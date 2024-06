Jansta nadále povede ČUS, delegáti ho jednomyslně zvolili předsedou

Jansta byl zvolený počtvrté. Nikdo proti němu nevystoupil. „Možná příště to hlasování uděláme tajně, protože určitě někoho štvu,“ řekl s úsměvem novinářům. „Ale vážím si toho, velice si toho vážím. Myslím si, že je to ocenění toho, co jsme dokázali. Vlastně jsme mršinu, zdechlinu, kterou jsme v roce 2012 převzali, vybudovali v respektovaný spolek u všech státních orgánů,“ doplnil. Připomněl kritickou situaci, ve které se tehdejší Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), jehož je ČUS nástupcem, ocitl po pádu Sazky.

Jansta si nechtěl nechávat všechny zásluhy. „To není moje práce, to je práce týmu,“ zdůraznil. Za hlavní cíl považuje zastupovat zájmy sportu v kontaktu se státními orgány. V dalším funkčním období, které mu vyprší na konci roku 2028, se chce soustředit především na budování. „Rekonstrukce nemovitostí, protože tahle vláda dala významný příslib, za což jim děkuji. Potom samozřejmě sportování ve školách ve spolupráci s ministerstvem školství. Cílem je, aby přestal propadat vztah ke sportu u dětí, mládeže, ve společnosti. Sport je základ zdravého životního stylu a byl bych rád, aby se konečně podařilo prorazit ten krunýř nezájmu ze strany státu a řady obcí,“ přiblížil staronový předseda.

Janstu i ČUS Vrchní soud v Praze začátkem června pravomocně osvobodil v kauze ovlivňování sportovních dotací, která se táhla od roku 2017. Jansta ustál v čele ČUS i období, kdy byl obviněný. Nyní je ale přesvědčený, že se jeho pozice změnila. „Když nemůžeš útočit, atakovat, protože máš pořád v zádech státního zástupce, který tvrdí, že jsi kriminálník, i když všichni ostatní vědí, že je to trošku jinak, tak i když se všichni okolo chovali skvěle, tak mi to nedávalo ten silný mandát, který teď mám,“ dodal.

Česká unie sportu je největším sportovním spolkem v České republice. Zastřešuje více než milion členů sdružených v 7500 tělovýchovných jednotách a klubech.