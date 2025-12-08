Jágr si užíval florbal: Taková atmosféra na hokeji není! Hrají stejně jako já celý život

Na konci srpna při cestě za hvězdným Nikolou Jokičem navštívil v Rize na evropském šampionátu duel českých basketbalistů s Portugalskem. Tentokrát si legendární hokejista Jaromír Jágr nenechal jako fanoušek na domácím mistrovství světa v Brně ujít duel reprezentace florbalistek se Švýcarskem. A mohl si společně s ostatními užít vítězství 7:4.
Jaromír Jágr a Vanessa Rebecca Keprtová před úvodním buly utkání se Švýcarskem.

foto: ??lek V?clavČTK

Jaromír Jágr na úvodním buly před utkáním Česko - Švýcarsko.
Radost českých florbalistek po vítězství nad Švýcarskem.
Šárka Staňková se raduje z gólu proti Švýcarsku.
Karolína Klubalová přihrává před branku v utkání se Švýcarskem.
10 fotografií

„Musím říct, že mě hrozně moc překvapila atmosféra. Zaprvé bylo dost lidí, já myslím, že bylo vyprodáno, dva tisíce osm set, a hlavně celou dobu fandili. Což jako na hokeji bývá skvělá atmosféra, ale ne taková,“ řekl třiapadesátiletý hokejista novinářům.

Atraktivní duel, v němž si české florbalistky zajistily postup mezi nejlepší osmičku z prvního místa ve skupině, jej zaujal.

Do čtvrtfinále z prvního místa. Florbalistky si poradily se Švýcarskem, fandil jim i Jágr

„Muselo to být náročné. Hraje se na tři lajny, pak se to stahuje na dvě, první lajna skoro pořád hrála. Myslím, že dala šest gólů ze sedmi, takže se jim extrémně dařilo. Ale běhat minutu v kuse a celý zápas není opravdu jednoduché, takže klobouk dolů před nimi,“ ocenil Jágr.

Florbalový zápas si naživo vychutnával vůbec poprvé. A byl spokojený s tím, co viděl.

Jaromír Jágr na úvodním buly před utkáním Česko - Švýcarsko.

„Musím říct, že se mi to líbí. Je vidět, že když je tam někdo dobrý, dokáže proběhnout ty hráčky, dokáže dát i krásné góly, takže pohledné to bylo,“ konstatoval druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

Florbal inspiroval pro některé finty v zakončení současnou hvězdu českého hokeje, Davida Pastrňáka z Bostonu. A jak to má Jágr?

„Já jsem starý a už se nebudu měnit, ale je to podobné s hokejem. Hodně soubojů jeden na jednoho, musíte si ten míček pokrýt tělem. Je to vlastně ten styl, co já hrál celý život. Kdybych nebyl tak těžký a docela uměl běhat, tak si myslím, že bych byl docela dobrý i ve florbale.“

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České hráčky se připravují na čtvrtfinále, očekává se, že na konci týdne v Ostravě zabojují o cenné kovy. Jágr u toho osobně nebude, ale slíbil, že zafandí alespoň na dálku.

„V Ostravě bude větší hala, ale i tak si myslím, že fanoušci přijdou. Věřím tomu, že holky odevzdají maximum a mají šanci tu medaili letos získat.“

