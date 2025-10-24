Záda už ho do světa nepustí. Louda končí mezinárodní badmintonovou kariéru

Autor: ,
  11:13
Jan Louda končí v 26 letech kvůli zranění zad profesionální badmintonovou kariéru na mezinárodní úrovni. Česká jednička a účastník loňských olympijských her v Paříži to oznámil na svých sociálních sítích. Chce však dál působit v domácí extralize a zůstat aktivní v Národním badmintonovém centru v Plzni.
Jan Louda v semifinálovém utkání Czech Badminton Open proti indickému hráči...

Jan Louda v semifinálovém utkání Czech Badminton Open proti indickému hráči Sirilu Wermovi. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Jan Louda vítězí (30. července 2024)
Jan Louda vítězí (30. července 2024)
Jan Louda vítězí (30. července 2024)
Jan Louda z České republiky v akci (28. července 2024)
35 fotografií

„Nadešel čas udělat velké kariérní rozhodnutí. Vzhledem k dlouhodobým zdravotním komplikacím se zády, které mě v posledních letech provázejí a kvůli kterým nemohu dávat do badmintonu 100 %, jsem se rozhodl ukončit mezinárodní kariéru,“ uvedl Louda.

„V průběhu roku po olympijských hrách jsem se snažil tento problém vyřešit, neustále myslet pozitivně a pokračovat v tréninku. Bohužel i přes veškerou moji snahu se zranění stále vracelo a v takovém stavu již není možné konkurovat hráčům na té nejvyšší úrovni, což vždycky bylo mojí největší motivací,“ podotkl.

jan_louda

Ahoj přátelé,

nadešel čas udělat velké kariérní rozhodnutí. Vzhledem k dlouhodobým zdravotním komplikacím se zády, které mě v posledních letech provázejí a kvůli kterým nemohu dávat do badmintonu 100 %, jsem se rozhodl ukončit mezinárodní kariéru. V průběhu roku po olympijských hrách jsem se snažil tento problém vyřešit, neustále myslet pozitivně a pokračovat v tréninku. Bohužel i přes veškerou mojí snahu se zranění stále vracelo a v takovém stavu již není možné konkurovat hráčům na té nejvyšší úrovni, což vždycky bylo mojí největší motivací.

Momentálně mám v plánu zotavit se fyzicky i psychicky, připravit se na nadcházející kvalifikaci na mistrovství Evropy družstev a následně se věnovat badmintonu na národní úrovni.

I přesto, že pro mě udělat takové těžké rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché, beru to sportovně a těším se na novou životní kapitolu.

Chtěl bych poděkovat Českému badmintonovému svazu, Olympu – Centru sportu Ministerstva Vnitra, všem mým sponzorům a vám všem, kteří jste byli součástí mé mezinárodní badmintonové cesty.

Jan Louda

24. října 2025 v 8:01, příspěvek archivován: 24. října 2025 v 11:09
oblíbit odpovědět uložit

Problémy se zády provází Loudu od roku 2020 od utkání republikového šampionátu proti Adamu Mendrekovi. „Tehdy se mi záda úplně zablokovala a od té doby se to opakovalo - občas bolela, někdy jsem musel na pár dní vynechat. Dlouho to bylo zvládnutelné, ale od loňského března, po turnaji ve Francii, se to zhoršilo a bolest se už nikdy úplně neztratila,“ popsal v tiskové zprávě Louda.

V minulosti ho trápila bolest v bederní oblasti. Letos se však přesunula mezi lopatky, má potíže s meziobratlovými ploténkami. „Trénovat naplno už nešlo. Vždycky jsem vydržel dva tři týdny tvrdého tréninku, ale pak se to znovu ozvalo. Postupně to bylo neudržitelné, každé ráno jsem cítil bolest. Poslední rok už byl hodně nekomfortní a psychicky náročný,“ přiznal.

Plzeňský rodák vybojoval vloni premiérovou českou výhru na olympijských hrách v historii a první a od vítězství Tomasze Mendreka v Barceloně 1992, který tehdy reprezentoval Československo. V základní skupině v Paříži Louda porazil Uriela Canjuru ze Salvadoru 21:12, 21:10. Celkem vyhrál pět mezinárodních turnajů, šestkrát byl ve finále. Zaznamenal na nich 246 vítězství a 121 proher. Jeho žebříčkovým maximem bylo 39. místo, výše byl už jen Petr Koukal (38.).

„Nejvíc si vážím vítězství na Czech Open v Brně v roce 2021, to byl můj nejlepší výkon v kariéře. Bylo to období, kdy jsem se cítil skvěle fyzicky i herně, a kdy jsem měl radost z každého míče,“ uvedl Louda.

Jan Louda v semifinálovém utkání Czech Badminton Open proti indickému hráči Sirilu Wermovi.

Badminton plánuje dál hrát na tuzemské úrovni, výjimkou mohou být jen reprezentační týmové akce. Chce nastupovat v extralize, pomáhat s tréninky v Národním centru a podporovat nastupující generaci hráčů. Rovněž má za cíl ukončit inženýrské studium v oboru kybernetika na Fakultě aplikovaných věd v Plzni.

