Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejtěžší sezona, řekl kapitán Karviné po prohraném finále. Dohrával v bolestech

Jiří Seidl
  16:50
Trápily ho křeče, ale nepolevil. Pivot házenkářů Baníku Karviná Jan Užek jako správný kapitán táhl mužstvo až do konce. Ani jeho snažení však nestačilo. Karvinští v rozhodujícím finálovém utkání extraligy podlehli Plzni 28:29 a sérii ztratili 2:3 na zápasy. „Byl to nejdůležitější zápas a my ho prohrajeme. Smolně. O gól,“ povzdechl si Užek se stříbrnou medailí na krku.
Karvinský pivot Jan Užek (vlevo) brání plzeňského Tomáše Nejdla ve finále...

Karvinský pivot Jan Užek (vlevo) brání plzeňského Tomáše Nejdla ve finále extraligy házenkářů. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Plzeňský brankář Filip Herajt se raduje po úspěšném zákroku v závěru finálového...
Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.
Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.
Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.
11 fotografií

„Je to kaňka za celou sezonou, která pro mě byla nejtěžší v kariéře, ať už zápasy, anebo tím, že náš tým měl smůlu na zranění. Nikdo si nedokáže představit, co nás provázelo v trénincích. Je strašně těžké připravovat se, když nejste pořád kompletní,“ doplnil karvinský kapitán.

Přesto jste prošli do finále.
A o to víc bolí, že jsme ho prohráli, bylo to podruhé v sezoně (ve finále Českého poháru neuspěli s Lovosicemi). Ale v Evropském poháru jsme se dostali do čtvrtfinále. Ostudu jsme neudělali. Pro každého jsme byli rovnocenným soupeřem, všichni s námi měli problém.

Rozhodla obrovská vůle i maličkosti. Házenkáři Plzně jásali: Finále plné příběhů!

V rozhodujícím utkání jste nad Plzní vedli o pět gólů. Doběhla vás ve druhé půli zranění a únava z celé sezony?
Chudák Patrik Fulnek, který se vrátil po zranění a zase má problémy. Nevím, co se stalo, že to odnesl jeho kotník. Nevím, proč jsme vedení neudrželi, jestli to bylo únavou, ale ta šla úplně stranou. Věděli jsme, že jde o poslední zápas sezony, všichni šli do něj na krev, to nám nikdo nemůže vzít. V posledních deseti minutách rozhodly detaily.

Takže se potvrdilo, že v házené rozhoduje posledních deset minut?
Je to tak. Měli jsme však na konci trošku smůlu. Ani ten zápas nemám moc v hlavě, takže se mi těžko hodnotí.

Kvůli ošetření jste po přestávce nemohl zasáhnout do tří útoků. Dohrával jste se sebezapřením?
Jak říkám, únava a bolest musí stranou. Chytly mě křeče, takové jsem ještě nezažil. Ale jsme tvrdí chlapi, na hřišti musíte nechat všechno.

Plzeňští házenkáři slaví zisk mistrovského titulu.

Budou vás nyní o to více mrzet dvě prohry v Plzni, kam jste jeli po dvou domácích vítězstvích a mohli jste rozhodnout o titulu?
Chtěli jsme titul urvat už v Plzni, nechtěli jsme, jak se i někde objevilo, nechat oslavy na doma do Karviné. V Plzni se nám to nepovedlo, ale nepanikařili jsme, protože vždy je důležité, když rozhodující páté utkání hrajete doma. Bohužel nám nevyšlo.

Ve venkovních zápasech se vám nedařilo ani v semifinále v Zubří. Čím to bylo?
Venku jsou to jiné zápasy. Každopádně je škoda, že jsme aspoň jedno utkání neurvali v Plzni. Bohužel.

Táta bude mít infarkt. Jsem na nás pyšný, líčil Herajt po házenkářském triumfu Plzně

Užili jste si aspoň skvělou atmosféru v hale zaplněné sedmnácti sty diváky?
To jo. Fanoušci nás táhli celou sezonu, nejenom doma, ale i na venkovních zápasech. Vždycky byli naším osmým hráčem, a to i v evropských pohárech. Patří jim velký dík. Karviná házenou žije a sobotní zápas to jen potvrdil.

Po dvou letech jste přišli o titul. Budete mít o to větší motivaci ho v příští sezoně znovu získat?
Ta motivace je vždycky stejná, v Karviné je od široké veřejnosti tlak na výsledek. A všichni, co jsme v týmu, prahneme po každém titulu, pořád jsme hladoví. To se měnit nebude. Stoprocentně nás to zase posune, každá prohra vás posune. Věřím, že příští rok budeme ještě silnější.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Olomouc vs. BohemiansFotbal - 2. semifinále - 10. 5. 2026:Olomouc vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 800.00
  • 180.00
  • -
Pardubice vs. KarvináFotbal - 2. semifinále - 10. 5. 2026:Pardubice vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 4.20
  • 1.54
  • 6.00
Švédsko vs. FinskoHokej - - 10. 5. 2026:Švédsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:4
  • 120.00
  • 25.00
  • 1.01
Bilbao vs. ValenciaFotbal - 35. kolo - 10. 5. 2026:Bilbao vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 2.25
  • 5.20
Zbrojovka Brno vs. VlašimFotbal - 28. kolo - 10. 5. 2026:Zbrojovka Brno vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.52
  • 3.50
  • 7.20
Táborsko akademie vs. Příbram BFotbal - 27. kolo - 10. 5. 2026:Táborsko akademie vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 1.90
  • 3.48
  • 2.82
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

