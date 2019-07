Pro baseballové spoluhráče je táta. Ale někdy už i děda

„Hraju ho od svých čtrnácti let. A když vidím, že jsou furt ještě hráči starší než já, tak si říkám, že když můžou oni, tak já taky,“ směje se třiačtyřicetiletý Urbánek, který u Nuclears zároveň působí jako předseda klubu.



Odmalička ho sice vždycky víc lákal hokej, jenže okolnosti byly proti. „Neměl jsem podmínky na to, abych mohl brzy ráno chodit na tréninky,“ vysvětluje Urbánek. „Něco jsem ale dělat chtěl. Jednou jsem takhle šel a viděl u nás kluky, jak hrají baseball. A to mě zaujalo.“

Tehdy se psal rok 1990 a baseball byl v Třebíči neznámým sportem.

„Začala se o něj zajímat parta vysokoškoláků. Já se k nim přidal a už jsem u baseballu zůstal,“ prozrazuje Urbánek.

Hráčů, kterým už bylo čtyřicet let, je v současné době v české extralize něco kolem pěti.

„Vím, že jeden je v Ostravě a další v Blansku,“ hlásí Urbánek. „Jasně že už to není takové, jako když nám bylo pětadvacet, ale pořád se držíme. A dokud je člověk zdravý, tak to jde,“ má jasno.

Do týmu plného mladíků v Třebíči zatím bez problémů zapadá.

„Jeden starší hráč není nikdy na škodu,“ usmívá se Urbánek. „Já s tím problém nemám, a co ostatní, to bychom se museli zeptat jich. každopádně někdy mi říkají táto a někdy už taky dědo.“

Zápasy si teď Nuclears užívají

Aktuálně hrají Nuclears nadstavbovou část, ve které bojují o udržení v nejvyšší domácí soutěži. A jde jim to velmi dobře. Na kontě mají zatím pouze dvě porážky a s přehledem vévodí tabulce.

„Dá se říct, že už dohráváme nadstavbu uvolněně, nikoliv na plné pecky. Ve větším dostávají příležitost mladí kluci,“ vysvětluje Urbánek. „Užíváme si poslední kola, protože už jsme si udělali docela velký náskok.“

O uplynulém víkendu sehráli Nuclears dva zápasy s pražským SaBaTem. Ten na domácím hřišti se jim povedl skvěle, svého soupeře vyprovodili po výsledku 10:0.

„Celý zápas byl v rukou amerického nadhazovače v našich službách Jose Florese, který soupeřova pálkaře prakticky nepustil do hry. Sám naopak přidal homerun a v útoku ho podpořili i zbývající hráči,“ pochvalovalo si v pozápasovém hodnocení vedení třebíčského týmu. „Třemi hity a třemi doběhy se potom blýskla i další zahraniční posila Trey Bridis.“

Cizinci nejsou v třebíčském A-mužstvu žádnou novinkou. Každý rok se klub snaží dovést hned několik posil.

„Náš trenér Jan Gregor sleduje zahraniční soutěže dlouhodobě a snaží se hledat kluky, kteří mají po škole a zatím nepracují a nemají angažmá. Makáme na tom celou zimu,“ odtajňuje zákulisí hledání zahraničních hráčů Urbánek. „V současnosti máme kluky pouze ze Spojených států amerických. A všichni jsou moc šikovní. I díky nim se držíme v nadstavbové tabulce na špici,“ doplňuje. Poté, co dojde k prvnímu kontaktu klubu s vyhlédnutými americkými studenty, přichází konečná dohoda, v níž se Nuclears zavazují, že hráčům zajistí ubytování a stravu.

„Vesměs jsou to kluci, kteří chtějí poznat Evropu a přitom dělají, co je baví,“ vysvětluje předseda třebíčského klubu.

Smlouva je výhodná pro klub i hráče z Ameriky

Práci si američtí studenti nehledají, většina z nich ani neprahne po dalším vzdělání. Prostě jenom chtějí hrát baseball a poznávat evropskou kulturu.

„Většinou jsou to hoši z ne zrovna chudých rodin. Angažmá u nás berou jako šanci udělat si výlet do Evropy. Mají kde bydlet a co jíst. To jim většinou stačí. Výhodná je tahle dohoda pro obě strany,“ říká Urbánek. Před třebíčskými baseballisty jsou nyní v nadstavbové části už jen souboje s posledními dvěma týmy – Frýdkem-Místkem a Jabloncem nad Nisou. „Každopádně my už jsme zachráněni,“ raduje se Urbánek. A jak dlouho ještě plánuje předseda Nuclears hrát?

„Mám takový sen zahrát si jednou se svým synem, kterému je teď čtrnáct let. Až se to povede, pak už asi skončím,“ hlásí.