„Chci zůstat u badmintonu, mít z něj zase radost. Budu dál trénovat v národním centru, pomáhat mladým hráčům a připravovat se třeba i na kvalifikaci na mistrovství Evropy družstev, které bude v prosinci v Praze,“ doplnil Louda.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bencicová vs. MuchováTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 24. 10. 2025:Bencicová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 5:5
  • 1.90
  • -
  • 1.90
Třinec vs. Ml. BoleslavHokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:Třinec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
24. 10. 17:00
  • 1.58
  • 4.85
  • 4.49
Litvínov vs. LiberecHokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:Litvínov vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
24. 10. 17:30
  • 2.58
  • 4.30
  • 2.27
Plzeň vs. Hradec Kr.Hokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:Plzeň vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
24. 10. 17:30
  • 2.17
  • 4.00
  • 2.86
K. Vary vs. SpartaHokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:K. Vary vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
24. 10. 18:00
  • 2.68
  • 4.30
  • 2.20
Kladno vs. OlomoucHokej - 17. kolo - 24. 10. 2025:Kladno vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
24. 10. 18:00
  • 2.08
  • 4.21
  • 2.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Záda už ho do světa nepustí. Louda končí mezinárodní badmintonovou kariéru

Jan Louda končí v 26 letech kvůli zranění zad profesionální badmintonovou kariéru na mezinárodní úrovni. Česká jednička a účastník loňských olympijských her v Paříži to oznámil na svých sociálních...

24. října 2025  11:13

Sparta odkládá nedělní ligový zápas s Bohemians, bude se hrát v úterý od 17.00

Sparťanští fotbalisté si nedobrovolně prodloužili pobyt v chorvatské Rijece, kde v pátek odpoledne dohrají druhý poločas zápasu Konferenční ligy. Vzhledem k pozdějšímu návratu požádali Pražané o...

24. října 2025  10:49,  aktualizováno  11:10

Tři střelecké exploze. Curry zastínil Gordonových 50, s palbou dne přišel SGA

Tři prodloužení ve dvou duelech. A také tři střelecké exploze. To vše viděli fandové v rámci čtvrtečního programu basketbalové NBA. Stephen Curry dotáhl Golden State k triumfu nad Denverem 137:131 po...

24. října 2025  8:14,  aktualizováno  11:07

První střelec Sigmy v Evropě je stoper. Zlepšujeme se každým zápasem, cítí Král

V české fotbalové lize je stabilním členem nejlepší defenzivy, v Evropě se stal prvním letošním střelcem Sigmy. Stoper Jan Král si v 83. minutě zápasu druhého kola Konferenční ligy proti Rakówu...

24. října 2025  10:47

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

24. října 2025  10:21

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 startuje 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

24. října 2025  10:20

Rozhodovaly vteřiny. Ale je mezi námi. Jak šermíř Jurka zachraňoval život trenérovi

Loni s ním slavili senzační bronz z olympijských her v Paříži. A letos mu zachraňovali život, za což si vysloužili cenu od Vysokoškolského sportovního centra Victoria. Na Grand Prix v Kataru trenér...

24. října 2025  9:42

Obavy o stadion za Lužánkami. Fanoušci nevěří radnici, chtějí do politiky

Uplynulo teprve šest týdnů od příslibu vedení Brna, že pokud to bude možné, zasadí se o výstavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami, a mezi fanoušky tamní Zbrojovky se opět šíří neklid. Bojí...

24. října 2025  9:33

Nosková prošla v Tokiu do semifinále, soupeřce nepustila ani jednu hru

Linda Nosková postoupila do semifinále tenisového turnaje v Tokiu. Nad Annou Kalinskou šestá nasazená vedla 6:0, 1:0, poté Ruska kvůli potížím se zády vzdala. Ve čtvrtfinále se v japonské metropoli...

24. října 2025  8:58

Tomášek slaví první gól v NHL. Prosadil se i Nečas, Pastrňák a Zacha jen mírnili prohru

Ve čtvrtek NHL nabídla bohatý program. Body Davida Pastrňáka (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) neodvrátily již šestou prohru Bostonu za sebou. Naposledy byl nad jejich síly po divokém skóre 5:7 Anaheim s...

24. října 2025  7:22,  aktualizováno  8:41

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Chyběla odvaha, ví Sigma po další štaci v Evropě. K bodu pomohly „tajné spojky“

Po odvážném představení na půdě italské Fiorentiny přišlo evropské vystřízlivění. Ač trenér Sigmy Tomáš Janotka označoval čtvrteční duel s Rakówem Čenstochová za klíčový v boji o postup do další fáze...

24. října 2025  7:56

Priske: Dokud to šlo, chtěli jsme hrát. Ale cítíme, že se utkání mělo přerušit dřív

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Ještě než anglický rozhodčí Jones po dvacáté hodině rozhodl o pokračování prvního poločasu ještě týž večer, trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske v hustém dešti kráčel podél hřiště až za bránu...

24. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.