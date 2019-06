Nejen dráha, ale i silnice. Aneb dvojboj Machačové na Evropských hrách

„Původně jsem měla jet jen dráhu, ale poté se uvolnilo jedno místo na silnici, tak jsem byla donominovaná,“ řekla Machačová. Ví, že větší šanci na úspěch má na dráze.

„Silnici ale jen jako trénink neberu. Když už je člověk na startu, tak se chce prát o co nejlepší výsledek. Na silnici ale nejezdím největší závody, takže úplně nevím, co od toho očekávat,“ uvedla třiatřicetiletá cyklistka. První start v Minsku absolvuje v sobotu.

Velodrom v běloruské metropoli dobře zná. „Vedle mistrovství světa jsme tady měli i Světový pohár, takže prostředí známe. Myslím si, že se všichni těší,“ pousmála se Machačová. Obecně však znalost prostředí nepřeceňuje. „Spíše jde o to, jak člověku velodrom svědčí. Jinak je to jedno,“ řekla rodačka z Havlíčkova Brodu.

Závody dráhových cyklistů jsou v Minsku na programu až ve druhé polovině her, takže nyní myslí na silnici a na počasí, ve kterém bude závodit. „O to se zajímám vždy. Má být podobně jako u nás, kolem 25 stupňů, do třiceti. A jestli mi to sedí? Když to není nad třicet, tak to jde,“ dodala Machačová.