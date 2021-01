Osobní spory se vyhrotily. Žokej Myška se přesunul do Koles

Jaroslav Myška už červenobílý dres s bílou hvězdou oblékat nebude. Po osobních sporech se cesty manželů Myškových se stájí Jeso Ladislava Jezdinského rozešly.

Razantním krokem přišel Myška o jediného, ne však ledajakého svěřence. Ryzák Lodgian Whistle, s nímž byl Myška při valachově premiérovém startu ve Velké pardubické sedmý, se stěhoval na Karlovarsko k Josefu Váňovi. Zřejmě tak zaplní místo po Sottoventovi, o něhož západočeská centrála přišla při loňské Velké pardubické.

„Je to takový krok majitele vůči mně, že odcházím z jeho areálu. Takový prostě někdy život je,“ říká Myška, který se s rodinou zabydluje na koleském závodišti u rodiny Sůrových, která zde pořádá dostihy a od níž přebral tři koně do tréninku.

Celkem tak nyní společně s manželkou začnou v novém prostředí připravovat 17 koní včetně toho, s nímž mají letos ambice nejvyšší - sedmiletým valachem Evženem, jehož připravují pro rodinnou stáj Englicových a Kulhánkových.

Valach přešel na překážky v roce 2018. Od té doby absolvoval devět startů. Sedm z nich vyhrál, i v dalších dvou obsadil dotované umístění. Valach s pěkným českým jménem navíc loni opanoval Cenu Labe, předzkoušku Velké, rok předtím i další prestižní dostih v rámci mítinku Velké pardubické - Cenu Vltavy.

Myška s manželkou s nadějným překážkářem neexperimentují, koni ordinují v každé dostihové sezoně nejvýše 4 dostihové starty, a nikam s ním nevyjíždějí, když cíl je jediný - uspět s ním v říjnu v Pardubicích. „Evžen je skutečně velký talent, uvidíme, na co to bude stačit ve Velké,“ neskrývá ambice Myška.

Naděje Myškovi vkládají také do Evženova stájového kolegy Suprtupla. Loni startoval jen jednou, v dostihu druhé kategorie skončil v květnu na závodišti v Karlových Varech druhý, a pak už nevyběhl. Po zdravotním problému, který ho postihl, se letos vrátí do dostihového provozu. Ne však už do rovinového, ale půjde jako jeho slavnější kolega skákat.

To však nejsou jediné opory, o něž se bude dostihový tým rodiny Myškových opírat. Své kvality začíná prokazovat francouzský import Popinjay. Ryzák loni bodoval v obou pardubických startech.

Nemalá očekávání má Myška také od dvojice mladých koní, které vybral na dražbě ve francouzském Deauville. Tříletého čeká dostihový debut, o rok starší bělouš půjde hned skákat.

Všichni koně již začali pracovat a připravovat se na letošní sezonu. V Kolesách mají k dispozici nejen závodiště jako dobrou průpravu pro pardubické skoky, ale také dráhu v lese s přírodními skoky a výborné podmínky pro regeneraci koní, které se věnuje Pavlína Sůrová.

Ta vybudovala v Kolesách doslova lázně pro koně. Zaměřuje se na rehabilitační, poúrazovou a pooperační péči za použití nejmodernějších zařízení. K dispozici je například vodní pás. Kůň v něm chodí ve vodě až do výšky jednoho metru. Při chůzi dochází k nadnášení, které snižuje relativní váhu koně až o 75 procent. To působí pozitivně na jeho klouby, šlachy a vazy.