Dlouhý let a jet lag. V letadle trpím, říká plavec Šefl před cestou na MS

Teď už se soustředí na mistrovství světa v krátkém bazénu, které začíná 13. prosince v australském Melbourne. A rád by tam na trati 100 metrů motýlek vylepšil jednadvacátou pozici z loňského šampionátu.

„Ale nevím, na co tam bude můj čas ve výsledcích stačit,“ nadhodil 32letý Šefl, letitá opora Slavie VŠ Plzeň, který nyní hájí barvy Ústecké akademie plaveckých sportů.

Vraťme se ještě k rekordnímu času z Plzně. Cítil jste od začátku, že vám to plave rychle?

Vůbec ne. Musím přiznat, že během samotné stovky bych spíš tipoval čas tak o půl vteřiny pomalejší, něco okolo 51,15. Plavalo se mi celkem špatně, byl jsem takový silový, tuhý. Nakonec jsem byl překvapený, že z toho je rekord.

Vypadá to, že před mistrovstvím světa v krátkém bazénu v Austrálii máte dobře natrénováno.

Asi ano. Samozřejmě si kladu otázku, jak dlouho je to tělo ještě schopné vydržet. Závodů, kde jsme plavali hezké časy, už jsme s trenérem absolvovali značné množství. Jsem zvědavý, jak ještě tři týdny do světového šampionátu zvládneme vydržet. Spoustu faktorů tam může hrát roli, v mém případě také let a jet lag, na který trpím poměrně dost.

Většina výpravy odlétá v pátek. Loni na šampionát do Spojených arabských emirátů se vám nechtělo, že tam plavání nemá co dělat. I s odstupem času jste stejného názoru?

Za tím si stále stojím. Kdyby to letos bylo zase v podobné zemi, účast bych velice silně zvažoval. Austrálie je něco jiného, to je plavecká velmoc. Na závody se moc těším, myslím, že to bude fakt pěkné. Opravdu hrozně hezké. Australané poplavou kvalitní výkony, fanoušci do toho budou zapálení.

Takže něco zcela odlišného, než před rokem v Abú Dhabí, že?

Ano. Navíc, ono když se vám na závody někam nechce, má to vliv. Může to být klidně čtyřicet až padesát procent výkonu. Když se těším, hlavou se do toho dostanu a najedu na nějakou vlnu. Ve Spojených arabských emirátech jsem nebyl dobře nastavený. Místo toho jsem byl přesvědčený, že je to celé špatně. A kvůli tomu jsem pak také špatně plaval. Mrzí mě to.

Letošní cíl je tedy jasný, vylepšit 21. místo z loňska na trati 100 metrů motýlek?

Ano, ale nevím, na co bude čas ve výsledcích stačit, uvidíme. Těžko srovnávat, z emirátů si pamatuji hlavně to, že se mi tam plavalo strašně špatně.

Let do Melbourne potrvá dvanáct hodin. Co to speciálně pro vás znamená za komplikaci?

Nějak to budu muset zvládnout. Nejsem fanda dlouhých letů letadlem. Vyloženě při nich trpím. Po třech hodinách nejsem schopen se soustředit na film, na četbu, na nic. Ani nespím. Protrpím si to. Jsem schopný si na hodinku sám sednout nebo stoupnout do kuchyňky a dělat cokoliv, abych to nějak přečkal. A to je jen samotný let. Jet lag s ním spojený je pak ještě věc druhá.

Jak dlouho vám potrvá aklimatizace?

Jelikož už jsem v Austrálii byl, očekávám, že týden budu marný. Tělo si bude zvykat. Pamatuji si, když jsem tam před lety byl, že mi říkali: Co hodina posun, to den na aklimatizaci. Já to plním úplně do puntíku. Pamatuji, že jsem tam byl osm dní a pět či šest jsem měl teplotu. Očekávám něco podobného...