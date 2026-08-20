Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Český teenager v dresu New York Yankees. Má smlouvu i touhu prosadit se

Autor: ,
  13:36

Míč míří mezi fanoušky New York Yankees v zápase MLB. | foto: Frank Franklin IIAP

Devatenáctiletý baseballista Jan Novák podepsal smlouvu s New York Yankees a bude se snažit prosadit do slavného týmu. Levoruký nadhazovač informoval o podpisu na Instagramu. Ocitá se mezi desítkami hráčů, kteří v organizaci usilují o pozvánku k zápasu v MLB.

„Je to teprve začátek. Děkuji NY Yankees za důvěru a za příležitost stát se součástí této organizace. Vážím si toho,“ napsal odchovanec Blesku Jablonec.

Před 15 lety podepsal s Yankees smlouvu jako první český hráč Daniel Vavruša, který pak nastupoval za farmářské celky v nižších soutěžích. Do elitní MLB se zatím nedostal žádný český baseballista.

h__novak

Sen.

Největší poděkování patří mým rodičům a mého bratra. Za všechno, co pro mě za ty roky udělali, za jejich podporu, čas, a za to, že při mně stáli od prvního dne. Bez nich bych dnes nebyl tady.

Děkuju také trenérům, spoluhráčům, kamarádům a všem, kteří byli součástí mojí cesty.

A děkuju i sobě. Za to, co jsem tomu obětoval, za disciplínu, práci a hlavně za to, že jsem nikdy nepřestal ikdyž byly chvíle, kdy se nedařilo. Je to teprve začátek.

Děkuji @yankees za důvěru a za příležitost stát se součástí této organizace. Vážím si toho.
⚾️

Un sueño.

Mi mayor agradecimiento es para mis padres y mi hermano. Por todo lo que han hecho por mí durante todos estos años, por su apoyo, su tiempo y por estar a mi lado desde el primer día. Sin ellos, hoy no estaría aquí.

También quiero agradecer a mis entrenadores, compañeros de equipo, amigos y a todos los que han sido parte de mi camino.

Y también me quiero agradecer a mí mismo. Por todo lo que he sacrificado, por la disciplina, el trabajo y, sobre todo, por nunca haberme rendido, incluso en los momentos en los que las cosas no salían como quería.

Gracias, @yankees, por la confianza y por la oportunidad de formar parte de esta organización. Lo valoro muchísimo.
⚾️

@bleskbaseball @baseballczechia @yankees @yankeesfarm @yankeesource_ @milb.yankees

19. srpna 2026 v 19:20, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 13:30
oblíbit odpovědět uložit

Blízko k tomu měl v roce 2022 Martin Červenka, který získal smlouvu s New York Mets a na pár zápasů se připojil k hlavnímu týmu, ale nakonec se do žádného utkání nedostal.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Stavanger vs. Banská BystricaHokej - - 20. 8. 2026:Stavanger vs. Banská Bystrica //www.idnes.cz/sport
20. 8. 14:30
  • 2.31
  • 4.52
  • 2.36
Mrva vs. KumstátTenis - Čtvrtfinále - 20. 8. 2026:Mrva vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
20. 8. 15:30
  • 2.01
  • -
  • 1.80
Jastrzębie vs. HavířovHokej - - 20. 8. 2026:Jastrzębie vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
20. 8. 16:00
  • 3.81
  • 4.49
  • 1.69
Sparta vs. VítkoviceHokej - - 20. 8. 2026:Sparta vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
20. 8. 16:00
  • 1.58
  • 4.75
  • 4.28
Kolín vs. SlaviaHokej - - 20. 8. 2026:Kolín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
20. 8. 17:00
  • 2.38
  • 4.23
  • 2.38
Plzeň vs. Karlovy VaryHokej - - 20. 8. 2026:Plzeň vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
20. 8. 17:00
  • 2.35
  • 4.34
  • 2.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

Ledecká si na dovolené hrála na mořskou pannu. Nádherná! žasnou fanoušci

Ester Ledecká

Ester Ledecká si před návratem do plného tréninkového nasazení dál užívá léto u moře. S fanoušky na sociálních sítích se nyní podělila o záběry z potápění a s nadsázkou naznačila, že si pod vodou...

OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?

Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Formanová kritizuje atlety: Mě nezajímaly nehty a make-up, ale úspěch. Chybí pokora

Ester Bendová po vypadnutí v rozběhu závodu na 100 metrů překážek na...

Neúspěšný evropský šampionát v Birminghamu zklamal i Ludmilu Formanovou, někdejší mistryni světa v běhu na 800 metrů. „Za mé éry nebylo cílem se někam dostat, ale něco tam předvést,“ kritizuje české...

Špotáková se vrátila k závodění a hned vylepšila veteránský světový rekord

Barbora Špotáková během mistrovství ČR družstev v Hodoníně

Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na středeční Velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54,29 metru, kterým...

