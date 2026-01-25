Konečně jsem byla na té správné straně, radovala se brankářka Christianová

Jiří Seidl
  12:56
Konečně byla Jana Christianová v zápase proti florbalistkám 1. SC Vítkovice na správné straně. Po sérii nezdarů v extraligových superfinále, kdy chytala za Chodov, se dočkala triumfu. A v té nejvýznamnější klubové soutěži – ve finále Poháru mistryň se švédským Thorengruppenem vyhrála 9:2.
Fotogalerie3

Jana Christianová, brankářka Thorengruppenu, zvedá pohár za prvenství v Poháru mistryň. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Je krásné být na té správné straně,“ usmála se Christianová, která s Chodovem v české extralize prohrála s Vítkovicemi superfinále v letech 2019, 2021 a 2024. „Proti Vítkovicím se mi nikdy moc nedařilo, většinou to skončilo stříbrem, takže dnešní zlatá medaile je takové zadostiučinění. Teď k tomu mám konečně ideální tým.“

Jaké to je být v družstvu, které nemá konkurenci?
Nevím, jestli nemá konkurenci, každé vítězství si musíme zasloužit. Není to zadarmo a hodně dřeme, abychom byly tam, kde jsme. Jsou týmy, který nám šlapou na paty, takže rozhodně nejsme neporazitelné.

Do finále jste naskočila až ve třetí třetině. Nebyla šance, že půjdete do hry dříve?
Člověk si chce zahrát domácí zápas, ale moje role je daná. Náš plán byl, že když se utkání bude vyvíjet dobře, tak se do brány dostanu. Doufala jsem, že to bude dřív, ale Vítkovice byly těžké soupeřky, takže to bohužel vyšlo až na posledních deset minut. Ale i tak jsem vděčná.

Byla jste s trenéry domluvená, kolik prostoru ve finále případně dostanete?
Původní plán byl, že bych se mohla do brány dostat v polovině zápasu, ale skóre tomu neodpovídalo, takže jsme tam nechaly první gólmanku, dokud nebyl stav rozhodnutý. Pak jsem si to mohla užít.

V polovině zápasu jste vedly 5:1. To byl malý náskok?
Nechtěly jsme nic podcenit a dát do hry v půlce zápasu, kdy ještě nevíte, jak to může dopadnout, nerozehřátou gólmanku. Mohly by spadnout jeden dva góly a hrálo by se od začátku. Byla to taková jistota.

Za Vítkovice chytala vaše kamarádka a reprezentační kolegyně Nikola Příleská. Nebylo vám ji líto?
No... V ten daný moment ne, protože člověk stojí na druhé straně a chce vyhrát. Myslím, že i pro ni je úspěch hrát finále. Je mi jasné, že si to vítkovické holky představovaly jinak. Na druhou stranu pořád je to finále nejvyšší klubové soutěže na světě. Není žádná ostuda prohrát až v něm.

U všech vašich devíti gólů byla finská dvojčata Veera a Oona Kauppiovy. Co tomu říkáte?
To je jejich standard (usmála se). Většinou ze zápasu neodcházejí bez bodu. Je skvělé je mít v týmu, hrát s nimi, trénovat s nimi. Jsou to neskutečné hráčky, nejlepší na světě. Rozhodně je to pro nás velká čest a jsme rády, že je máme.

Přitom v semifinále mistrovství světa v Ostravě finské sestry nebodovaly a vypadly s českou reprezentací 0:1. Chtěly se nyní o to více proti českým soupeřkám vytáhnout?
Určitě jsme jim na mistrovství světa neudělaly radost, takže motivace byla pro ně větší. O to víc teď chtějí sbírat zlaté medaile. Budou se připravovat na domácí šampionát za dva roky, motivaci mají pořád velikou. A klubové úspěchy jsou základ, formu evidentně mají.

Berete vítězství v Poháru mistryň jako satisfakci za prohrané prosincové finále mistrovství světa se Švýcarkami 0:2?
To bych neřekla, je to úplně jiná soutěž. Tahle je klubová. Zlato z Poháru mistryň ještě nemám, takže v mé sbírce bude hodně vysoko.

Je triumf o to cennější, když jste do Thorengruppenu přišla až během sezony zaskočit za druhou z brankářek Stinu Callerfjordovou?
Nešla jsem tam na záskok. Situace byla taková, že když se Švédové dozvěděli, že mám možnost přestoupit, tak druhé brankářce dali zdravotní volno. Takže jsem plnohodnotnou součást týmu. Doufám, že si místo zasloužím.

Budete mít čas podívat se domů, když už jste v Česku?
Holky v neděli letí zpátky do Švédska, ale já se domů do Prahy teď podívám aspoň na dva dny.

Kolik jste měla v ostravském hledišti známých?
Přijeli moji rodiče a pár kamarádů. Jsem vděčná, že tento úspěch můžu s někým oslavit.

Před mistrovstvím světa jste říkala, že končíte v českém národním týmu. Nepřemlouvají vás trenéři a spoluhráčky, abyste pokračovala?
Žádné rozhovory na tohle téma neprobíhají… V reprezentaci už pokračovat nebudu, to jsem se rozhodla. Na klubové úrovni se ještě uvidí. Zatím nejsem rozhodnutá, zda skončím i tam.

Může vás nakopnout nynější triumf?
Samozřejmě, člověka úspěch vždycky nakopne. Zlaté medaile by se mohly sbírat do nekonečna, ale taky už musím myslet na svůj věk a život. Florbalu jsem obětovala moc let, takže se budu rozmýšlet.

