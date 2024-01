Badmintonista Louda si zatrénuje s olympijským vítězem Axelsenem

Už je to na spadnutí. Jan Louda, nejlepší český badmintonista, sahá oběma rukama po letence na olympijské hry v Paříži. Kvalifikace končí 30. dubna, počítá se do ní deset nejkvalitnějších výsledků a do jejího uzavření zbývá devět akcí. Rodák z Plzně nyní figuruje na 21. místě z pětatřiceti šťastlivců.