Prezident Zeman vyznamenal i sportovce. Jágra, Podmola a Junkovou

Dohromady 42 lidí vyznamenal prezident Zeman 28. října ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Sedmačtyřicetiletý hokejista Jaromír Jágr jako majitel a zároveň aktivní hráč extraligových Rytířů z Kladna ještě v neděli čelil při domácí porážce 1:7 Třinci. V pondělí už přebíral od Zemana medaili Za zásluhy I. stupně.

Jágr ceremoniál již jednou absolvoval. V roce 2010 mu udělil tehdejší prezident Václav Klaus medaili Za zásluhy II. stupně.

Teď se Zeman rozhodl Jágra vyznamenat podruhé. O záměru informoval už v květnu po návratu z Číny, kam ho právě Jágr nebo i fotbalista Pavel Nedvěd v delegaci doprovázeli.

Legendární český sportovec by se měl stát tváří turnaje v ledním hokeji na olympijských hrách pořádaných Pekingem v roce 2022, zároveň pomáhal domluvit projekt na podporu čínského hokeje.

Od této sezony totiž hraje ve třetí nejvyšší české soutěži hokejový tým China Golden Dragon, který tvoří nejlepší čínští hokejisté do 20 let (čínský tým v lize ještě nevyhrál, po patnácti zápasech má hrozivé skóre 21:169).

Jágr a kancléř Mynář Kritické hlasy slyšel Jágr i kvůli společné fotce s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem. Oba pojí ještě jedna kauza. Stíhaný šéf Lán Miloš Balák, jehož vybral a dosadil sám Mynář, proměnil oboru v sídle prezidenta v kamenolom a firmě Energie za uplynulé dva roky postupně prodal na dva a půl tisíce náklaďáků kamene vytěženého v Lánech. Policie Energii v této kauze Lán stíhá. Místopředsedou správní rady Energie je přitom Jaromír Jágr starší, členkou je sestra slavného hokejisty Jitka Kallová.

Jágra za cestu do Číny kritizoval například v rozhovoru pro Deník N bývalý hokejista Jiří Hrdina. „Pro mě to bylo zklamání,“ řekl.



Jágr po dotazu iDNES.cz reagoval: „I když mám Jirku Hrdinu rád, pořád je to názor člověka, který si možná něco přečetl a nemá další informace. Že mě lidi strkají na určitou stranu, aniž bych se jakkoliv sám vyjádřil, na to jsem si za rok a půl v Česku zvykl. Jsem zodpovědný za lidi, co tu pracujou, a nikdo neví, proč jsem do Číny jel. S politikou to nemělo nic společného.“

Jágr je tak jediným českým sportovcem, který dostal dvě vyznamenání. Za zásluhy o stát v oblasti sportu.

Podmol a in memoriam Junková

V pondělí prezident vyznamenal také freestyle motokrosaře Libora Podmola. Mistr světa z roku 2010 a dvojnásobný vítěz olympiády extrémních sportů X Games se se Zemanem zná už delší dobu.



„Poté, co jsme se na přelomu let 2011 a 2012 vrátili z USA, šli jsme do České televize. Tou dobou tam byl i Miloš Zeman. Náhodou jsme měli oba hodinku volna a sešli jsme se u jednoho stolu. Seděli jsme u vína a trochu jsme se picli,“ povídal pro Lidové noviny Podmol minulý týden.

Podle Podmola přitom sport a politika nepatří dohromady. Sice prý není žádný jeho fanda a nezná jeho velké politické přešlapy, ale jako prezidenta země ho respektuje a při předávání mu plánoval popřát hodně zdraví. „Protože nevypadá (Zeman) úplně nejlíp,“ vysvětlil pětatřicetiletý Podmol. On sám měl v dubnu vážnou nehodu, kdy si zlomil obě nohy.

Zeman in memoriam ocenil i automobilovou závodnici Elišku Junkovou, která žila v letech 1900 až 1994. Závodila ve vozech Bugatti a ve 20. letech byla nejrychlejší ženou na světě. Vyrovnala se i nejrychlejším mužům. Například v roce 1928 skončila pátá v závodě Targa Florio.

„Nejvíc vyčerpalo řazení,“ vzpomínala na úspěch Junková. „Vyžadovalo obrovskou sílu, šikovnost. Od Jeana Bugattiho jsem se naučila řadit, aniž by se přerušil chod motoru, přes to všechno mě ruka strašně bolela.“



Vyznamenání přebral její syn Vladimír Junek.

Ocenění získala také Hana Moučková, starosta České obce sokolské.