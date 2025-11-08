Kapitán Lvů o losu Ligy mistrů: Perugia je nejlepší na světě, ale není děsivá

Petr Bílek
  8:17
Chystá se další volejbalová jízda! Po senzaci české reprezentace na mistrovství světa, tedy čtvrtém místě, se na klubové scéně zkusí vytáhnout i Lvi Praha. Úřadující čeští šampioni totiž v prosinci vyzvou v Lize mistrů aktuálně nejlepší tým planety, italskou Perugii. Do té doby se proměněný tým zkusí sehrát. „Karty budou jasně rozdané, ale nemůžeme Perugii brát jako děsivého soupeře,“ nebojí se Jakub Janouch, kapitán a nahrávač Lvů.
Ústí nad Labem, 23.10. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Lvi Praha, 1. kolo...

Ústí nad Labem, 23.10. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Lvi Praha, 1. kolo volejbalové extraligy. Jakub Janouch přijímá. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Lvi Praha slaví, ve žlutém Milan Moník.
Vlevo ústecký kouč Ondřej Žaba, vpravo Cole Duncanson.
Milan Moník slaví úspěšnou akci Lvů Praha.
Milan Moník (ve žlutém) a jeho zákrok.
8 fotografií

Obhájci titulu vstoupili do extraligy třemi výhrami a jednou porážkou. Ve skupině Ligy mistrů je čeká i Berlín Volleys a zatím neznámý soupeř z kvalifikace.

Co se vám při losu Ligy mistrů honilo hlavou?
Že jestli se chceme posouvat, čelit takovým týmům je dobře. Můžeme jen získat. Nejdřív Perugia, proti které můžeme hrát s čistou hlavu. Pak Berlín, který je sedm let po sobě mistrem, daleko před ostatními týmy v Německu, ať financemi, zázemím, organizačně. Na třetího soupeře čekáme. Jeden úspěšný rok v Lize mistrů máme za sebou, tehdy jsme využili situace, kdy jsme měli dva hratelné soupeře. Letos to máme malinko těžší.

Považujete Perugii, s níž v minulém ročníku Ligy mistrů neuhrály České Budějovice ani set, za nejlepší tým světa?
Roky předtím vyhrávaly polské týmy, tehdy se říkalo, že polská liga je nejlepší na světě. Ono se to mění. Italové s přehledem vyhráli mistrovství světa, play off měli suverénní, bylo vidět, že hrají s nadhledem. Nejlepší teď asi jsou, ale ono je jedno, jestli jsou první nebo druzí nejlepší…

Dřel v pneuservisu, pak se Moník přeškolil a je čtvrté nejlepší libero na světě

Perugii posílil český smečař Donovan Džavoronok. Budou zápasy o to pikantnější?
Pro něj bude dobré dostat se domů. Známe se z nároďáku, mluvil jsem s ním. Má za sebou těžké zranění, přetržené kolenní vazy. Ještě v polovině sezony nevěděl, jestli nějaký kontrakt dostane. A pak přišla nabídka od takového klubu, takže pro něj super. Těším se na tu konfrontaci.

Pomůže popularitě českého volejbalu úspěch na mistrovství světa?
Je to výborný výsledek, hráči s vedením odvedli maximum. Teď je to trošičku i na svazu a lidech, co se o volejbal starají organizačně, aby z toho vytěžil co nejvíc. Teď je ten správný moment, kdy by se do toho mělo šlápnout.

Vy jste už vyšlápli do extraligy. Jaké mety před sebou máte?
V domácích soutěžích máme dva velké cíle. Máme částečně obměněný kádr, určitě je potřeba špetka času na sehrání. Každý proti nám bude chtít urvat bod, nebo nedejbože vyhrát. My musíme každý zápas čelit tlaku soupeře. Ale od toho jsme v Praze, na to musíme být zvyklí, to nás bude mentálně zvedat. Bereme to jakou velkou výzvu.

Nahrávač Jakub Janouch.

Kdo jsou vaši hlavní konkurenti?
V mých očích je první favorit Karlovarsko, které udrželo tým z minulé sezony plus posílilo na dvou důležitých postech. Už to vyhlašovali v tisku, že by rádi udělali krůček. České Budějovice budou chtít zpátky do finále. Mají kompletně nový útok, jak smečaře, tak univerzála. Liberec se bude chtít udržet v první čtyřče, už nevyhráli medaili v extralize čtyři sezony.

V čem je váš letošní tým jiný než ten mistrovský?
Obměnili jsme tři smečaře, jediný zůstal Kuba Ihnát. V některých situacích se ještě hledám, nevíme, jak reagovat. Ale to je úplně normální, takhle to mají všechny týmy, které vyměnily nějaké hráče.

Zobák řídí mazáky. V patnácti je Jelínek extraligovým rekordmanem a sní o Itálii

Až se sehrajete, měli byste být lepší než ve zlaté sezoně?
Toť otázka. Já jsem víc realista. Máme nějakou startovní čáru a věřím, že se zlepšíme. Ale pravda se skrývá na hřišti, takže uvidíme. Na jednu stranu bude hrozně složité vyrovnat level z minulé sezony, na druhou je to pro nás obrovská výzva. Věřím, že se nakonec zlepšíme. A nechám si otevřené okénko, o kolik to bude.

