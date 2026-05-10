Nejtěžší sezona, řekl kapitán Karviné po prohraném finále. Dohrával v bolestech

„Je to kaňka za celou sezonou, která pro mě byla nejtěžší v kariéře, ať už zápasy, anebo tím, že náš tým měl smůlu na zranění. Nikdo si nedokáže představit, co nás provázelo v trénincích. Je strašně těžké připravovat se, když nejste pořád kompletní,“ doplnil karvinský kapitán.
Přesto jste prošli do finále.
A o to víc bolí, že jsme ho prohráli, bylo to podruhé v sezoně (ve finále Českého poháru neuspěli s Lovosicemi). Ale v Evropském poháru jsme se dostali do čtvrtfinále. Ostudu jsme neudělali. Pro každého jsme byli rovnocenným soupeřem, všichni s námi měli problém.
V rozhodujícím utkání jste nad Plzní vedli o pět gólů. Doběhla vás ve druhé půli zranění a únava z celé sezony?
Chudák Patrik Fulnek, který se vrátil po zranění a zase má problémy. Nevím, co se stalo, že to odnesl jeho kotník. Nevím, proč jsme vedení neudrželi, jestli to bylo únavou, ale ta šla úplně stranou. Věděli jsme, že jde o poslední zápas sezony, všichni šli do něj na krev, to nám nikdo nemůže vzít. V posledních deseti minutách rozhodly detaily.
Takže se potvrdilo, že v házené rozhoduje posledních deset minut?
Je to tak. Měli jsme však na konci trošku smůlu. Ani ten zápas nemám moc v hlavě, takže se mi těžko hodnotí.
Kvůli ošetření jste po přestávce nemohl zasáhnout do tří útoků. Dohrával jste se sebezapřením?
Jak říkám, únava a bolest musí stranou. Chytly mě křeče, takové jsem ještě nezažil. Ale jsme tvrdí chlapi, na hřišti musíte nechat všechno.
Budou vás nyní o to více mrzet dvě prohry v Plzni, kam jste jeli po dvou domácích vítězstvích a mohli jste rozhodnout o titulu?
Chtěli jsme titul urvat už v Plzni, nechtěli jsme, jak se i někde objevilo, nechat oslavy na doma do Karviné. V Plzni se nám to nepovedlo, ale nepanikařili jsme, protože vždy je důležité, když rozhodující páté utkání hrajete doma. Bohužel nám nevyšlo.
Ve venkovních zápasech se vám nedařilo ani v semifinále v Zubří. Čím to bylo?
Venku jsou to jiné zápasy. Každopádně je škoda, že jsme aspoň jedno utkání neurvali v Plzni. Bohužel.
Užili jste si aspoň skvělou atmosféru v hale zaplněné sedmnácti sty diváky?
To jo. Fanoušci nás táhli celou sezonu, nejenom doma, ale i na venkovních zápasech. Vždycky byli naším osmým hráčem, a to i v evropských pohárech. Patří jim velký dík. Karviná házenou žije a sobotní zápas to jen potvrdil.
Po dvou letech jste přišli o titul. Budete mít o to větší motivaci ho v příští sezoně znovu získat?
Ta motivace je vždycky stejná, v Karviné je od široké veřejnosti tlak na výsledek. A všichni, co jsme v týmu, prahneme po každém titulu, pořád jsme hladoví. To se měnit nebude. Stoprocentně nás to zase posune, každá prohra vás posune. Věřím, že příští rok budeme ještě silnější.