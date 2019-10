Japonská mánie. Jak se kapitán ragbistů ve slávě dotýká premiéra

Michael Leitch, kapitán ragbyového nároďáku. Vybaví si ho osmdesát procent všech Japonců! I tohle ilustruje, jak vyspělá východoasijská země propadla skládkám, pětkám a mlýnům.

„Když se s Japonci bavím, říkají: Věříme, že to můžeme vyhrát,“ líčil pro CNN George Gregan, australská ragbyová legenda, která v Japonsku žila i nastupovala. „A nemyslí tím další zápas, nýbrž celý turnaj.“

Pokud by něco takového nastalo, šlo by o bezprecedentní šok, přepisování dějin. Jenže takový výraz sedí – aspoň zvenčí – také na to, že Leitch známostí převyšuje všechny velmistry suma, baseballová esa nebo tenistku Naomi Ósakaovou.