Titul už jste neúspěšně obhajovali, je to složitější role?
Jako obhájci jsme prohráli až ve finále, kdy jsme celou sezonu hráli parádně včetně Ligy mistrů. České Budějovice šly do finále ze 4. místa, byly na koni a my čelili jinému soupeři než v základní části. Taky měly novým tým a formu trefily na správnou dobu. Musíme se s rolí obhájce poprat.

Vstoupit do diskuse
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Minnesota pětkrát překonala Ritticha, Chmelař prožil divoký debut v NHL

Brána Davida Ritticha v obležení hráčů Minnesoty.

Hokejisté Islanders v pátečním programu NHL podlehli na domácím ledě 2:5 Minnesotě. Všech pět branek inkasoval český gólman New Yorku David Rittich. Naopak vítězně skončila premiéra ve slavné soutěži...

8. listopadu 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Turci se vzdalují, jistotu LM ale Češi nejspíš uhájí. Jak je na tom pohárový koeficient?

Sebastian Szymanski pomáhá na nohy Lukáši Červovi.

Šance, že by český fotbal podruhé v řadě obsadil v žebříčku národních koeficientů devátou příčku před Tureckem, se postupně snižuje. Zároveň to však po polovině hlavní fáze všech tří evropských...

8. listopadu 2025  7:28

Medaile byla nakonec daleko. Taschlerovi končí na NHK Trophy čtvrtí

Sourozenci Taschlerovi při svém volném tanci na NHK Trophy.

Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi skončili čtvrtí v tancích na ledě na krasobruslařské NHK Trophy. Vyrovnali si tím maximum v seriálu Grand Prix, ale k medaili měli v japonské Ósace nakonec...

8. listopadu 2025  6:42

POHLED: Nedvěd nic neprozradí. Ani nenaznačí. Jak reprezentace hledá trenéra

Premium
Manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd

Většinu důležitých otázek zahrál do autu, ale jedna z odpovědí byla víc než trefná. „Nemůžeme nic získat,“ zahleděl se do strahovského sálu plného novinářů. „Jen ztratit.“ Přesně tak na tom fotbalová...

8. listopadu 2025

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, kdy se hraje finále

Jelena Rybakinová se na Turnaji mistryň ukazuje ve skvělé formě.

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

7. listopadu 2025  23:55

Turnaj mistryň: Ve finále jsou Sabalenková s Rybakinovou. Siniaková v deblu končí

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se povzbuzují v semifinále Turnaje...

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou si o deblový titul na Turnaji mistryň nezahrají. V semifinále podlehly Veronice Kuděrmětovové s Elise Mertensovou 6:4, 6:7, 6:10. Finále dvouhry obstarají...

7. listopadu 2025  23:25

Barcelona dostala od Realu doma stovku, Satoranský skončil v zápase předčasně

Jan Veselý (vlevo) a Tomáš Satoranský z Barcelony se pokoušejí zastavit Facunda...

FC Barcelona s Janem Veselým a Tomášem Satoranským prohrála v basketbalové Eurolize prestižní souboj s Realem Madrid 92:101. Pivot Veselý v prvním El Clásicu sezony vstřelil 15 bodů, z toho 13 už v...

7. listopadu 2025  23:08

Salač našel nového zaměstnavatele, v příští sezoně bude jezdit za Onlyfans

Filip Salač bude o víkendu v Brně jediným českým zástupcem. Závodí v kategorii...

Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příštím roce startovat v mistrovství světa v kategorii Moto2 v týmu Onlyfans American Racing. Jediný český závodník v elitním šampionátu oznámil své další...

7. listopadu 2025  22:57

Kvalifikaci na sprint v Sao Paulu vyhrál Norris před Antonellim a Piastrim

Lando Norris ve sprintové kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie.

Kvalifikaci na sprint Velké ceny Sao Paula formule 1 vyhrál Brit Lando Norris z McLarenu. Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství světa porazil na trati Interlagos o 97 tisícin sekundy Itala Andreu...

7. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  20:59

Velká cena Brazílie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen projíždí cílem VC Brazílie.

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je São Paulo, dějiště Velké ceny Brazílie. Závodní víkend na legendárním okruhu Interlagos se koná od 7. do 9. listopadu 2025. Piloty tu čeká...

7. listopadu 2025  17:25,  aktualizováno  20:46

Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti...

7. listopadu 2025  20:41

Cyklistická stáj Israel už není Premier Tech, o hlavního sponzora přišla

Jezdci týmu Israel Premier-Tech

Cyklistická stáj Israel-Premier Tech přišla o hlavního sponzora, společnost Premier Tech. Kanadská firma v prohlášení uvedla, že kvůli situaci kolem týmu podporu s okamžitou platností ukončila.

7. listopadu 2025  20:18