V této sezoně máte z mistrovství světa máte stříbro a z Poháru mistryň zlato. Co dál?
Ještě bych chtěla vyhrát švédskou ligu a Švédský pohár. A pak uvidíme. Vyhrát švédskou ligu, by byla velká věc, ale to je daleko.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Atlético vs. MallorcaFotbal - 21. kolo - 25. 1. 2026:Atlético vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.07
  • 9.00
  • 40.00
Třinec vs. Č. BudějoviceHokej - 45. kolo - 25. 1. 2026:Třinec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 1.80
  • 4.38
  • 3.61
Newcastle vs. Aston VillaFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Newcastle vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 2.19
  • 3.58
  • 3.42
Crystal Palace vs. ChelseaFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Crystal Palace vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 3.51
  • 3.58
  • 2.15
Brentford vs. NottinghamFotbal - 23. kolo - 25. 1. 2026:Brentford vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
25. 1. 15:00
  • 1.87
  • 3.63
  • 4.57
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

ONLINE: Newcastle čelí Aston Ville, hraje i Chelsea. Večer šlágr Arsenal vs. United

Sledujeme online
Fotbalisté Aston Villy oslavují gól. Vlevo je Morgan Rogers, vedle něho autor...

Než si diváci vychutnají večerní šlágr 23. kola anglické fotbalové Premier League, hraje od 15 hodin Newcastle se třetí Aston Villou, která se může dotáhnout zpět na druhé místo. V akci je také...

25. ledna 2026  14:42

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

24. ledna 2026  14:47,  aktualizováno  25. 1. 14:04

Biatlon ONLINE: Hromadný závod v Novém Městě, představí se i Hornig a Krčmář

Sledujeme online
Vítězslav Hornig se chystá ke střelbě ve smíšené štafetě v Novém Městě na...

V sobotu zažili skvělý výsledek ve smíšené štafetě, když před domácími fanoušky v Novém Městě na Moravě dojeli na třetím místě. V neděli se oba dva mužští členové postaví na start hromadného závodu....

25. ledna 2026  13:51

Dončič svůj bývalý tým nešetřil. Lakers po skvělém závěru vyhráli v Dallasu

Luka Dončič z LA Lakers v akci proti bývalým spoluhráčům z Dallasu.

Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA vyhráli 116:110 v Dallasu. Hvězdou zápasu byl hostující Luka Dončič, který proti svému bývalému týmu nastřílel 33 bodů a přidal 11 asistencí a osm doskoků.

25. ledna 2026  9:08,  aktualizováno  13:35

Glóbus pro královnu. Shiffrinová ovládla slalom ve Špindlu a slaví triumf v disciplíně

Aktualizujeme
Vítězka Mikaela Shiffrinová (vlevo) z USA a bronzová Emma Aicherová z Německa...

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová podeváté v kariéře ovládla pořadí Světového poháru ve slalomu. Malý glóbus si zajistila vítězstvím v závodě ve Špindlerově Mlýně.

25. ledna 2026  13:18,  aktualizováno  13:23

Konečně jsem byla na té správné straně, radovala se brankářka Christianová

Jana Christianová, brankářka Thorengruppenu, zvedá pohár za prvenství v Poháru...

Konečně byla Jana Christianová v zápase proti florbalistkám 1. SC Vítkovice na správné straně. Po sérii nezdarů v extraligových superfinále, kdy chytala za Chodov, se dočkala triumfu. A v té...

25. ledna 2026  12:56

Olympijská naděje projektuje silnice. Neobvyklé hobby talentované Maděrové

Premium
Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Pokud v budoucnu pojedete autobusem z Červenic u Turnova, nezoufejte, když bude mít zpoždění. Můžete se kochat zastávkou, kterou projektovala jistá Zuzana Maděrová. Ano, ta 22letá snowboardistka,...

25. ledna 2026

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu se zapojila i početná česká...

25. ledna 2026  11:28

Rána pro Menšíka. Proti Djokovičovi nenastoupí, kvůli zranění se odhlásil

Jakub Menšík hraje forhend ve třetím kole Australian Open.

Velmi nešťastná zpráva přišla v neděli večer melbournského času od Jakuba Menšíka. Český tenista nenastoupí do pondělního osmifinále Australian Open, v němž se měl utkat s Novakem Djokovičem. Důvodem...

25. ledna 2026  11:13

Muchová končí v Melbourne v osmifinále. Gauffovou neporazila ani na pátý pokus

Karolína Muchová a americká tenistka Coco Gauffová se objímají po vzájemném...

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Sice jí poprvé vzala set, ale ani při pátém vzájemném utkání neoblíbenou soupeřku nezdolala. Karolína Muchová prohrála v osmifinále tenisového Australian Open s Američankou Coco Gauffovou 1:6, 6:3 a...

25. ledna 2026  8:19,  aktualizováno  10:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zklamaná Muchová: Cítila jsem šanci. Rozhodl výpadek, byla jsem hlavou jinde

Karolína Muchová se loučí s Australian Open po vypadnutí v osmifinále.

Těsná porážka se světovou trojkou Coco Gauffovou v osmifinále Australian Open? „Jsem zklamaná, protože jsem cítila šanci,“ posteskla si Karolína Muchová. Vzhledem k průběhu věřila, že by americkou...

25. ledna 2026  10:42

Triumf ve Světovém poháru? Jen vedlejší produkt, hlavní cíl je olympiáda, říká Jílek

Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 5000 metrů v Inzellu.

Ten závod se zapsal nesmazatelným písmem do historie rychlobruslení. A Metoděj Jílek byl u toho. Přesto, že tentokrát nevyhrál a odnesl si z něj „jen“ druhé místo a pohár pro celkového šampiona...

25. ledna 2026  9:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.