším ročníku ho ocenili Talentem sezony, v reprezentaci zažil premiéru v roce 2020 proti Slovensku, v zimě 2024 startoval na evropském šampionátu v Německu. Za národní tým stihl 15 zápasů. „Největším zážitkem pro mě byla účast na mistrovství Evropy, zahrát si proti dánským hvězdám Hansenovi nebo Gidselovi, na to budu vzpomínat hodně dlouho.“

Úderná spojka sázela gól za gólem, v ročníku 2022/23 utekla Trkovskému o pouhých osm gólů koruna krále střelců extraligy. Aktuálně se jeho vizitka leskne díky více než 900 nastříleným brankám v bezmála 200 zápasech. Koncem února pomohl k zisku Českému poháru, s Lovci získal i dva extraligové bronzy.

„Když jsem v šestnácti nastupoval do prvního extraligového zápasu, nenapadlo mě, že moje kariéra bude tak krátká. Představoval jsem si, že budu hrát, dokud to půjde. Což teď tak vlastně je,“ konstatoval Trkovský.

Pyšný je i na to, že jako jeden z mála českých házenkářů v domácí soutěži spolupracoval se sportovní značkou. „Což je taky nezvyklé v Česku, i to se dá považovat za vrchol kariéry. Takže v nejlepším přestat. V házené jsem toho dosáhl poměrně hodně, co v tuzemsku jde. Dva bronzy v extralize po dlouhé době pro Lovosice, to jsou velké úspěchy, vážím si individuálních ocenění, pohár to vyšperkoval. Vyšlo všechno, co jsem chtěl, tedy kromě titulu, což ještě uvidíme, jak dopadne.“

Sedmé play off, které Lovci rozehrají se Zubřím, bude jeho poslední. „Pokud mi to zdravotní stav dovolí, budu se snažit do konce sezony odvést maximum jako vždycky,“ slíbil dlouhovlasý hráč. „Nejvíc jsem svůj konec probíral s přítelkyní a rodiči, jejich názor mě zajímal. A podpora od nich přišla. Uleví se jim také, protože poslední sezony jezdili na házenou se strachem, jestli se mi něco nestane. Možná si ji teď budou užívat víc.“

Živel Lajčák dovedl Lovce k poháru, ale skončí. Nevybodnu se na to, tvrdí trenér

S házenou by se nechtěl loučit úplně. „Konec na vrcholové úrovni je daný, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál se zdravím. Pro mě teď bude nejdůležitější ta otočka o 180 stupňů, začít si budovat život mimo házenou, to bude moje priorita. Snad se najde i nějaký čas na házenou, ale teď nedokážu říct v jaké roli a podobě.“

Do Lovosic bude Trkovský dál jezdit jako fanoušek. „Strašně moc rád se sem budu vracet, těch osm let bylo skvělých, jsem rád, že jsem to zažil. Klukům budu držet palce!“

Šok, reprezentant Trkovský končí v 24 letech s házenou. Zradilo ho zdraví

