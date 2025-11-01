Šeflovo tiché odcházení. Už nemělo smysl dál pokračovat, říká zkušený plavec

Bylo to odcházení bez sentimentu, fanfár či velkých gest. Český plavec Jan Šefl potichu a postupně uzavřel profesionální kariéru. Na Plzeňských sprintech, kde v minulosti nespočetkrát slavil vítězství, už před dvěma týdny dorazil jen jako fanoušek.
„Ruce ani nohy mě nesvrbí. Už loni v září jsem věděl, že od ledna to bude jen takové poplavávání. Skončil jsem, jsem s tím v pohodě. Život se vyvrbil takovým směrem, že nemělo smysl ani cenu dál pokračovat,“ vyprávěl pětatřicetiletý Šefl, který se letos stal také otcem.

Ve sbírce má plzeňský rodák na tři desítky titulů českého šampiona, několikrát držel tuzemský rekordní čas na kraulařských a motýlkářských tratích.

Každý den byl výjimečný, ohlíží se plavec Šefl za olympijskými hrami

Před sedmi lety se kariéra zadrhla, když si vyslechl dvanáctiměsíční trest za doping. Pykal za hloupost kamaráda, který mu do pití z rozmaru přimíchal kokain. Ale dokázal se vrátit a na čtvrtý pokus se v roce 2021 dočkal startu na olympijských hrách.

„Chtěl jsem toho asi zažít mnohem víc. Být lepší, rychlejší, ohebnější. To se mi úplně nepodařilo. Ale jinak byla kariéra fajn. Jsou sice věci, které bych zpětně udělal výrazně jinak, ale to už nevrátím.“

Jan Šefl zvítězil na zimním mistrovství republiky v Plzni na trati 50 m motýlek.
Jan Šefl v rozplavbě na 100 metrů motýlek.

Bazén opustil v pětatřiceti letech, což je na plavce slušná výdrž. „Když se podíváte do statistiky, průměrně jsou plavci staří okolo pětadvaceti. Trochu jsem to natáhl,“ pousmál se Šefl. „Je zajímavé, že ani v takovém věku mě tréninky nebolely, bavily mě. Pomohlo i to, že jsem během těch let neměl výraznější zdravotní komplikace.“

Za svůj vrchol považuje období před olympiádou v Tokiu. To byla éra, kdy se z mateřské Slavie VŠ Plzeň přesunul do Ústecké akademie plaveckých sportů. A pod koučem Janem Kreníkem nabral druhý dech.

Od kokainu v pití až k olympiádě. Drakovi navzdory, říká plavec Šefl

„Honza ze mě udělal profesionálního sportovce tělem i duší. Dokud mě právě on nepraštil po hlavě a nevštípil některé věci, tak mi to nedockvalo,“ bilancoval Šefl.

V Tokiu skončil na motýlkářské stovce v rozplavbách, obsadil sedmatřicátou příčku. „Tam to nebyl kdovíjaký čas. Já si nejvíc cením těch tří let, které předcházely, to byly moje nejlepší plavecké roky. Jako vrchol beru splnění limitu. To byl den D, závod závodů. Od rána jsem cítil, že to s Honzou dáme,“ ohlédl se Šefl.

