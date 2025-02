Tým je ideálně namixovaný, lebedil si Louda před badmintonovým mistrovstvím Evropy

10:54

Badmintonistu Jana Loudu těší vzestup české reprezentace a na nadcházejícím mistrovství Evropy smíšených družstev v Baku chce zabojovat o další úspěchy. Češi vstoupí do turnaje dnes proti Francii, ve čtvrtek budou hrát s Německem a 14. února uzavřou skupinu B proti Nizozemsku. Do semifinále postoupí první dva týmy a sáhli by si na něj i čeští hráči pod vedením malajského trenéra Jamese Chuy.