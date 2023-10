Konec strastí šampiona. Morikawa v Japonsku ukončil čekání na výhru na PGA Tour

Morikawa hrál prvně od porážky v Ryder Cupu před třemi týdny v Římě a triumfoval s náskokem šesti ran a skóre -14. „Je to skvělý pocit, ani to nedokážu popsat. Věděl jsem, že se do této pozice zase jednou dostanu. Je to jako první výhra nebo první major,“ uvedl Morikawa.

Dodal, že vítězství pro něj bylo o to sladší, že ho v hledišti podporovala manželka Katherine Zhuová. „Hodně pro mě tohle vítězství znamená. Zvlášť když přišlo v Japonsku a já jsem poloviční Japonec. Dost se toho tento týden stalo.“

Na děleném druhém místě s osmi ranami pod normu hřiště skončili Američané Beau Hossler a Eric Cole, kteří byli druzí už po sobotě, ale za jiným krajanem Justinem Suhem. Průběžný lídr ale závěrečné kolo pokazil, při útoku na první vítězství v kariéře zahrál čtyři rány nad par a klesl na desátou pozici.