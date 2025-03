Badmintonisté mezi elitou. Na porážku nejedeme, říká Louda před MS týmů

„Byl to šok, že jsme dostali šanci se kvalifikovat na tuto nejvyšší akci. Vloni jsme ji poprvé hráli s mužskou reprezentací (Thomas Cup), nyní jsme se tam dostali ve smíšených týmech. Bude to opět něco neskutečného. Organizačně a divácky to bude extrémně sledovaný turnaj. Těším se na to,“ uvedl Louda.

Češi skončili na únorovém mistrovství Evropy v Baku pátí a přímý postup na světový šampionát jim navzdory historickému úspěchu o jedno místo unikl. Bronzoví medailisté Němci ale později účast na Sudirman Cupu odmítli.

„Ta informace byla nečekaná. Uděláme ale maximum, abychom tam nejeli z pozice, že jedeme na porážku. Chceme ukázat bojovnost a předvést v každém zápase naše nejlepší výkony,“ řekl Louda, který plní pozici české mužské jedničky. „Nejedeme tam s tím, že tam nemáme co dělat. Ukáže se tam ale 16 nejlepších týmů na světě a my určitě budeme v pozici outsidera. Bude to spíše o individuálních výkonech a pokusíme se získat jednotlivá vítězství,“ doplnil pětadvacetiletý rodák z Plzně.

Češi budou plnit roli evropských zástupců spolu s Dánskem, Francií a Anglií. Povzbudilo je vystoupení na ME, kde porazili v základní skupině Nizozemsko 3:2. Pak ale prohráli s Německem 0:5 a Francií 1:4.

„Proti Nizozemsku jsme hráli skvěle. Klíčový zápas s Německem nám ale úplně nevyšel. Mně ani Terce (Švábíkové) nevyšly singly a už to jelo. Ty první dva zápasy jsme mohli vyhrát. Hráli jsme dva třísetové zápasy, takže kdybychom je vyhráli a bylo to 2:0, soupeř by byl pod tlakem. Pak se mohlo stát cokoliv. Ale nevyšlo to,“ řekl Louda.

Před MS smíšených týmů čeká Loudu ještě start na evropském šampionátu jednotlivců. Uskuteční se v Dánsku od 8. do 13. dubna. „Je to teď nabité vrcholnými akcemi. Pak bude trochu pauza a v srpnu máme mistrovství světa v Paříži, tedy na stejném místě, kde byla vloni olympiáda,“ doplnil Louda.