ONLINE: Pardubice - Karviná 1:3, hosté míří za postupem, v prodloužení pálí Vinícius

Sledujeme online
Karvinští fotbalisté se radují z gólu Jana Fialy.

Pardubičtí fotbalisté hájí v odvetě semifinále nadstavbové skupiny o umístění náskok 2:1 nad Karvinou z prvního zápasu. Utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

10. května 2026  14:40,  aktualizováno  17:17

Magnier opět kraloval hromadnému finiši na Giru, ve spurtu porazil Milana

Francouzský cyklista Paul Magnier vítězí v hromadném dojezdu třetí etapy Gira.

Po celodenním klidu v pelotonu se podle předpokladů rozhodovalo o vítězi třetí etapy Gira d’Italia na bulharském území až v závěrečném hromadném dojezdu. V něm byl znovu nejrychlejší francouzský...

10. května 2026  12:15,  aktualizováno  17:09

ONLINE: Olomouc - Bohemians 0:2, naději hostům vystřelil Matoušek, prodlužuje se

Sledujeme online
Útočník Jan Matoušek z Bohemians se snaží utéct s míčem olomouckému Louisi...

K postupu do finále nadstavbové skupiny mají nakročeno olomoučtí fotbalisté. V odvetě s Bohemians hájí náskok 3:1, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

10. května 2026  14:30,  aktualizováno  17:06

ONLINE: Aston Villa jen remizovala s Burnley, derby Arsenalu s West Hamem

Sledujeme online
Matty Cash z Aston Villy (čelem) a Lucas Pires z Burnley

Vrcholem nedělního programu 36. kola fotbalové Premier League bude londýnské derby mezi Arsenalem a West Hamem od 17.30. Budeme ho sledovat v podrobné reportáži. Ještě předtím se odehrály další tři...

10. května 2026  14:50,  aktualizováno  17:02

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

10. května 2026

Ostuda, zápas blbec, hodnotí Češi debakl v generálce. Hrála roli nervozita z nominace?

Radim Rulík v utkání se Švýcarskem na Švédských hrách.

Naladit se na blížící se mistrovství světa co nejlépe? Zamotat na poslední chvíli trenérům hlavu s nominací na vrcholnou akci? Tak to se českým hokejistům vůbec nepovedlo. V generálce na šampionát...

10. května 2026  16:54

Nejtěžší sezona, řekl kapitán Karviné po prohraném finále. Dohrával v bolestech

Karvinský pivot Jan Užek (vlevo) brání plzeňského Tomáše Nejdla ve finále...

Trápily ho křeče, ale nepolevil. Pivot házenkářů Baníku Karviná Jan Užek jako správný kapitán táhl mužstvo až do konce. Ani jeho snažení však nestačilo. Karvinští v rozhodujícím finálovém utkání...

10. května 2026  16:50

Nerozhodnuté sázky z derby budou anulovány, kanceláře peníze vrátí

Kotel sparťanských fanoušků v derby proti Slavii

Sázkové kanceláře po sobotním nedohraném pražském derby všechny nerozhodnuté sázky vyhodnotí kurzem 1:1, sázky tedy anulují a vsazené peníze vrátí. Na dotaz ČTK to v neděli uvedly Chance a Tipsport.

10. května 2026  16:38

Trest za derby padne v úterý. Proti verdiktu se neodvoláme, zní ze Slavie

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ještě před dalším nadstavbovým kolem už bude jasné, jestli na středeční utkání s Jabloncem budou moct slávističtí příznivci na tribuny. A také, zda sobotní derby, které skončilo výtržnostmi fanoušků,...

10. května 2026,  aktualizováno  16:15

Okolnosti policejního zásahu: Slavia o něj nežádala, i když už fanoušci vtrhli na hřiště

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Stovky slávistických fanoušků v závěru sobotního derby zběsile pobíhaly po trávníku. Někteří fyzicky napadli sparťanské fotbalisty, jiní vhazovali hořící pyrotechniku do sektoru hostů. Ani v tu...

10. května 2026  15:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Co je nové, to je hezké. Rob se těší do Třebíče, konec ve Vsetíně ho zaskočil

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Narodil se sice na jihu Čech v Českých Budějovicích, ovšem svoje nejlepší hokejové roky strávil ve Vsetíně. A na Valašsku měl působit ještě minimálně dva roky. Jenže... Před nedávnem se...

10. května 2026  15:46

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

10. května 2026  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.