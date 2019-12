Předolympijská dřina plavce Micky: motivace v horách i u státnic

V současnosti do pražského Podolí vyráží Jan Micka na dvoufázové tréninky s klidnou hlavou. Podobné myšlenky mají i jeho reprezentační kolegyně Barbora Seemanová a Simona Kubová.

Plavci totiž tradičně patří k prvním kvalifikantům na letní olympijské hry.

„U některých sportů se olympijské kvalifikace uzavírají měsíc nebo dva před olympiádou. Někteří to tak do poslední chvíle nevědí. V tomhle my máme obrovskou výhodu,“ říká Micka, jenž si atmosféru největší sportovní akce okusil poprvé v Londýně 2012. Tehdy v 17 letech platil za nejmladšího člena české výpravy.



Výhoda se ale rázem může proměnit v závazek. Letenku na třetí olympiádu v řadě si 24letý plavec sice zajistil s 15měsíčním předstihem, jako vůbec druhý sportovec z Česka. Úmorné tréninky s jasným vyvrcholením v Tokiu tak může trvat příliš dlouho.

Kdo už si zajistil start na olympiádě v Tokiu 2020 Zatím se kvalifikovali Simona Kubová, Jan Micka, Barbora Seemanová, ženská kraulová štafeta na 4x100 metrů a moderní pětibojař Martin Vlach. Čtyři místa pro Česko získali střelci a tři místa vybojovali na MS rychlostní kanoisté. Kvalifikační požadavky IAAF splnili také atleti Zuzana Hejnová, Jakub Vadlejch, Nikola Ogrodníková a Tomáš Staněk, ale jejich nominaci musí potvrdit český svaz, který ještě svá kritéria nezveřejnil.

Kde tedy hledat pro předolympijskou dřinu motivaci?

„Připravujeme se na pár vrcholů v zimě i létě,“ líčí Micka. „Často se ale stává, že některá kola například Světového poháru absolvuji z plného tréninku. Odpočinku je teď méně. Naopak více chodím do posilovny. Prostě do toho bušíme, co to jde.“



Jedním ze zmíněných vrcholů je i v příštím týdnu startující mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Česká výprava do Glasgow míří s 16 reprezentanty. Největšími nadějemi na postup do finále jsou právě Micka (disciplíny: 400, 1 500 m volný způsob), Seemanová (100, 200, 400 m volný způsob) a Kubová (50, 100, 200 m znak).

Tím dalším bude květnové ME v dlouhém bazénu v Budapešti. „A pak za dva měsíce hned olympiáda,“ plánuje Micka. „To bude hektické.“

Před odletem do Japonska by totiž rád stihl získat titul na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. „Snažím se, aby mi myšlenky na olympiádu nelezly úplně na mozek. Škola je i určité rozptýlení,“ přidává.

Kromě času stráveném na horském kole, skialpech nebo běžkách tak Micka píše diplomovou práci, ve které se zaměřuje na motivací sportovců.

„Teď rozesílám dotazníky a začal jsem s teoretickou částí. Doufám, že v červnu půjdu ke státnicím. Hrozně rád bych měl na olympiádě čistou hlavu a nemusel přemýšlet, že se třeba i tam musím učit.“