20. srpna 2026  13:56

Mistrovství, zásnuby. A teď NHL? Na Floridě se to bude řezat už v kempu, tuší Alscher

Český obránce Marek Alscher se raduje ze vstřelené branky.

V květnu poprvé okusil atmosféru dospělého mistrovství světa. Teď má před sebou další krok. Velký, zásadní, ale stále krajně nejistý. Marek Alscher zabojuje na Floridě o stálé místo v NHL, do které...

20. srpna 2026  13:40

Hrozila jí amputace nohy, teď září štěstím. Lyžařka se zasnoubila s hvězdou NHL

Lisa Hörnbladová a Rasmus Sandin se zasnoubili.

Švédský sportovní pár Lisa Hörnbladová a Rasmus Sandin prožívá jedno z nejkrásnějších období. Bývalá lyžařka a hokejista působící v NHL oznámili zásnuby. Hörnbladová přiznala, že ji žádost o ruku...

20. srpna 2026  13:39

Český teenager v dresu New York Yankees. Má smlouvu i touhu prosadit se

Míč míří mezi fanoušky New York Yankees v zápase MLB.

Devatenáctiletý baseballista Jan Novák podepsal smlouvu s New York Yankees a bude se snažit prosadit do slavného týmu. Levoruký nadhazovač informoval o podpisu na Instagramu. Ocitá se mezi desítkami...

20. srpna 2026  13:36

Další poškozený trávník. Fotbalisté PSG začnou kvůli vedrům ligu na hřišti soupeře

PARC DES PRINCES Jeden ze dvou stadionů v Paříži, kde se bude hrát mistrovství...

Vysoké teploty nadále devastují fotbalové trávníky. Poté, co se objevila plíseň na hřišti pražských Bohemians nebo španělské Celty Vigo, vlny veder poškodily také hrací plochu v Parku Princů....

20. srpna 2026  13:17

Radši s tenisem skonči! Fanoušci cupují Sabalenkovou po senzační prohře s Bejlek

Aryna Sabalenková

Série tvrdých porážek světové jedničky Aryny Sabalenkové pokračuje. Po nezdarech na evropských grandslamech i na prestižním srpnovém turnaji v Torontu nyní běloruská tenistka překvapivě vypadla v...

20. srpna 2026  12:28

Slovan zuří kvůli sudímu. Vložil se do toho a všechno pos..., štvalo kouče Tourého

Trenér bratislavského Slovanu Yaya Touré (vlevo) během utkání se slovinským...

Může to být nakonec klíčový moment celého dvojzápasu. Když se ve vápně ke střele šteloval útočník Andraž Šporar ze Slovanu Bratislava, nejdřív ho zezadu naremploval jeden obránce slovinského Celje,...

20. srpna 2026  12:26

Ze třetí ligy až ke šlágru s Rangers. Suchan o jablonecké jízdě i radách od Skuhravého

Premium
Jan Suchan slaví svůj první gól v jabloneckém dresu.

Jablonecký záložník Jan Suchan prožívá léto, které předčilo veškerá očekávání. Zatímco ještě před pěti lety kopal třetí ligu za Vyšehrad, teď se chystá v dresu severočeského klubu vyběhnout na slavný...

20. srpna 2026

1. etapa Vuelty 2026: Trať, profil a favorité úvodní časovky v Monaku

Wout van Aert během úvodní časovky v závodě Okolo Švýcarska

Letošní 81. ročník cyklistické Vuelty odstartuje v Monaku. Závod otevře takzvaná Gran Partida v podobě individuální časovky v ulicích Monaka. Na téměř rovinaté, avšak mimořádně technické trati se...

20. srpna 2026

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Radost fotbalistů Jablonce z druhého gólu do sítě RFS.

Fotbalisté Jablonce zdolali v předkolech Konferenční ligy už dva soupeře. K postupu do ligové fáze však potřebují uspět ještě potřetí. V play off nastoupí proti skotským Rangers. V našem přehledu...

20. srpna 2026  11:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Australian Darts Masters 2026: Program, výsledky, hráči a live stream

Bývalý mistr světa v šipkách Gerwyn Price.

Posledním podnikem World Series of Darts 2026 je turnaj v Austrálii, hraje se 21. a 22. srpna ve Wollongongu. V akci je řada hvězd, čeští hráči nestartují.

20. srpna 2026  11:37

Husí kůže české hvězdy kung-fu: čínsky si zazpívala s idolem Jackiem Chanem

Legendární herec, režisér a bojovník Jackie Chan na pódiu při svém týdnu...

Na jednom pódiu s Jackiem Chanem? A ještě si s ním, usměvavou modlou a obletovanou filmovou legendou, zpívat čínsky? „Všichni jsme se ocitli v jiném vesmíru,“ nevycházel z údivu český bojovník...

20. srpna 2026  11:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.