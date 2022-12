Mladí potřebují vzory i vizi. Řehula o světovém triatlonu i povedené klubové sezoně

„Občas to někdo vytáhne a my starší s úsměvem zavzpomínáme. Ale spíš se snažím, aby děti sledovaly současný světový triatlon. Aby měly vzory, motivovalo je to,“ říká devětačtyřicetiletý Řehula.

Sám už roky vychovává své následovníky. Před šesti lety založil oddíl Triatlon Plzeň, pod jehož křídla patří i Triatlonová akademie Plzeň. A modro-bílé dresy s logem TAP se činí, na listopadovém galavečeru Král triatlonu plzeňský klub stejně jako loni převzal ocenění za týmové vítězství v seriálu Českého poháru v silničním triatlonu, kam se započítávají výsledky napříč kategoriemi od mladších žáků až po elitu.

Potřebují mladí triatlonisté vzory, aby se posouvali dál?

Potřebují. A potřebují i vizi. Proto jim v našem oddíle přibližujeme akce Světového poháru, Super League. Aby viděli ohromnou rychlost triatlonu, motivovalo je to. Není snadné vstávat skoro denně v pět ráno, trénovat někdy až třífázově. Proto si mladí musí dát jasný cíl, kam by to chtěli dotáhnout. Říkám jim, ať si sami sebe představí v roli vítěze a za tím si jdou.

Fakta Úspěchy TAP v letošní sezoně silničního triatlonu Nela Marková (mladší žactvo) - celková vítězka Českého poháru, mistryně České republiky

Barbora Jedličková (dorost) - bronz na mistrovství ČR, vítězka závodu Českého poháru v Brně

Mikuláš Bíba (starší žactvo) - třetí na mistrovství ČR, druhý celkově v hodnocení Českého poháru

Karolína Rutarová (starší žactvo) - celkově druhá v Českém poháru, vyhrála dva závody seriálu

Kateřina Chytilová (dorost) - třetí celkově v Českém poháru.

Mají stále ke komu vzhlížet i v českém triatlonu?

Zrovna na galavečeru se loučila Vendula Frintová. Ta začínala závodit, když já se loučil s olympijským triatlonem. Měla krásnou kariéru, tři starty na olympiádě, dvacet let mezi elitou. Sklidila obrovské ovace. To je obrovská persona, stejně jako před ní Filip Ospalý. Máme nadějné talenty, rýsoval se jeden velký, Radim Grebík z Olomouce, na začátku roku byl sedmý na Světovém poháru v Itálii. Jenže priority má v hlavě srovnané jinak, vystudoval na mašinfíru a triatlon zřejmě zůstane jen jako koníček. Škoda.

Jak se vůbec změnil triatlon od vaší závodnické éry?

Všechno je rychlejší, ve všech třech disciplínách musíte být vynikající. V cyklistice je to i díky technologiím, aerodynamice kol. I z hlediska taktiky to šlo nahoru. Dřív se cyklisté triatlonistům smáli, dnes už to tak není. Najdou se i „blázni“, třeba Nor Kristian Blummenfelt, který brutálně běhá, desítku už dal i za 28:30. I za mé éry se běhalo rychle, ale ne takhle. V světové špičce najdeme ryzí talenty, kteří udávají tón. Angličan Alex Yee, Francouz Vincent Luis, který vyhrál finále Světového poháru na Bermudách. Hodně zajímavé jsou závody Super League. Velké metropole, městská korida, divácky velice atraktivní akce. To je trend a myslím, že je otázkou času, kdy se něco takového začne pořádat i u nás.

Pojďme k Triatlonu Plzeň. Jak hodnotíte letošní sezonu?

Úspěšně. Nejdůležitější pro nás je, že jsme v absolutním hodnocení obhájili týmový titul v Českém poháru v silničním triatlonu. Střádají se tam body napříč kategoriemi od mladších žáků výš. Máme také silné štafety. Dělí se do šestnácti a od šestnácti let, v mladší kategorii jsme prakticky všechny závody včetně mistrovství České republiky vyhráli. Ustálila se tam silná sestava Matěj Kubias, Mikuláš Bíba, Kačka Chytilová. A i ve starší kategorii jsme konkurenceschopní, přestože máme oproti ostatním jasně nejmladší sestavu.

Kolik vašich členů startuje v seriálu Českého poháru v silničním triatlonu?

