Kapitán Lvů o losu Ligy mistrů: Perugia je nejlepší na světě, ale není děsivá

Obhájci titulu vstoupili do extraligy třemi výhrami a jednou porážkou. Ve skupině Ligy mistrů je čeká i Berlín Volleys a zatím neznámý soupeř z kvalifikace.
Co se vám při losu Ligy mistrů honilo hlavou?
Že jestli se chceme posouvat, čelit takovým týmům je dobře. Můžeme jen získat. Nejdřív Perugia, proti které můžeme hrát s čistou hlavu. Pak Berlín, který je sedm let po sobě mistrem, daleko před ostatními týmy v Německu, ať financemi, zázemím, organizačně. Na třetího soupeře čekáme. Jeden úspěšný rok v Lize mistrů máme za sebou, tehdy jsme využili situace, kdy jsme měli dva hratelné soupeře. Letos to máme malinko těžší.
Považujete Perugii, s níž v minulém ročníku Ligy mistrů neuhrály České Budějovice ani set, za nejlepší tým světa?
Roky předtím vyhrávaly polské týmy, tehdy se říkalo, že polská liga je nejlepší na světě. Ono se to mění. Italové s přehledem vyhráli mistrovství světa, play off měli suverénní, bylo vidět, že hrají s nadhledem. Nejlepší teď asi jsou, ale ono je jedno, jestli jsou první nebo druzí nejlepší…
Perugii posílil český smečař Donovan Džavoronok. Budou zápasy o to pikantnější?
Pro něj bude dobré dostat se domů. Známe se z nároďáku, mluvil jsem s ním. Má za sebou těžké zranění, přetržené kolenní vazy. Ještě v polovině sezony nevěděl, jestli nějaký kontrakt dostane. A pak přišla nabídka od takového klubu, takže pro něj super. Těším se na tu konfrontaci.
Pomůže popularitě českého volejbalu úspěch na mistrovství světa?
Je to výborný výsledek, hráči s vedením odvedli maximum. Teď je to trošičku i na svazu a lidech, co se o volejbal starají organizačně, aby z toho vytěžil co nejvíc. Teď je ten správný moment, kdy by se do toho mělo šlápnout.
Vy jste už vyšlápli do extraligy. Jaké mety před sebou máte?
V domácích soutěžích máme dva velké cíle. Máme částečně obměněný kádr, určitě je potřeba špetka času na sehrání. Každý proti nám bude chtít urvat bod, nebo nedejbože vyhrát. My musíme každý zápas čelit tlaku soupeře. Ale od toho jsme v Praze, na to musíme být zvyklí, to nás bude mentálně zvedat. Bereme to jakou velkou výzvu.
Kdo jsou vaši hlavní konkurenti?
V mých očích je první favorit Karlovarsko, které udrželo tým z minulé sezony plus posílilo na dvou důležitých postech. Už to vyhlašovali v tisku, že by rádi udělali krůček. České Budějovice budou chtít zpátky do finále. Mají kompletně nový útok, jak smečaře, tak univerzála. Liberec se bude chtít udržet v první čtyřče, už nevyhráli medaili v extralize čtyři sezony.
V čem je váš letošní tým jiný než ten mistrovský?
Obměnili jsme tři smečaře, jediný zůstal Kuba Ihnát. V některých situacích se ještě hledám, nevíme, jak reagovat. Ale to je úplně normální, takhle to mají všechny týmy, které vyměnily nějaké hráče.
Až se sehrajete, měli byste být lepší než ve zlaté sezoně?
Toť otázka. Já jsem víc realista. Máme nějakou startovní čáru a věřím, že se zlepšíme. Ale pravda se skrývá na hřišti, takže uvidíme. Na jednu stranu bude hrozně složité vyrovnat level z minulé sezony, na druhou je to pro nás obrovská výzva. Věřím, že se nakonec zlepšíme. A nechám si otevřené okénko, o kolik to bude.
Titul už jste neúspěšně obhajovali, je to složitější role?
Jako obhájci jsme prohráli až ve finále, kdy jsme celou sezonu hráli parádně včetně Ligy mistrů. České Budějovice šly do finále ze 4. místa, byly na koni a my čelili jinému soupeři než v základní části. Taky měly novým tým a formu trefily na správnou dobu. Musíme se s rolí obhájce poprat.