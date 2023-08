Louda skvěle vstoupil do boje o Paříž, výhry ho poslaly na prestižnější turnaje

„Je to nadplán, za který jsem velice rád. Hlavně díky posledním výsledkům mohu startovat na prestižnějších turnajích, kde se získávají body ještě o něco lépe,“ prohlásil nejlepší český hráč, který nyní trénuje v Plzni a připravuje se na mistrovství světa, které se koncem srpna koná v dánské Kodani.

V pěti týdnech zvládl odehrát čtyři turnaje, ve kterých pokaždé dokázal minimálně jednou vyhrát. A hlavně předvedl skvělé výkony. V kanadském Calgary například Louda porazil Číňana Weng Honga Yanga, který na světovém žebříčku drží 24. místo. Zahrál si pak také se čtvrtým badmintonistou světa Japoncem Naraokou. „Konečně bojuji na velkých akcích s těmi nejlepšími. To je skvělé,“ libuje si Louda.

Česká jednička se zároveň utvrdila v tom, že je možné proti asijským hvězdám sehrát vyrovnanou partii. Vždyť zmíněnému Japonci vzal v první sadě osmnáct bodů.

„Pochopil jsem, že není mezi námi tak markantní rozdíl v úderech. Nedrtil mě, držel jsem s ním krok,“ líčil Louda, který je v žebříčku aktuálně na 40. místě.

Českému hráči se navíc vyplácí jeho herní styl – proti asijským badmintonistům se snaží hrát útočně a pokouší se soupeře rozhodit z rytmu různými taktickými variantami. „Chci se prezentovat přemýšlivým útokem.“

Po první části kvalifikace na olympijské hry nastřádal Louda velmi zajímavý počet bodů. Jenom výhra turnaje v Mexiku mu přinesla 4000 bodů, postup ze základní skupiny Evropských her pak 3600. Stejný počet bodů si zajistil také postupem do druhého kola v Kanadě na turnaji vyšší kategorie.

„Jestli to tak půjde dál, budu mít brzy hotovo a olympiádu v kapse. Je to celkem nadplán, nepočítal jsem s tím, že to takhle půjde dobře,“ liboval si rodák z Plzně.

Před sebou si položil další metu, rád by se dostal na 35. místo světového žebříčku. Stanovil by tak nové historické české maximum, ale zároveň by také dostával pozvánky na ještě prestižnější turnaje.

„To je můj cíl. Ale už i teď mohu hrát na lepších akcích, kde je více bodů. Měl jsem naplánované turnaje v Jižní Americe a v Africe, ale díky vyššímu postavení na žebříčku mohu cestovat na dostupnější místa. Do konce roku chci zvládnout ještě sedm turnajů,“ plánuje Louda, který se připravuje v národním badmintonovém centru v Plzni společně s Adamem Mendrekem a s hráčem ze Salvadoru.