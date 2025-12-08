„Musím říct, že mě hrozně moc překvapila atmosféra. Zaprvé bylo dost lidí, já myslím, že bylo vyprodáno, dva tisíce osm set, a hlavně celou dobu fandili. Což jako na hokeji bývá skvělá atmosféra, ale ne taková,“ řekl třiapadesátiletý hokejista novinářům.
Atraktivní duel, v němž si české florbalistky zajistily postup mezi nejlepší osmičku z prvního místa ve skupině, jej zaujal.
|
Do čtvrtfinále z prvního místa. Florbalistky si poradily se Švýcarskem, fandil jim i Jágr
„Muselo to být náročné. Hraje se na tři lajny, pak se to stahuje na dvě, první lajna skoro pořád hrála. Myslím, že dala šest gólů ze sedmi, takže se jim extrémně dařilo. Ale běhat minutu v kuse a celý zápas není opravdu jednoduché, takže klobouk dolů před nimi,“ ocenil Jágr.
Florbalový zápas si naživo vychutnával vůbec poprvé. A byl spokojený s tím, co viděl.
„Musím říct, že se mi to líbí. Je vidět, že když je tam někdo dobrý, dokáže proběhnout ty hráčky, dokáže dát i krásné góly, takže pohledné to bylo,“ konstatoval druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.
Florbal inspiroval pro některé finty v zakončení současnou hvězdu českého hokeje, Davida Pastrňáka z Bostonu. A jak to má Jágr?
„Já jsem starý a už se nebudu měnit, ale je to podobné s hokejem. Hodně soubojů jeden na jednoho, musíte si ten míček pokrýt tělem. Je to vlastně ten styl, co já hrál celý život. Kdybych nebyl tak těžký a docela uměl běhat, tak si myslím, že bych byl docela dobrý i ve florbale.“
|
MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat
České hráčky se připravují na čtvrtfinále, očekává se, že na konci týdne v Ostravě zabojují o cenné kovy. Jágr u toho osobně nebude, ale slíbil, že zafandí alespoň na dálku.
„V Ostravě bude větší hala, ale i tak si myslím, že fanoušci přijdou. Věřím tomu, že holky odevzdají maximum a mají šanci tu medaili letos získat.“