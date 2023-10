Louda je blíž Paříži. Uspěl v roli jedničky a ovládl badmintonové Czech Open

Čtyřiadvacetiletý Louda je v kvalifikačním žebříčku pro pařížskou olympiádu na 23. pozici, celkem by mělo postoupit 38 badmintonistů. Pořadí, do něhož se započítá deset nejlepších výsledků v roce, se uzavře na konci dubna. Za triumf na Czech Open si Louda může připsat 2500 bodů.

„Dost mi to pomohlo, určitě to bude jeden z top deseti výsledků, který se bude započítávat do celkové olympijské kvalifikace. Mým nejlepším výsledkem je úspěch za 4000 bodů,“ uvedl šampion v tiskové zprávě. Je blízko, aby se po Tomaszi Mendrekovi a Petru Koukalovi stal třetím českým badmintonistou, který se podívá na olympijské hry.

Před turnajem Loudu trápil zánět achilovky, šlacha už ho nebolí. „A noha se chová, jak má. To je největším pozitivem,“ uvedl badmintonista z Plzně, kterého za čtrnáct dní čeká turnaj v Německu. Poté odletí do Koreje, Walesu a na závěr roku absolvuje v Praze kvalifikaci na mistrovství Evropy týmů.

Výborně rozehranou bitvu o Paříž mají také Mendrek s Králem, můžou se stát prvním badmintonový párem z Česka, který si na olympiádě zahraje. V nedělním finále na Czech Open však podlehli Američanům Presleymu Smithovi a Zhi Yi Chenovi 15:21 a 11:21.

„Musím uznat, že soupeři předváděli velmi dobrou strategickou hru a hráli proti nám účinně. Bohužel jsme se s tím nedokázali vypořádat,“ řekl Mendrek.