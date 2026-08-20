Český teenager v dresu New York Yankees. Má smlouvu i touhu prosadit se

Devatenáctiletý baseballista Jan Novák podepsal smlouvu s New York Yankees a bude se snažit prosadit do slavného týmu. Levoruký nadhazovač informoval o podpisu na Instagramu. Ocitá se mezi desítkami hráčů, kteří v organizaci usilují o pozvánku k zápasu v MLB.
„Je to teprve začátek. Děkuji NY Yankees za důvěru a za příležitost stát se součástí této organizace. Vážím si toho,“ napsal odchovanec Blesku Jablonec.
Před 15 lety podepsal s Yankees smlouvu jako první český hráč Daniel Vavruša, který pak nastupoval za farmářské celky v nižších soutěžích. Do elitní MLB se zatím nedostal žádný český baseballista.
Sen.
Největší poděkování patří mým rodičům a mého bratra. Za všechno, co pro mě za ty roky udělali, za jejich podporu, čas, a za to, že při mně stáli od prvního dne. Bez nich bych dnes nebyl tady.
Děkuju také trenérům, spoluhráčům, kamarádům a všem, kteří byli součástí mojí cesty.
A děkuju i sobě. Za to, co jsem tomu obětoval, za disciplínu, práci a hlavně za to, že jsem nikdy nepřestal ikdyž byly chvíle, kdy se nedařilo. Je to teprve začátek.
Děkuji @yankees za důvěru a za příležitost stát se součástí této organizace. Vážím si toho.
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Un sueño.
Mi mayor agradecimiento es para mis padres y mi hermano. Por todo lo que han hecho por mí durante todos estos años, por su apoyo, su tiempo y por estar a mi lado desde el primer día. Sin ellos, hoy no estaría aquí.
También quiero agradecer a mis entrenadores, compañeros de equipo, amigos y a todos los que han sido parte de mi camino.
Y también me quiero agradecer a mí mismo. Por todo lo que he sacrificado, por la disciplina, el trabajo y, sobre todo, por nunca haberme rendido, incluso en los momentos en los que las cosas no salían como quería.
Gracias, @yankees, por la confianza y por la oportunidad de formar parte de esta organización. Lo valoro muchísimo.
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19. srpna 2026 v 19:20, příspěvek archivován: 20. srpna 2026 v 13:30
Blízko k tomu měl v roce 2022 Martin Červenka, který získal smlouvu s New York Mets a na pár zápasů se připojil k hlavnímu týmu, ale nakonec se do žádného utkání nedostal.