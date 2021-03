Jančařík vyhlíží Tokio: Těším se na atmosféru v týmu, Češi ji mají úžasnou

Do Ria se Jančařík podíval díky svému postavení na světovém žebříčku, letos v pořadí figuruje až na 93. pozici, jediná cesta na hry tak pro 33letého stolního tenistu vedla přes jeden ze dvou kvalifikačních turnajů.

A ten světový v katarském Dauhá český reprezentant zvládl mistrovsky.

Porazil pět soupeřů, čtyři žebříčkově lépe postavené. Nezastavil jej ani patnáctý hráč světa Angličan Pitchford, v rozhodujícím duelu o Tokio pak na jeho raketě skončil Ukrajinec čínského původu Kou Lei.

„Mám nepopsatelnou radost. Věřil jsem tomu vždycky, ale že se opravdu stane sen skutečností, to je něco nádherného,“ zářil Jančařík bezprostředně po vítězství.



„Postupu tady v Kataru si vážím o malinko víc než kvalifikaci do Ria z žebříčku. Uhrál jsem si to totiž na jednom neskutečně těžkém turnaji, navíc po sérii nevydařených zápasů na předchozích akcích,“ připomněl, že bezprostředně před olympijskou kvalifikací nastoupil v katarské bublině do dvou mezinárodních turnajů a v obou prohrál hned první zápas.



Z nezdarů se však otřepal a ve třetí a nejdůležitější akci v Dauhá byl nezastavitelný. A sotva alespoň trochu vstřebal radost z postupu, mohl začít přemýšlet nad cíli pro olympijský turnaj.

„Chtěl bych udělat dobrý výsledek, vyhrát nějaké zápasy,“ přeje si. „V Brazílii jsem byl tak šťastný, že jsem se tam probojoval, že mi to trochu vadilo ve výkonu. Prostě převládaly emoce, že jsem na olympiádě,“ ohlédl se za vystoupením v Riu, s nímž se rozloučil po prvním utkání.

I tak mu ale v paměti utkvěla jedinečnost sportovního svátku pod pěti kruhy, kterou si s radostí znovu vychutná.

„Hlavně se těším na atmosféru v českém olympijském týmu. Já nevím, jak to mají v jiných zemích, ale čeští sportovci to mají neskutečně skvěle zařízené. Skvělá podpora, vynikající lidé kolem a úžasná atmosféra.“

Letošní hry, pokud se vůbec uskuteční, však budou vinou pandemie velmi specifické. Z Japonska prosakují informace, že tamní vláda si nepřeje účast zahraničních fanoušků, i podpora domácích diváků je nejistá.



„Určitě bude škoda, že celá akce bude za zpřísněných hygienických podmínek. Bude omezena spousta věcí. Asi ani nebudeme moci chodit na jiné sporty. To mě mrzí,“ nezastírá Jančařík.

„Ale pro mne je důležité, aby to vůbec bylo a že jsem si účast na olympiádě vybojoval. Určitě je pro mne víc samotný fakt, že tam budu, než to, že olympiáda bude například bez zahraničních fanoušků a za hygienických podmínek, na které jsme ostatně teď stejně zvyklí.“