Pohárové závody objíždí okolo dvaceti, pětadvaceti členů. A celkově máme v Triatlonu Plzeň a akademii okolo stovky mladých závodníků.

Kdo z nich nejvíc zazářil v uplynulé sezoně?

Nejlepší byla Nela Marková, má nejvíc prvenství, vyhrála celkově Český pohár i mistrovství ČR mladšího žactva. Tradičně dobré výkony podávala dorostenka Barbora Jedličková, vyhrála Český pohár v Brně, byla třetí na českém šampionátu, poprvé okusila i závody Evropského poháru. Výborně závodil Mikuláš Bíba, který ze starších žáků přechází do dorostu. I on má medaili z mistrovství republiky, v Českém poháru byl celkově druhý. Dařilo se i dalším, na stupně vítězů prorazila starší žačka Karolína Rutarová, stálicí je Kateřina Chytilová, závod Českého poháru v Brně ovládl dorostenec Kuba Souček. Úspěchů bylo letos opravdu hodně.

A to jste se ještě nedostal k terénnímu triatlonu...

Skvělá byla Bára Stupková, která obhájila titul mistryně světa Xterra v kategorii 20-24 let, stejně tak ovládla ve své age group mistrovství Evropy v Prachaticích. Junior Filip Matějovič tam přidal bronz.

Jak moc jim pomáhá zkušená Jindřiška Zemanová, která před čtyřicítkou vybojovala na Havaji dva tituly amatérské mistryně světa a ještě letos se prosazovala mezi profesionálkami?

Jindřiška je veliká osobnost. Nejen jako závodnice, v klubu nám pomáhá od prvopočátků také jako trenérka. Letos dokázala vyhrát Světový pohár Xterra v Itálii, jednou byla třetí, devátá na mistrovství světa. Jak sama říká, profesionální kariéru letos končí, ale s Triatlonem Plzeň určitě dál zůstane úzce spjatá.

V akademii vám pomáhají i další triatlonové persony, je to tak?

Třeba Tereza Zimovjanová, která je okolo padesátky ve světovém ratingu a bojuje o olympiádu, vypomáhá jako trenérka. Přijela třeba na náš kemp, a protože je skvělá plavkyně, dala dětem pořádný záhul. Byly pak moc hodné. (úsměv) Stejně jako Jindřiška pomůže s tréninkem, připraví nějaká videa. Dříve se zapojovala i Pája Vargová, mistryně světa v terénním triatlonu. Je vidět, že úspěšní závodníci mají zájem předávat zkušenosti, což je pro naši akademii velký přínos.

Sejde se někdy pohromadě celý tým, kompletní akademie?

To je docela složité. Máme elitní skupinu triatlonistů, kteří se snaží objíždět i závody venku. Nejen Terezu Zimovjanovou, letos se dařilo i Kristýně Dvořákové a Daně Přikrylové. Dana byla dvaadvacátá na juniorském mistrovství světa, Kiki například osmá v závodě Evropského poháru dorostu v Rakousku. S nimi se vídáme méně, mají program přizpůsobený reprezentaci, aby se posouvaly dál, začaly sbírat body do světového rankingu. Ale ostatní mají jako prioritu Český pohár. V hojnějším počtu se vídáme na soustředěních, tam je okolo dvaceti závodníků v rozmezí 12-20 let. Na podzim jsme měli kondiční kemp na Lago di Garda, v listopadu zase bylo soustředění v Domažlicích a Sušici zaměřené na plavání.

Je triatlon již od mládežnického věku prakticky o každodenním tréninku?

Je. Třeba u nás máme v pondělí tři fáze, pak většinou dvě, k tomu rehabilitaci. Víkendy věnujeme víc vytrvalosti, na tréninkových kempech se trénuje tří až čtyřfázově. Letos se nám osvědčila i jedna změna v přípravě na sezonu.

Povídejte.

Dřív jsme jezdili do tepla na přelomu února a března. Teď jsme to posunuli na zlom dubna a května, aby na soustředění rovnou navazovala závodní sezona. Osvědčil se nám tip Přemka Švarce, který nám doporučil italské Rimini. Hned jsme si tam dali i tréninkový závod ve sprint triatlonu. Navíc byl součástí Challenge série, takže tam byla úžasná atmosféra, skvělá konkurence, plavání v moři. To mladým zase otevřelo oči o tom, jak vypadá mezinárodní triatlon. Vidí další elementy, které patří k opravdovému závodění. Věřím, že i to je silně motivuje do tvrdé tréninkové dřiny.