„Nadešel čas udělat velké kariérní rozhodnutí. Vzhledem k dlouhodobým zdravotním komplikacím se zády, které mě v posledních letech provázejí a kvůli kterým nemohu dávat do badmintonu 100 %, jsem se rozhodl ukončit mezinárodní kariéru,“ uvedl Louda.
„V průběhu roku po olympijských hrách jsem se snažil tento problém vyřešit, neustále myslet pozitivně a pokračovat v tréninku. Bohužel i přes veškerou moji snahu se zranění stále vracelo a v takovém stavu již není možné konkurovat hráčům na té nejvyšší úrovni, což vždycky bylo mojí největší motivací,“ podotkl.
Problémy se zády provází Loudu od roku 2020 od utkání republikového šampionátu proti Adamu Mendrekovi. „Tehdy se mi záda úplně zablokovala a od té doby se to opakovalo - občas bolela, někdy jsem musel na pár dní vynechat. Dlouho to bylo zvládnutelné, ale od loňského března, po turnaji ve Francii, se to zhoršilo a bolest se už nikdy úplně neztratila,“ popsal v tiskové zprávě Louda.
V minulosti ho trápila bolest v bederní oblasti. Letos se však přesunula mezi lopatky, má potíže s meziobratlovými ploténkami. „Trénovat naplno už nešlo. Vždycky jsem vydržel dva tři týdny tvrdého tréninku, ale pak se to znovu ozvalo. Postupně to bylo neudržitelné, každé ráno jsem cítil bolest. Poslední rok už byl hodně nekomfortní a psychicky náročný,“ přiznal.
Plzeňský rodák vybojoval vloni premiérovou českou výhru na olympijských hrách v historii a první a od vítězství Tomasze Mendreka v Barceloně 1992, který tehdy reprezentoval Československo. V základní skupině v Paříži Louda porazil Uriela Canjuru ze Salvadoru 21:12, 21:10. Celkem vyhrál pět mezinárodních turnajů, šestkrát byl ve finále. Zaznamenal na nich 246 vítězství a 121 proher. Jeho žebříčkovým maximem bylo 39. místo, výše byl už jen Petr Koukal (38.).
„Nejvíc si vážím vítězství na Czech Open v Brně v roce 2021, to byl můj nejlepší výkon v kariéře. Bylo to období, kdy jsem se cítil skvěle fyzicky i herně, a kdy jsem měl radost z každého míče,“ uvedl Louda.
Badminton plánuje dál hrát na tuzemské úrovni, výjimkou mohou být jen reprezentační týmové akce. Chce nastupovat v extralize, pomáhat s tréninky v Národním centru a podporovat nastupující generaci hráčů. Rovněž má za cíl ukončit inženýrské studium v oboru kybernetika na Fakultě aplikovaných věd v Plzni.
„Chci zůstat u badmintonu, mít z něj zase radost. Budu dál trénovat v národním centru, pomáhat mladým hráčům a připravovat se třeba i na kvalifikaci na mistrovství Evropy družstev, které bude v prosinci v Praze,“ doplnil Louda.